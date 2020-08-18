 الحبس على ذمة التحقيق لرسام كاريكاتير أردني بعد ″إساءته″ للإمارات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.08.2020

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أخبار

الحبس على ذمة التحقيق لرسام كاريكاتير أردني بعد "إساءته" للإمارات

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية توقيف رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد نشره رسماً اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر من معارضة إسرائيل بيع أمريكا طائرات اف-35 للإمارات.

يعد عماد حجاج من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن

يعد عماد حجاج من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن (صورة رمزية)

قال مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس إن قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية (الخميس 27 آب/ أغسطس 2020) توقيف رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج 14 يوماً على ذمة التحقيق، صدر بعد إحالة حجاج إلى محكمة أمن الدولة حيث "وجه له المدعي العام تهمة القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة". ويواجه الرسام في حال إدانته بالتهمة المنسوبة إليه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات.

مختارات

في العدد الجديد من شارلي إيبدو الفرنسية الصادر بمناسبة الذكرى الأولى للإعتداء على هيئة تحريرها، نشرت المجلة الساخرة رسما يرمز للرب ببندقية وهو ملطخ بالدماء. وقد أثار هذا الرسم جدلا، كما في تقرير باربارا فيزل.

وكان حجاج قد أوقف مساء الأربعاء بعد ساعات على نشره الرسم الساخر تحت تعليق "إسرائيل تطلب من أميركا عدم بيع الإمارات طائرات اف-35" يظهر ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد حاملا حمامة بيضاء رسم عليها علم إسرائيل بصقت في وجهه بينما كتب على البصاق "تف 35".

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل نحو أسبوع أن إسرائيل طلبت من واشنطن عدم بيع طائرات اف-35 للإمارات، وذلك بعد أيام من إعلان الإمارات وإسرائيل في 13 آب/ أغسطس الحالي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية.

 وحجاج (52 عاماً) يعد من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن وقد عمل في عدة صحف محلية وعربية متناولاً الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

م.م/ خ.س (أ ف ب)

  • Vier zusammengeschweißte Politikerköpfe bilden das Brexitmonster vor Schloss Oberhausen, Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "وحش بريكست"

    تُعرض شخصيات الكاريكاتير ذات الحجم الضخم للفنان الساخر، جاك تيلي في معرض تحت عنوان "السياسة والاستفزاز". وصمم تيلي شخصياته ثلاثية الأبعاد لكرنفال مدينة دوسلدورف. البعض منها يمكن مشاهدته من الثاني من فبراير/ شباط حتى الرابع عشر من يونيو/ حُزيران في المعرض الفني لودفيغ غاليري شلوس في أوبرهاوزن. ومثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مادة دسمة للفنان.

  • Trump sitzt mit Schnuller um den Hals auf einem Globus. In jeder Hand einen Teil des zerissenen Klimaabkommens. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Greenpeace/Maria Feck )

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "الطفل ترامب"

    دونالد ترامب كان هو الآخر مادة دسمة للفنان ورسام الكاريكاتير جاك تيلي. هنا يظهر مرتدياً الحفاضات وهو يجلس على الكرة الأرضية ويمزق اتفاق باريس للمناخ. في عام 2017، أقام نشطاء البيئة التمثال الأصلي الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار في احتجاج على قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمام دار أوكسترا إلبه.

  • Zeichnung mit Greta Thunberg, die zwei Kleine Figuren der Eltern-Gerneration an den Ohren hochhält. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Jacques Tilly)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    أيام الجمعة من أجل المستقبل

    تسحب الناشطة المدافعة عن البيئة والمناخ، غريتا تونبرغ بغضب جيل الآباء من آذانهم وتطالب بـ "فعل شيء ضد كارثة المناخ". ويدعم جاك تيلي أفكارها وأهدافها. ولا تزال عربة الكرنفال التي تحمل هذه الشخصية الكاريكاتورية وصُممت لكرنفال دوسلدورفـ، تشارك في العديد من تظاهرات حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل.

  • Eine große Welle, in der Angela Merkel kopfüber in einem Boot sitzt. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    ميركل في مواجهة موجة اللاجئين

    بدءاً من عام 2016، تم اعتماد مجسم "موجة اللاجئين" من تصميم جاك تيلي في عربة الكرنفال. وتجلس أنغيلا ميركل في القارب، الذي تتقاذفه موجة تحمل عنوان "موجة اللاجئين". ومع أنها تبدو متوترة وتجلس منتصبة في هدوء تام، لا تزال يداها متماسكتين كما هو معروف عنها.

  • Jacque Tilly in seiner Werkstatt, umgeben von Figuren, die noch nicht bemalt sind. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Laura Thorenz)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    شخصيات ثلاثية الأبعاد مميزة

    جميع شخصيات جاك تيلي، ينجزها فريق في قاعة عربته المخصصة للكرنفال في دوسلدورف. إطار مصنوع من أعمدة خشبية يُغطى بشبكة سلكية، ثم يُغطى بقناع من الورق المقوى و يُطلى لاحقاً. تتميز شخصيات تيلي بسبب ملامح الوجه القوية، ما يساهم بشكل كبير في التعرف عليها. ولا تحتاج شخصياته الكاركاتيرية الكبيرة الحجم والمدببة سوى بضع كلمات فقط من الشرح.

  • Überdimensionale Karnevalsfiguren Donald Trump und Angela Merkel.Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    ترامب وميركل

    السياسة هم العلامة التجارية التي يتميز بها جاك تيلي. سواء أنغيلا ميركل أو دونالد ترامب، يمكنك التعرف على الوجوه فوراً. شخصية دونالد ترامب تنتمي إلى عربة تيلي، التي تُظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حاملاً المنشار الملطخ بالدماء. ودونالد ترامب في دور الملاك الحارس، الذي يحمي بيديه المملكة. غير أنه في المعرض يمكن رؤية شخصية ترامب فقط.

  • Raupen mit Politikernamen fressen ein Blatt an auf dem Demokratie steht. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Jacques Tilly)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    من أجل حرية التعبير والديمقراطية

    "ورقة الديموقراطية" لم تنل إعجاب المشاركين في الكرنفال في عام 2017. اليرقات، تقضم ورقة الديمقراطية وكل واحدة منها ترمز للسياسيين الإشكاليين من أمثال: كاتشينسكي، ترامب، أردوغان، بوتين. في بولندا ، تدعم عربة الكرنفال، التي صممت بناء على هذا النموذج، والتي قد قطعت حتى الآن مسافة 15 ألف كيلومتر، حملة معارضي الحكومة من أجل الديمقراطية والدستور.

  • Vier Figuren mit blonden Haaren stehen in einer Reihe. Es sind Trump, Le Pen, Wilders und Adolf Hitler.Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Hojabr Riahi)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "الأشقر هو البني الجديد"

    في كل مناسبة يوجه جاك تيلي انتقاداته ضد اليمينيين الشعبويين في جميع أنحاء العالم. ويرى فنان الكاريكاتير أن قيماً مثل مبدأ دولة القانون والتعددية أصبحت مهددة من قبل "موجة جديدة من التفكير الاستبدادي". وتناول تيلي هذا الموضوع عدة مرات خلال الكرنفال. كما في عام 2017 مع عربة الكرنفال التي جسدت ترامب ولوبان وويلدرز إلى جانب كاريكاتير أدولف هتلر، وهم يحملون لافتة كُتب عليها "الأشقر هو البني الجديد".

  • Der Charlie Hebdo Wagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf. Eine Figur mit abgehacktem Kopf hält die Zeitschrift Charlie Hebdo in der Hand, dahinter eine maskierte Figur mit einem Krummsäbel. Karneval 2015 Rosenmontag Charlie Hebdo (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "لا يمكن قتل فن السخرية"

    بعد الهجوم الذي تعرض له الصحفيون في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة في باريس في يناير/ كانون الثاني عام 2015، أصيب العالم بالصدمة. وبسبب المخاوف بعد هذه الحادثة، امتنع العديد من منظمي الكرنفال من اعتماد أسلوب السخرية في الكرنفالات. لكن جاك تيلي، اختار أسلوب "الانتقاد الخاضع لمعايير" وكتب على عربته المشاركة في الكرنفال "لا يمكن قتل فن السخرية". إعداد: غابي غويشر/ إيمان ملوك


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