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الحرب الأهلية

تُعد الحرب الأهلية من أخطر الحروب على الإطلاق كونها تدور داخل منطقة أو بلد ما بين السكان المتجاورين لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية وغيرها. فما هي تبعات الحرب الأهلية على الأصعدة السياسية والاجتماعية؟

تندلع الحروب الأهلية من فترة لأخرى في مناطق ودول تشهد نزاعات لا يتم التوصل إلى حلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية. وتُعد الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 برأي كثير من الخبراء من أخطر هذا النوع من الحروب التي وقعت مؤخرا.

خطة نتنياهو "لإصلاح القضاء".. لماذا تثير القلق في إسرائيل؟ 14.02.2023

جدل متفاقم في إسرائيل بشأن مساعي حكومة بنيامين نتانياهو لتعديل النظام القضائي.. نتانياهو وحلفاؤه يعتبرون التعديلات ضرورية ومعارضوه يحذرون من خطوة تهدد الديمقراطية في إسرائيل.. فما طبيعة هذه التعديلات؟ وما تداعياتها؟

كيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟ 14.02.2023

في مستهل زيارة إلى بكين تدوم ثلاثة أيام.. الرئيس الإيراني يلتقي نظيره الصيني والطرفان يتحدثان عن تعميق التعاون في مجالات عدة.. فماذا تمخض عن هذه الزيارة؟ وكيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟

الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا 14.02.2023

بحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، تمت خلاله مناقشة تزويد كييف مقاتلات لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.

أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين 14.02.2023

منذ نهاية فبراير رصدت أربعة أجسام طائرة غريبة في أجواء أمريكا الشمالية ألقت بظلالها على العلاقات مع الصين، هل تشكل تهديدا فعليا لأمن الولايات المتحدة؟

اكتظاظ المدارس في غزة 14.02.2023

يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المدارس ومن تزايد أعداد الطلبة. هذه الظروف التعليمية السيئة لها أثار سلبية على مستوى تعليم الطلاب في القطاع.

بولندا تدرب الجنود الأوكران على دبابات ليوبارد اثنان 14.02.2023

بعد أسابيع من إعطاء ألمانيا الضو الأخضر لتوريد دبابات قتالية من طراز ليوبارد اثنان لأوكرانيا، فرقة جنود أوكرانية تتلقى التدريب على الدبابات في غرب بولندا

ألمانيا: كنائس تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا 14.02.2023

في ألمانيا أيضا، توجد مبادرات كثيرة لجمع المساعدات وتحديدا لسوريا. دي دبليو زارت أبرشية للمسيحيين الأرثوذكس في مدينة إيسن بغرب البلاد وتحدثت مع القائمين على إحدى هذه المبادرات.
مزيد من المناطيد في سماء أمريكا.. من يقف وراءها؟

مزيد من المناطيد في سماء أمريكا.. من يقف وراءها؟ 14.02.2023

الولايات المتحدة تعلن عن إسقاطها جسما طائرا آخر وسط توتر في العلاقات مع بكين واتهامات صينية لها باستهداف المجال الجوي للصين بمناطيد.. فماذا وراء هذه الأجسام؟ وما دلالات توقيت ظهورها؟

منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟ 14.02.2023

سكان مناطق الزلزال في شمال سوريا ينتظرون وصول المزيد من المساعدات وسط عراقيل محلية وإقليمية ودولية، فكيف هو الوضع في المناطق المنكوبة بعد أسبوع من الكارثة؟ وكيف تتعامل المنظمات الأممية مع هذه التحديات؟

نساء في السودان يتعلمن الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع. 13.02.2023

مبادرة في السودان تعلم النساء رياضة الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع، كيف ساهمت هذه المبادرة في تشجيع النساء على أخذ زمام الأمور بأيديهن؟

أوكرانيا: معارك مستمرة ونقص في الذخيرة 13.02.2023

تعاني القوات الأوكرانية من نقص كبير في الذخيرة، بسبب احتدام المواجهات مع الجيش الروسي في جبهات الشرق والجنوب. معضلة لا يبدو أن حلفاء كييف الغربيين يملكون خيارات فعالة لمواجهتها، ما هو السبب وراء ذلك؟

انباء متضاربة عن جبهة باخموت والقوات الأوكرانية تؤكد عدم الاستسلام 13.02.2023

تتضارب الأنباء عن سيرّ المعارك في باخموت الاستراتيجية وسط معلومات تشير إلى كرّ وفرّ بين الجانبين. وفي بلدة تبعد نحو 70 كلم من باخموت تسود حالة من القلق بين السكان من احتمال تقدم الروس مجددا واحتلال البلدة.

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة 13.02.2023

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك. ومناشدات مستمرة بضرورة إدخال مساعدات دولية كافية إلى المناطق المنكوبة.

ضغوط سياسية على أردوغان قبل الانتخابات بسبب تداعيات الزلزال 13.02.2023

بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، تزايد الضغوط على أردوغان قبل الانتخابات التي يطمح فيها بولاية جديدة. والمعارضة ترى في الكارثة منعطفا سياسيا جديدا.

السلطات التركية تعتقل العشرات وأعمال نهب واضطرابات مدنية تعيق عمل فرق الإنقاذ 12.02.2023

السلطات التركية تعتقل أكثر من مئة شخص، يُزعم تورطهم في تشييد العديد من المباني التي انهارت في الزلزال. فيما تسبب أعمال النهب والاضطرابات المدنية في بعض المناطق في إعاقة جهود فرق الإنقاذ للعثور على ناجين متبقين.

إسكندرون: تضائل الأمل بالعثور على ناجين 12.02.2023

رغم أن هناك بعض القصص عن معجزات نجاة بعد ستة أيام تحت الركام، إلا أن الأمل بالعثور على ناجين يتضائل. وفي إسكندرون التركية تشعر الكثير من العائلات باليأس، فبعد أن كانت تأمل بالعثور على أحبائها على قيد الحياة أصبحت الآن تأمل بالعثور على جثث من أجل الدفن.

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