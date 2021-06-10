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الجيش العراقي

مع دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003 تم حل الجيش العراقي من قبل الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. بعد ذلك تمت إعادة تشكيله بشكل يراعي التغيرات السياسية التي تم بموجبها التحول إلى نظام فيدرالي لا مركزي.

أسست القوات العراقية عام 1921 في مرحلة الانتداب البريطاني للعراق. يتكون الجيش العراقي من قوات برية وبحرية وجوية. وصل عدد الجيش العراقي ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية إلى مليون مقاتل فرد. يتم تسليح الجيش من مصادر عدة أبرزها أمريكية وغربية. ومؤخرا عادت روسيا إلى الساحة حيث تزوده بأسلحة متنوعة تشكل طائرات وأسلحة أخرى ثقيلة.

BAGHDAD, IRAQ - JANUARY 3: Security measures are taken at the entrance of airport after a drone strike near Baghdad International Airport killed Qasem Soleimani, commander of the Iranian Revolutionary Guards' Quds Forces, and Abu Mahdi al-Muhandis, vice president of the Hashd al-Shaabi group, in Baghdad, Iraq on January 3, 2020. The U.S. confirmed Thursday that it carried out a strike that killed Iranian Revolutionary Guards' Quds Force commander Qasem Soleimani in the Iraqi capital Baghdad. The strike near Baghdad International Airport killed Soleimani, one of the most powerful commanders of Iran's Revolutionary Guards, and Abu Mahdi al-Muhandis, vice president of the Hashd al-Shaabi group, or Popular Mobilization Units (PMU), local media reported. Murtadha Sudani / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الجيش العراقي: استخدام تقنية جديدة في استهداف مطار بغداد 10.06.2021

أعلن الجيش العراقي في بيان أن مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكرين أمريكيون، تعرض للمرة الرابعة لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، لكنها أول مرة تُستخدم فيها تقنية هجومية متطورة. فما المقصود بهذه التقنية الجديدة؟

Iraqi security forces keep guard the site of a suicide attack in Baghdad, Iraq January 21, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani

عشرات القتلى والجرحى في هجومين انتحاريين في بغداد 21.01.2021

في أول هجوم من نوعه منذ سنوات، سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين في سوق في وسط بغداد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وطبية في حصيلة أولية.

Revolutionary soldiers in an armoured car drive through the streets in Baghdad, Iraq, July 14, 1958, a few hours after the military staged a coup today, taking control of the country, overthrowing the monarchy, declaring a republic. King Feisal II and Crown Prince Abdullah were shot to death in his palace at the height of the coup. Pasted on the front are portraits of president Nasser of tthe United Arab Republic, right, and brigadier-general Abdel Karim Al Kassem, who is now Prime Minister and defence minister. (AP Photo/HO) |

العراق اليوم: مائة عام على تأسيس الجيش العراقي.. العراقيون مختلفون! 07.01.2021

تاريخ طويل من الحروب، الانتصارات، الانتكاسات والانقلابات. الحديث عن جيش عمره مائة عام هو حديث طويل. فقد مر عليه أربعة أجيال على الأقل. ولكل جيل إرثه، نجاحاته وإخفاقاته.

KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 17: Iraqi government forces take security measures at a control points after Iraqi forces take the control of the city center from Peshmerga forces in Kirkuk, Iraq on October 17, 2017. Iraqi forces on Monday seized full control of the city center as well as Kirkuk's Airport, 70th brigade command of Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Kirkuk's Northern Oil Company, the Baba Gurgur oil field and K1 Military base in southeastern Kirkuk as part of a military operation in the oil-rich city of Kirkuk. The Iraqi army on Monday launched an operation in the oil-rich Kirkuk city on Monday amid tension over last monthÄôs illegitimate independence referendum in northern IraqÄôs Kurdish region. Iraqi forces and the Hashd al-Shaabi militia, which supports the government, also seized full control of Tuz Khurmatu district following clashes with Iraqi Kurdish Peshmerga forces. Hamit Arslan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الجيش العراقي: طائرة مسيرة تركية تقتل ضابطين بحرس الحدود 11.08.2020

أعلن الجيش العراقي مقتل ضابطين في حرس الحدود نتيجة غارة تركية، بينما أشار مسؤول كردي إلى أن الهجوم استهدف اجتماعا بين ضباط عراقيين ومقاتلين في حزب العمال الكردستاني.
IRAQ -- 1991 -- An abandoned Russian-made tank in the desert in front of burning oil wells, images like these became an icon of the first Gulf War in 1991, when the USA stopped short of occupying Iraq, after Saddam Hussein ordered his troops into Kuwait -- Picture by Jonas Jordan |

ثلاثون عاماً على غزو الكويت ـ حرب غيّرت خارطة الشرق الأوسط 30.07.2020

قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فأعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لم تندمل بعد في البلدين.
23.2.2017, Mosul, Irak, photo, U.S. Army soldiers stand outside their armored vehicle on a joint base with Iraqi army south of Mosul, Iraq. As Iraqi forces push into western Mosul coalition troops are closer to frontline fighting than ever before. Coalition forces have moved their bases closer to the front, relaxed their rules of engagement and during the push on Mosul airport coalition advisors were embedded with forward Iraqi rapid response and special forces units. Coalition officials say the change is helping speed up Iraqi military gains, but it marks a steady escalation of U.S. involvement in Iraq that could undermine the sustainability of Iraq's territorial victories. (AP Photo/ Khalid Mohammed) |

العراق ـ هجوم جديد على قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية 14.03.2020

أعلن الجيش العراقي أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت على قاعدة التاجي العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن إصابات حالة بعضها حرجة.
FILE- In this Friday, Aug. 13, 2004 file photo, Protesters burn a U.S. flag during a demonstration against U.S-led coalition actions in Iraq at the Enqelab (Revolution) Sq. in Tehran, Iran. (AP Photo/Vahid Salemi, File) |

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران - عقود من العداوة 04.01.2020

أدى مقتل الجنرال قاسم سليمان قائد فيلق القدس الإيراني في عملية للقوات الأمريكية إلى توتر جديد في علاقات البلدين المثقلة بنزاعات ومواجهات ومحاولات تقارب فاشلة. فيما يلي تسلسل زمني لفصول علاقات تطبعها العداوة.

ARCHIV - Kurdische Peschmerga-Kämpfer werden am 13.04.2015 in Erbil durch Soldaten der Bundeswehr ausgebildet. Foto: Jan Kuhlmann/dpa (zu dpa «Deutschland als globale Ordnungsmacht» vom 13.07.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann

بعد مقتل سليماني.. دعوات بسحب الجنود الألمان من العراق 04.01.2020

يتواجد في العراق جنود ألمان في مهمة تدريب جنود عراقيين. هذا التفويض علَّقه الآن الجيش الألماني مؤقتا، بعد مقتل سليماني، بسبب مخاطر وقوع تصعيد في المنطقة، ليندلع نقاش حول إنهاء مهمة الجيش الألماني في العراق بشكل نهائي.

Protesters damage property inside the U.S. embassy compound, in Baghdad, Iraq, Tuesday, Dec 31, 2019. Dozens of angry Iraqi Shiite militia supporters broke into the U.S. Embassy compound in Baghdad on Tuesday after smashing a main door and setting fire to a reception area, prompting tear gas and sounds of gunfire. (AP Photo/Khalid Mohammed)

الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد 01.01.2020

شجبت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وطالبت الحكومة العراقية بـ"أن تفي بمسؤوليتها في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية". في غضون ذلك أعلن الجيش العراقي انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة.

TOPSHOT - An Iraqi man drives through burning tires in the Shiite Muslim shrine city of Karbala, south of Iraq's capital Baghdad, on November 26, 2019. - Since October 1, Iraq's capital and majority-Shiite south have been swept by mass rallies against corruption, a lack of jobs and poor services that have escalated into calls for a complete overhaul of the ruling elite. (Photo by Mohammed SAWAF / AFP)

سيناريوهات متباينة تنتظر العراق بعد استقالة رئيس الوزراء 01.12.2019

يبدو أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيفتح أوضاع العراق على سيناريوهات متباينة. وفيما أعلن عن حكم بإعدام ضابط أدين بقتل متظاهرين، يناقش البرلمان تطورات الأزمة، وأطراف جديدة تدخل على خطها.
09.11.2019 Iraqi security forces stand guard outside a near Basra provincial council building during ongoing protests in Basra, Iraq, Saturday, Nov. 9, 2019. The protests intensified Saturday afternoon as demonstrators tried to reach the three bridges, hours after being pushed back under clouds of tear gas from the Sinak bridge to the nearby Khilani square. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

انقلاب عسكري بالعراق.. فكرة تدغدغ العسكريين ويحلم بها كثيرون 25.11.2019

رغم أن الفكرة تتعلق بقرصنة موقع جهاز مكافحة الإرهاب ولا صلة لها بالواقع، إلا أن الحديث عن انقلاب عسكري بالعراق مع استمرار الاحتجاجات بات يتردد. لكن هل الانقلاب وارد في العراق بعد التجارب المريرة للانقلابات السابقة؟
Bildbeschreibung: Irakische Schiitische Milizen „Hashd al-Shaabi“ in Irans Hochwassergebieten. Stichwörter: Iran, Überschwemmung, Hochwasser, Hashd al-Shaabi Quelle: MIZAN Lizenz: Frei

دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي.. مهمة صعبة رغم الضغوط 17.07.2019

يثير قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدمج فصائل "الحشد الشعبي" في قوات الجيش العراقي جدلاً واسعاً وشكوكاً في إمكانية تحقيق ذلك. فهل سينجح عبد المهدي بما لم يستطع سلفه حيدر العبادي تحقيقه؟
A fighter from Syrian Democratic Forces (SDF) stands near civilians, near the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria February 22, 2019. REUTERS/Rodi Said

العراق يتسلم من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصراً من "داعش" 24.02.2019

أعلن الجيش العراقي أنه تسلم من قوات سوريا الديمقراطية دفعة ثانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قوامها 280 عنصراً ممن يحملون الجنسية العراقية. فيما يقدر عدد العراقيين المعتقلين لدى القوات نحو 500 عنصر.

ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 24: Kurdistan President Masoud Barzani speaks to the media at a press conference on September 24, 2017 in Erbil, Iraq. President Barzani announced that the referendum will go ahead as planned. The Kurdish Regional government is preparing to hold the September 25, independence referendum despite strong objection from neighboring countries and the Iraqi government. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

رئيس كردستان العراق السابق: يوم سيطرة الجيش على كركوك "يوم أسود" 16.10.2018

مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يصف يوم سيطرت الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي على كركوك وأراض محيطة بها قبل عام بـ"اليوم الأسود"، ويقول إن السيطرة عليها "جرت بخيانة".
Ursula von der Leyen (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, und die deutsche Delegation wird von Al Hayali (2.v.l), irakischer Verteidigungsminister, empfangen. Die Ministerin hält sich für politische Gespräche in Bagdad auf. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

وزيرة الدفاع الألمانية: ملتزمون بمساعدة العراق في إعادة البناء 16.09.2018

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إن بلادها ملتزمة بمساعدة العراق في إعادة البناء، في الوقت الذي يتضح فيه أن القوات الألمانية ستكون مطلوبة لفترة طويلة للمساعدة في إعادة تكوين الجيش العراقي المركزي.
31.05.2016*** Iraqi security forces sit in a military vehicle near Falluja, Iraq, May 31, 2016. REUTERS/Alaa Al-Marjani Reuters/A. Al-Marjani

القوات العراقية تقتحم آخر منطقة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" 17.11.2017

أعلنت القوات العراقية أنها بدأت هجومها على راوة، آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد، والواقعة في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا.
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