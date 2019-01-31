 الجيل القادم من آيفون بكاميرات عالية الدقة وتقنية جديدة | عالم المنوعات | DW | 31.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الجيل القادم من آيفون بكاميرات عالية الدقة وتقنية جديدة

كشفت تقارير إخبارية بأن شركة آبل الأمريكية تنوي في العام المقبل تزويد هواتفها الذكية آيفون بكاميرات ذات دقة عالية جدا وبتقنية جديدة، إضافة إلى ذلك ستكون الكاميرات مجهزة بوحدات استشعار ليزري.

USA Cupertino Apple Produktpräsentation (Reuters/S. Lam)

نقل موقع موقع بلومبيرغ عن مصادر في شركة آبل، أنها قررت تزويد هواتفها الذكية آيفون العام المقبل 2020 بكاميرات ثلاثية الأبعاد مجهزة بوحدات استشعار ليزري. التقنية الجديدة ستسمح لآبل بالتقدم بشكل كبير في مجال تكنولوجيا العالم الافتراضي.

مختارات

دعوى قضائية بحق شركة "آبل" العملاقة بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل موديلات أجهزة "آيفون" القديمة. ويسعى المدعون للحصول على تعويضات من الشركة. (25.12.2017)

بعد جدل كبير أثارته أحدى خصائص أجهزة أيفون والتي تؤدي إلى ضعف أداء الهاتف، قررت شركة أبل وقف تلك الخاصية وإصدار تحديث جديد بعد رفع دعاوى قضائية ضدها من طرف المستخدمين. (25.01.2018)

وبحسب المعلومات المسربة فإن الكاميرا الجديدة ستكون مزودة بماسح ضوئي ليزري وسيسمح بالتصوير على مسافة تصل إلى 5 أمتار من دون تردي جودة الصورة، وهذه إحدى الميزات الجديدة التي سيتم دمجها في هواتف آيفون الجديدة. إضافة إلى ذلك، ستتضمن أجهزة آيفون نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، وستكون الكاميرا الثالثة أكثر تطوراً وبرقاقة الكترونية مُحدثة.

وأضاف المصدر أن القدرات الجديدة لهواتف آبل ستعزز العالم الافتراضي لكاميرات آيفون، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح التكنولوجيا الحديثة بالتقاط صور أفضل وبدقة عالية جدا. كما كشف المصدر أن آبل تجري محادثات مع شركة سوني حول إجراء اختبارات لأجهزة الاستشعار الخاصة بالنظام الجديد.

هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق أنه بحلول عام 2020، تخطط شركة آبل للتخلي عن استخدام شاشات الـ "LCD" واستبدالها بشاشات "أوليد" عالية الجودة.

يشار إلى أن آبل تستخدم في الوقت الحالي تقنية ثلاثية الأبعاد في ميزة التعرف على الوجه، حيث بإمكان الكاميرا العمل على مسافة تتراوح ما بين 25 إلى 50 سم للتعرف على وجه الشخص.

س.آ /ع.ج

مشاهدة الفيديو 01:36
بث مباشر الآن
01:36 دقيقة

"آبل" تخفض توقعات إيراداتها في ظل تباطؤ الطلب الصيني

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"آبل" تخفض توقعات إيراداتها في ظل تباطؤ الطلب الصيني  

مواضيع ذات صلة

Katar Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani

رويترز: هكذا تجسست الإمارات على هواتف خصومها! 31.01.2019

نشرت وكالة رويترز تقريرا كشفت فيه أن الإمارات اخترقت، وبمساعدة فريق من ضباط المخابرات الأمريكية السابقين، أجهزة آيفون تعود لزعماء ونشطاء ودبلوماسيين أجانب من خصومها. ومن أبرز المستهدفين أمير قطر وناشطة يمنية معروفة.

USA Cupertino Apple Produktpräsentation

آيفون الجديد .. الأكبر والأسرع والأغلى في عائلة آبل 13.09.2018

كشفت شركة آبل الأمريكية النقاب عن ثلاث نسخ جديدة من هاتفها الذكي الشهير "آيفون"، إيصال أحدث تقنيات الشركة إلى قاعدة أوسع من العملاء. فما المميز في هذا المنتوج الجديد؟

DW Sendung Shift - Leben in der digitalen Welt Cloud

من يتجسس عليك أكثر .. غوغل أم أبل؟ 23.08.2018

في الوقت الذي ركز فيه الجمهور على فضيحة "فيسبوك" و"كامبريدج أناليتيكا"، تجنب "غوغل" إلى حد كبير التدقيق العام حول ممارسات جمع البيانات لديه، على الرغم من امتلاكه القدرة على جمع المزيد من البيانات الشخصية حول المستهلكين عبر مجموعة متنوعة من نقاط الاتصال.

إعلان
Themenbild Facebook

 