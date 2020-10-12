 الحاخام نخاما حول فيسبوك:″ كل خبر زائف هو خبر زائد عن الحد″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.10.2020

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سياسة واقتصاد

الحاخام نخاما حول فيسبوك:" كل خبر زائف هو خبر زائد عن الحد"

إنكار المحرقة اليهودية محظور مستقبلا في فيسبوك. وهذا ما قرره مؤسس الشركة مارك زوكيربيرغ. وبالنسبة إلى الحاخام أندرياس نخاما يشكل ذلك "خطوة صحيحة ولو أنها متأخرة "، كما قال في مقابلة مع دويتشه فيله.

أندرياس نخاما هو مؤرخ وناشر وحاخام وهو حاليا رئيس مؤتمر الحاخامات العام في المانيا.

المؤرخ والناشر ورجل الدين أندرياس نخاما

دويتشه فيله: الحاخام نخاما، قررت إدارة فيسبوك منع نشر معلومات تنكر  المحرقة اليهودية. كيف تقيم هذا القرار،  وكيف تنظر إلى توقيته المتأخر؟

أولا إنه كأمر إيجابي أن يأتي هذا على الإطلاق. لقد تم التعليل طويلا بأن هذا ينغي أن يحصل. وبالتالي فإنها خطوة صحيحة ولو متأخرة بعض الشيء.

خلال الشهور الماضية حصلت في الشبكة حملة شبه يائسة تقريبا من ناجين من الهولوكوست توجهوا شخصيا لمارك زوكيربيرغ. ما هي أهمية كلمة هؤلاء الشهود الباقين؟

كمؤرخ يمكن لي هنا فقط القول بأن ذلك بالطبع مهم حتى بالنسبة إلى الناس الذين يتوجب عليهم رفع صوتهم مرة أخرى ـ يجب أن نتخيل ذلك ـ للنضال من أجل الحقيقة. لكن الأمر ينبغي أن يكون شيئا بديهيا. أعتبر أنه لا يوجد فقط ما يكفي من تقارير الشهود، بل أيضا دراسات تاريخية تؤكد ذلك بوضوح. وبالتالي سأقول الآن ببساطة: كل شيء يأتي متأخرا. لكن حسنا على الأقل يحصل هذا الآن.

الناجية من معتقل أوشفيتس إيفا شلوس ناشدت طوال شهور مؤسس فيسبوك مارك زوكيربيرغ لمنع نشر معلومات تنكر المحرقة.

الناجية من معتقل أوشفيتس إيفا شلوس ناشدت طوال شهور مؤسس فيسبوك مارك زوكيربيرغ لاتخاذ إجراءات تمنع نشر معلومات تنكر المحرقة ضد اليهود.

خلف التردد الطويل لمارك تسوكيربيرغ يختفي تعامل مختلف مع حرية التعبير في التفكير الأمريكي عن نظيره الألماني أو الأوروبي. ما هي أهمية التوضيح في هذا الموضوع في زمن الأخبار الزائفة بغض النظر عن الفهم القانوني أنه يوجد حدود في مجال التعبير الحر عن الرأي؟

نرى بالتحديد إلى أين تقود حرية مفهومة بالخطأ تجاه الأخبار الزائفة. إذن لدينا ببساطة أخبار زائفة تنتشر مثل كرة ثلجية. وهي لن تصبح من جراء اعتماد الكثيرين لها صحيحة، بل تصبح من خلال ذلك أكثر خطورة. وبالتالي أعتبره مسلكا صحيحا أن يتم تصحيح بعض التصريحات التي يطلقها سياسيون بارزون في الولايات المتحدة من طرف المواقع الاجتماعية أو رفقها بملاحظات. وهذا الطريق كان ينبغي علينا سلوكه منذ زمن مبكر. ولكن وفي كل الأحوال من الجيد الآن وجود حركة وتفكير بالأمر في العديد من الأماكن، لأنه عندما يتعلق الأمر بالمحرقة/ الهولوكوست في ضوء الوثائق المتاحة، لا يوجد مجال علمي أو تاريخي للشك.

مختارات

عادت الحياة اليهودية وباتت من جديد جزء من الحياة اليومية في ألمانيا، رغم ذكريات البطش النازي. ولعب المجلس المركزي لليهود الذي تأسس قبل سبعين عاماً، دوراً أساسياً في هذا التطور. قصة بدأت بتحديات مؤلمة وانتهت باندماج ناجح.

أكدت وزارة المالية الألمانية أنها ستدفع تعويضات مالية إضافية للآلاف من الناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست". وفي حين لم تذكر الوزارة مبلغ التعويضات، إلا أنها قالت إن أكثر من 5000 شخص من المتضررين سيستفيدون منها.

من جهة عندنا إنكار الهولوكوست. وبجانب ذلك توجد أشكال بشعة لمعاداة السامية في الشبكة، فهناك العنصرية وتبجيل العنف. هل ستدعم أن يدخل مارك زوكيربيرغ في حوار حول ذلك مع أصوات بارزة في المجتمع المدني؟

إنها دوما قضية تقدير. بالطبع كل خبر زائف هو خبر زائف زائد. هنا لا ينبغي على المرء الجدل على الإطلاق. وبالطبع أنا أغضب أحيانا عندما أواجه أخبارا يتم تداولها بين الكثيرين وهي معروف بأنها زائفة.

وبالتالي سأقول هنا ببساطة: جيد أنه حصلت بداية. ويجب علينا أن نترقب كيف سيتطور ذلك وفيما إذا كانت الأمور ستسير على مهل وتكون مستندة أكثر على الحقيقة. في هذا السياق يمكنني أن أتخيل أن تغييرات ستحصل إذا ما فرضنا ذلك بكل حزم في المكان المطلوب.

أندرياس نخاما (68 سنة) هو مؤرخ وناشر وحاخام. من 1994 إلى 2019 كان مديرا لمؤسسة "طبوغرافية الإرهاب". ومنذ 2019 هو رئيس مؤتمر الحاخامات العام في المانيا/ ARK .

أجرى الحوار كريستوف شتراك

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


 

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