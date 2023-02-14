تُعد الحرب الأهلية من أخطر الحروب على الإطلاق كونها تدور داخل منطقة أو بلد ما بين السكان المتجاورين لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية وغيرها. فما هي تبعات الحرب الأهلية على الأصعدة السياسية والاجتماعية؟

تندلع الحروب الأهلية من فترة لأخرى في مناطق ودول تشهد نزاعات لا يتم التوصل إلى حلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية. وتُعد الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 برأي كثير من الخبراء من أخطر هذا النوع من الحروب التي وقعت مؤخرا.