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الحديدة

لمع اسم الحديدة خلال الأزمة اليمنية كمركز رئيسي لاستقبال المساعدات الإنسانية. وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون عليها، تحاول قوات الرئيس هادي انتهاز الفرصة للسيطرة عليها بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.

يُطلق على الحديدة "عروس البحر الأحمر"، تقع المدينة على الساحل الشرقي للبحر وفيها ثاني أهم ميناء يمني بعد ميناء عدن. وإضافة إلى أهميتها التجارية تضم المدينة معالم سياحية متنوعة وفيها صناعات متنوعة في مجالات البناء والأغذية. تعيش المدينة حاليا ظروف حياة صعبة بسبب الحرب الدائرة حولها بين الحوثيين وأنصارهم من جهة وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائه من جهة أخرى.

A handout satellite image released July 15, 2020 shows a close up view of FSO Safer oil tanker anchored off the marine terminal of Ras Isa, Yemen June 17, 2020. Picture taken June 17, 2020. Satellite image ©2020 Maxar Technologies via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE WATERMARK

لحظات ما قبل انفجار "القنبلة العائمة" صافر .. من يتحرك؟ 07.06.2021

صافر، الناقلة والخزان و"القنبلة العائمة" قرب الحديدة في اليمن فوق مياه البحر الأحمر. رحلت من اليابان إلى النرويج لتتوقف قبالة اليمن. هل تصبح سببا في إنهاء الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتزيد اليمن بؤسا أمام صمت العالم؟
A handout satellite image released July 15, 2020 shows a close up view of FSO Safer oil tanker anchored off the marine terminal of Ras Isa, Yemen June 17, 2020. Picture taken June 17, 2020. Satellite image ©2020 Maxar Technologies via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE WATERMARK

بعد انفجار بيروت.. "خزان صافر" كارثة مؤجلة تهدد اليمن والإقليم 08.08.2020

بعد انفجار مرفأ بيروت تضاعف القلق والمخاوف من حدوث كارثة تهدد ليس فقط ميناء ومدينة الحديدة اليمنية، بل والدول المجاورة، وكذا البيئة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. الأمر يتعلق بـ"خزان صافر"، الذي يشكل قنبلة موقوتة.
dpatopbilder - 21.09.2018, Jemen, Hajjah: Männer verteilen Lebensmittel des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat die Entschärfung der momentan größten humanitären Gefahr im Bürgerkriegsland Jemen angekündigt. Foto: Hammadi Issa/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

سهام "#وين_الفلوس" تصوب على المنظمات الإنسانية في اليمن 04.05.2019

ثلاثة مليارات دولار "صرفتها" الأمم المتحدة على إغاثة اليمنيين العام المنصرم. بيد أن الكثيرين يشكون من عدم قبض شيء إلا الريح. أين ذهبت الأموال؟ وكيف رد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في صنعاء على شبهات الفساد؟
Main title (Article): Fishermen in Hodeidah Photo's title (Photo title): YFishermen in fishing boats in fishing port in Hodeidah Place & Date: Hodeidah, January 2019 Copyright / Photographer: Dhaif Allah Homran, exclusive for DW

صيادو الحديدة في شباك القصف وشبح المجاعة 26.02.2019

يشكل ميناء الحديدة مصدر رزق لعشرات الآلاف من اليمنيين في المحافظة، فمعهظم يعمل في مجال مرتبط بالصيد، بيد أن الحرب اليمنية اضطرتهم لفقدان مصدر رزقهم، فباتوا بين خطر الموت جوعا أو قصفا في البحر.
In this Thursday, Sept. 27, 2018 photo, a father gives water to his malnourished daughter at a feeding center in a hospital in Hodeida, Yemen. With US backing, the United Arab Emirates and its Yemeni allies have restarted their all-out assault on Yemen’s port city of Hodeida, aiming to wrest it from rebel hands. Victory here could be a turning point in the 3-year-old civil war, but it could also push the country into outright famine. Already, the fighting has been a catastrophe for civilians on the Red Sea coast. (AP Photo/Hani Mohammed) |

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة 13.12.2018

شهد تاريخ اليمن الحديث الكثير من التحولات والحروب والتحالفات وحتى العداوات دفعت هذا البلد الفقير إلى الانزلاق إلى دوامة العنف. وأمام التدهور المتزايد للوضع الإنساني، تعالت الأصوات مؤخرا بضرورة وقف الحرب في اليمن.
ARLINGTON, VA - APRIL 13: U.S. Defense Secretary Jim Mattis briefs members of the media on Syria at the Pentagon April 13, 2018 in Arlington, Virginia. President Donald Trump has ordered a joint force strike on Syria with Britain and France over the recent suspected chemical attack by Syrian President Bashar al-Assad. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

ماتيس: محادثات السلام اليمنية ستنعقد مطلع ديسمبر في السويد 21.11.2018

ذكر وزير الدفاع الأمريكي أن محادثات السلام اليمنية ستنعقد بالسويد في مطلع الشهر القادم، مؤكدا أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات حول الحديدة وأن جبهات القتال لم تتغير خلال الايام الماضية على الرغم من بعض الاشتباكات.
28.06.2018, Jemen, Hudaida: Ein Soldat der Streitkräfte der Regierung schießt bei einem Angriff auf die Hafenstadt Hudaida mit seiner Waffe. Foto: Taleb Almamari/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مسائية DW: التصعيد العسكري في الُحديدة اليمنية.. ماذا وراءه؟ 05.11.2018

اشتداد المعارك العنيفة في محيط مدينة الحُديدة اليمنية، تزامنا مع دعوات غربية لوقف الحرب هناك. فما أسباب هذا التصعيد؟ وأي تاثيرات له على جولة المفاوضات الأممية الجديدة؟

Mourners attend the funeral of people, mainly children, killed in a Saudi-led coalition air strike on a bus in northern Yemen, in Saada, Yemen August 13, 2018. REUTERS/Naif Rahma

واشنطن وبرلين ودورهما في حرب اليمن؟ 10.09.2018

انهارت محادثات السلام في جنيف حول اليمن قبل أن تبدأ، وعاد العنف إلى المربع الأول وتجدد السؤال حول إمكانية وضع حد لحرب دائرة منذ أربع سنوات تقريبا. فما الدور الحقيقي للغرب في دفع السلام أو الضغط على حلفائه لإنهاء الحرب؟
28.06.2018, Jemen, Hudaida: Ein Soldat der Streitkräfte der Regierung schießt bei einem Angriff auf die Hafenstadt Hudaida mit seiner Waffe. Foto: Taleb Almamari/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الخيار العسكري في الحديدة.. حسم أم تمهيد لتسوية؟ 10.09.2018

تطورات متلاحقة تشهدها الساحة اليمنية: فشل محادثات السلام قبل أن تبدأ واستئناف معركة الحديدة. ما الأهمية الاستراتيجية للمعركة على المدينة الساحلية؟ وهل السلاح هناك للحسم العسكري الشامل أم بهدف التمهيد لتسوية سياسية؟

A picture taken on December 5, 2017, shows the damage after a reported air strike carried out by the Saudi-led coalition targeted the presidential palace in Yemen's Huthi rebel-held capital Sanaa. Saudi-led warplanes pounded the rebel-held capital before dawn after the rebels killed former president Ali Abdullah Saleh as he fled the city following the collapse of their uneasy alliance, residents said. / AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

متى تتحرك أوروبا للبحث عن حلول سياسية للأزمة اليمنية؟ 05.07.2018

تجدد الحديث عن حل ديبلوماسي للأزمة اليمنية بعد لقاء مبعوث الأمم المتحدة أطراف النزاع. كما طالب مهدي المشاط، رئيس "المجلس السياسي" في التمرد الحوثي بوساطة أوروبية. فماهي جدية وإمكانات وساطة أوروبية فوق رمال يمنية متحركة؟
12.02.2018 In this Feb. 12, 2018 photo, young Saudi-led backed forces, part of Ahmed Al-Kawkabani's southern resistance unit in Hodeida, patrol al-Khoukha, Yemen. Young men, some as young as 12, have served on the front lines throughout Yemen’s 3-year-old war and as the fight drags on, they now are shattered generation. (AP Photo/Nariman El-Mofty) |

تواصل معركة الحديدة في اليمن وسط مخاوف من كارثة إنسانية 14.06.2018

فيما تواصل القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية "النصر الذهبي"، التي تهدف للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الواقعين تحت قبضة الحوثيين، حذرت حكومات ومنظمات أممية من كارثة إنسانية.
A column of Yemeni pro-government forces and armoured vehicles arrives in al-Durayhimi district, about nine kilometres south of Hodeidah international airport on June 13, 2018. - Yemeni forces backed by the Saudi-led coalition launched an offensive on June 13 to retake the rebel-held Red Sea port city of Hodeida, pressing toward the airport south of the city. The port serves as the entry point for 70 percent of the impoverished country's imports as it teeters on the brink of famine. (Photo by NABIL HASSAN / AFP) (Photo credit should read NABIL HASSAN/AFP/Getty Images)

"اليمن يحتاج معجزة لإنقاذه ومعركة الحديدة تبين مدى اليأس" 14.06.2018

الهجوم على الحديدة، يدل على أن التحالف بقيادة السعودية يبحث عن الحسم العسكري في اليمن، حسب رأي المدونة اليمنية أفراح ناصر في حوارها مع DW. وهي تخشى أن تلي معركة الحديدة، معركة دموية ضارية حول صنعاء.
سيطرة الإمارات على موانئ القرن الأفريقي.. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟

سيطرة الإمارات على موانئ القرن الأفريقي.. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟ 06.09.2017

تثير مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي تساؤلات حول ما ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.
Jordan's King Abdullah II (mourning with a keffieh on his head) visits the General Headquarters of Armed Forces in Amman, Jordan, on February 4th, 2015, as Jordan is shocked by the killing of pilot Muath Kasasbeh by 'ISIS' or 'Islamic State' group or 'Daesh'. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

الأردن وتحدياته الأمنية - حراك داخلي لدرء خطر الإرهاب 05.03.2015

الأردن الواقع على خط التماس مع سوريا والعراق الملتهبين، يشهد شارعه انقساما بشأن مشاركة المملكة في الحرب على داعش، ومع ازدياد عدد الجهاديين المفترضين بداخله، فإن سياسة عمان تتأرجح بين القبضة الحديدة والإصلاحات السياسة.
Anti-government protestors, raise their hands up as they chant prayers during a demonstration demanding the resignation of Yemeni President Ali Abdullah Saleh, in Sanaa, Yemen, Wednesday, March 16, 2011. Witnesses said government supporters wielding sticks, knives and guns attacked opposition protesters camped out at a main square in a southern Yemeni port, injuring hundreds. They said about 10,000 supporters of President Ali Abdullah Saleh marched on and attacked about 4,000 anti-government protesters in southern al-Hudaydah port on the Red Sea. Police intervened to separate the sides but fired tear gas mostly at the protesters. (Foto:Muhammed Muheisen/AP/dapd)

المعارضة اليمنية تتهم نظام صالح بـ"جرائم ضد الإنسانية" 17.03.2011

اتهمت المعارضة اليمنية نظام الرئيس علي عبدالله صالح بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، مجددة مطالبها بـ"تسليم السلطة للشعب" ومحملة صالح وأقربائه المسؤولية، يأتي هذا فيما تتواصل الاعتداءات على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام
epa02631566 A Yemeni anti-government protester with inscriptions painted on his hands reading in Arabic 'Go away' gestures during a demonstration, demanding an end of Yemeni President Ali Abdullah Saleh rule, in Sana_a, Yemen, on 13 March 2011. Police used force to disperse protesters camped out in front of Sanaa University to press for the ouster of Yemen President Ali Abdullah Saddah. Ten people were reportedly injured in the clash, which followed similar police action on Tuesday and Saturday when seven people were killed by police using live ammunition and water cannon. EPA/YAHYA ARHAB

مواجهات جديدة في اليمن تسفر عن إصابة العشرات 16.03.2011

فيما تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في مختلف المدن اليمنية التي ووجهت بالعنف من قبل الشرطة وبمؤيدين للرئيس علي عبدالله صالح، أفادت أنباء اليوم أن مابين 200 إلى 300 شخص أصيبوا اليوم في مدينتي الحديدة وتعز.