مع دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003 تم حل الجيش العراقي من قبل الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. بعد ذلك تمت إعادة تشكيله بشكل يراعي التغيرات السياسية التي تم بموجبها التحول إلى نظام فيدرالي لا مركزي.

أسست القوات العراقية عام 1921 في مرحلة الانتداب البريطاني للعراق. يتكون الجيش العراقي من قوات برية وبحرية وجوية. وصل عدد الجيش العراقي ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية إلى مليون مقاتل فرد. يتم تسليح الجيش من مصادر عدة أبرزها أمريكية وغربية. ومؤخرا عادت روسيا إلى الساحة حيث تزوده بأسلحة متنوعة تشكل طائرات وأسلحة أخرى ثقيلة.