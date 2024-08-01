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مجتمعإندونيسيا

الحب الممنوع في إندونيسيا

٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

لم تكن علاقات الحب في إندونيسيا سابقاً ممكنة إلا ضمن حدود ضيقة: داخل المجموعة العرقية أو الدينية الخاصة بالفرد. لكن هذا يتغير الآن.

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نشأت بينغكان مانبغوفال في عائلة مسيحية تقليدية. عندما أعلنت أنها تريد الزواج من صديق طفولتها توفان، أصيبت عائلتها وعائلة صديقها بالصدمة، لأن توفان وعائلته مسلمون، وبالتالي فإن الزواج يكاد يكون مستحيلاً. لكن بينغكان وتوفان لم يستسلما للأمر الواقع، وأجريا محادثات طويلة مع جميع أقاربهما حتى تزوجا أخيراً. الحال ذاته كان مع كيدونغ وإينو اللذان اضطرا أيضاً الى التغلب على الكثير من المقاومة قبل أن يتمكنا من الزواج، لأن العلاقات الجنسية المثلية ليست محظورة بموجب القانون في إندونيسيا، ولكنها لا تزال من المحرمات الاجتماعية. أما ستيلا وموسى فينتمي كل منهما إلى مجموعة عرقية مختلفة، وهو ما يعتبر أيضاً أمراً حساساً في إندونيسيا. شارون ماغريت سومولانغ تروي في هذا التقرير كيف وجدوا جميعهم الطريق الى السعادة.

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