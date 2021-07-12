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الحجاب في ألمانيا

أصبح الحجاب الإسلامي في ألمانيا موضوع جدل يتجدد في الإعلام ومواقع صناع القرار والرأي العام. وتبرز الاختلافات في الرأي بهذا الخصوص عندما يتعلق الأمر بارتداء الحجاب في المدارس وأماكن العمل.

يعد الحجاب بالنسبة لعدد كبير من المسلمات رمزاً للهوية في حين تتفاوت نظرة الألمان لذلك بين الرفض والقبول مع أن القانون لا يمنعه. غير أن بعض الولايات منعت في الماضي ارتداء الحجاب في إطار ما يسمى "قوانين الحياد" والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العمومية، لكن في 2015 صدر مؤخرا حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، يسمح للمعلمات المحجبات بممارسة مهنتهن في المدارس الحكومية الألمانية.

Glaubenstolerenaz Eine Muslimin steht mit Kopftuch neben einer Atheistin auf einem Dach in Shkodra. Shkodra Shkodra Albanien *** A Muslim woman wearing a headscarf stands next to an atheist on a roof in Shkodra Shkodra Shkodra Albania

بعد استقالة مفوضة الحكومة.. سجال حاد حول الحجاب في بلجيكا 12.07.2021

دافع رئيس الحكومة البلجيكية عن حيادية الدولة والحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وذلك بعد استقالة مفوضة للحكومة من أصول مغربية إثر تعرضها لـ"هجمات شخصية" بسبب حجابها حسب قولها.

Glaubenstolerenaz Eine Muslimin steht mit Kopftuch neben einer Atheistin auf einem Dach in Shkodra. Shkodra Shkodra Albanien *** A Muslim woman wearing a headscarf stands next to an atheist on a roof in Shkodra Shkodra Shkodra Albania

قلق مسلمي ألمانيا بشأن حظر محتمل للحجاب في الوظائف العمومية 10.05.2021

سيتعين على العاملين في الوظائف العمومية بألمانيا احترام ارتداء ملابس لا تطرح شكوكا بشأن سلوكهم المحايد في أداء مهامهم. ويتعلق الأمر بتفادي حمل أنواع الحلي أو الرموز الدينية. ويخشى المسلمون أن يشمل القانون حظر الحجاب.
ARCHIV - 05.02.2015, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Schülerin mit Kopftuch sitzt in einer Schule bei einer Unterrichtsstunde zum Thema Islam vor einer Tafel. Einige Unionsabgeordnete wollen herausfinden, ob ein bundesweites Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen rechtlich möglich wäre. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

القضاء الألماني يحكم بتعويض معلمة أوقفت عن العمل لارتدائها الحجاب 27.08.2020

قررت المحكمة الاتحادية المختصة بشؤون العمل تعويض معلمة مسلمة لوقفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب. وفي حيثيات الحكم جاء أن الحظر الشامل لارتداء الحجاب المنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.

Alle Bilder sind der aktuellen MADE in Germany Sendung entnommen. Copyright ist DW.

فرنسا: دار مسنين ترفض راهبة بسبب "غطاء الرأس" 20.11.2019

بعد انتظار طويل للرد على طلبها، تلقت راهبة في فرنسا ردا يربط قبولها في الدار بالتخلي عن "غطاء الرأس". القصة خرجت للإعلام على خلفية النقاشات التي تشهدها فرنسا حول حجاب المسلمات، فما وجه الارتباط؟

Von: Ben Knight 19. 8. 2018 Ort: Neukölln, Berlin Zeigen: S-und U-Bahnhof Hermannstraße

مجهول يعتدي بالضرب على امرأة محجبة حامل في برلين 20.03.2019

قام رجل مهجول بالاعتداء على امرأة حامل في محطة قطار بالعاصمة الألمانية برلين لارتدائها الحجاب بحسب ما أفادت الشرطة الألمانية. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادثة بعد فرار المعتدي مع كلبه الذي كان يصطحبه معه.

27.03.2006 Schueler in einem Klassenzimmer in einer Maria-Montessori-Grunschule in Berlin-Tempelhof . 27.03.2006 , , , Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLiesaxJohannssenx Schueler in a Classroom in a Mary Montessori Elementary School in Berlin Tempelhof 27 03 2006 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xLiesaxJohannssenx

جدل في ألمانيا بعد اقتراح بمنع تلميذات من ارتداء الحجاب 09.04.2018

جدل واسع في ألمانيا بعد اقتراح بمنع التلميذات تحت 14 عاما، من ارتداء الحجاب. الاقتراح قوبل بدعم من بعض الأطراف ورفض من أطراف أخرى. فهل يعد هذا الاقتراح تعديا على الحرية الدينية أم حماية من التعرض للعنصرية؟

ARCHIV - Fereshta Ludin, muslimische Lehrerin und Beschwerdeführerin im Kopftuch-Streit, sitzt am 24.09.2003 nach der Urteilsverkündung im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor den Richtern (v.l.) Rudolf Mellinghoff, Lerke Osterloh und Hans-Joachim Jentsch. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird am 13.03.2015 jetzt erneut über ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen entschieden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

محكمة ألمانية تسمح بارتداء الحجاب لمتدربات المحاكم 30.06.2016

"حظر الحجاب على المتدربات في المحاكم الألمانية غير قانوني"، هذا ما قضت به محكمة إدارية ألمانية في ولاية بافاريا، في قضية منظورة تقدمت بها طالبة قانون مسلمة تؤدي تدريبا في المحكمة.
20. März 2015 HANDOUT - Die muslimische Lehrerin Fereshta Ludin, aufgenommen am 20.03.2015 im Regierungsviertel in Berlin. Das Leben als Frau mit Kopftuch ist nach Einschätzung der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin schwieriger geworden. Das erste Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2003, das auf ihre Klage zurückging, habe sich massiv auf den Alltag vieler Frauen ausgewirkt, sagte Ludin am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung ihrer Autobiografie. Foto: Daniel Gerlach/DGE/Deutscher Levante Verlag/dpa (zu dpa «Muslimische Lehrerin Ludin: Schwierigeres Leben mit Kopftuch» vom 01.04.2015 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Autorin und nur bei Urheber-Nennung Foto: Daniel Gerlach/DGE/Deutscher Levante Verlag/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++

فريشتا لودين: هذه معركتي لإنهاء حظر الحجاب في ألمانيا 07.04.2015

بعد 15 عاما في أروقة محاكم ألمانيا، باءت جهود فريشتا بالفشل في الحصول على حكم يقر بحقها في التدريس بمدرسة حكومية مرتدية الحجاب، لكن المحكمة الدستورية العليا أنصفتها. فمن هي هذه السيدة التي أصدرت مؤخرا كتابا يروي قصتها؟
Beschreibung: Kollektion aus der Mode von Belkis Baharcieva (Inhaberin und Gründerin von „ZABBARY.eu für die Mode für Muslimas). Rechte: arturwiens.de Zulieferer: Falah Elias

الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد! 13.03.2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا الألمانية قراراً يعتبر الحظر العام لحجاب المُدرسات في المدارس مخالفا للدستور لأن المنع يتعارض مع الحرية الدينية. أنواع الحجاب في ألمانيا تتفاوت بين المعتدل والمتشدد. الحجاب في البوم صور.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Schülerin mit Kopftuch nimmt am 27.01.2009 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) am Unterricht in einer Schule teil. Foto: Bernd Thissen/dpa (zu dpa:_Islamismusprävention an Schulen - Lehrer suchen Unterstützung_ vom 05.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا – المحكمة الدستورية تلغي حظر الحجاب على المعلمات 13.03.2015

"الحظر العام للحجاب بالنسبة للمعلمات في المدارس مخالف للدستور" – هذا ما قررته المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا. الحكم القضائي برر منع الحجاب فقط في حال "تهديده للسلم الاجتماعي" في المدرسة.
Model Asli steht vor dem Schaufenster, im Alltag trägt sie kein Kopftuch, aber für die Plakatkampagne hat sie ihre Haare unter einem Stück Tuch versteckt. Copyright: Kathrin Erdmann 21.07.2012, Hamburg, Veddel

حجابات ألمانية "عصرية" للمرأة المسلمة 28.07.2012

الحجاب قطعة من القماش فقط، بيد أنه يثير مخاوف الكثير من الألمان، لأنهم يرون فيه اضطهاداً للمرأة.، لكن للمصمم الألماني كارستن غولنيك يعتبره "من إكسسوارات الموضة"، لذلك يقدم في هامبورغ تصاميم ألمانية جديدة للحجاب "العملي".
Cover der Zeitschrift IMRA'AH. Deutschlands erste muslimische Zeitschrift nur für Frauen. Rechte : IMRA'AH, August 2010 ***Das Coverbild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Zeitschrift verwendet werden***

اِمرأة - أول مجلة نسائية للمسلمات في ألمانيا 13.10.2010

ثمة صورة نمطية عن المسلمات في ألمانيا أنهن غير فاعلات في المجتمع، ما دفع إحدى الألمانيات المعتنقات للإسلام لمحاولة كسر هذه الصورة من خلال إصدار أول مجلة مطبوعة باللغة الألمانية تعنى بالشؤون العصرية للألمانيات المسلمات.
Eine junge Frau trägt am 24.1.2004 bei einer Demonstration in Köln ein Kopftuch in den Farben der deutschen Fahne. Unter dem Motto Es reicht! Wir wehren uns, dass Diskriminierung gesetzlich wird. Schluss mit der Pseudo- Religionsfreiheit protestierten zahlreiche Frauen und Mädchen vor dem Dom gegen ein Kopftuchverbot. Aufgerufen zu dem Protest hatte der Lokalkreis Köln der Organisation Muslimische Jugend in Deutschland. Auch Bundespräsident Rau hatte am 22.1. ein Kopftuchverbot verurteilt und für einen toleranten Umgang mit anderen Religionen geworben. Die in der Verfassung garantierte Religionsfreiheit gelte auch für den Islam. Rau zufolge könne man nicht ein religiöses Symbol verbieten und alles andere beim Alten lassen. Das Kopftuch sei außerdem nicht ein eindeutiges Symbol.

عودة الجدل السياسي والثقافي حول ارتداء الحجاب في ألمانيا 01.11.2006

خلف تلقي نائبة برلمانية تهديدا بالقتل بعد دعوتها النساء المسلمات في ألمانيا إلى نزع الحجاب موجة من الاستياء داخل ألمانيا. الجمعيات الإسلامية في ألمانيا ترفض التهديد بالقتل رغم معارضتها لدعوات النائبة ذي الأصول التركية.