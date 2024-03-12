الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون

أعلن الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من قوات الدعم السريع التي سيطرت عليه مع بداية الحرب قبل 11 شهراً.

أعلن الجيش السوداني في بيان، الثلاثاء (12 آذار/مارس 2024)، تحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان من المليشيا المتمردة والمرتزقة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وجاء ذلك في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية في صفحتها في موقع فيسبوك وأوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ومن جانبه، أقر مستشار الدعم السريع، عمران عبدالله، بخسارتهم لموقع "إذاعة أمدرمان"، أثناء المعارك المحتدمة مع الجيش السوداني، بحسب صحيفة التغيير السودانية.

وأظهر مقطع مصور نشره الجيش وتحققت رويترز من الموقع فيه، مجموعة من جنود الجيش في محيط كيلومتر من مبنى الإذاعة والتلفزيون وهم يهتفون بعد الاستيلاء على مركبات وأسلحة.

ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة الخرطوم، وهي جزء من منطقة العاصمة الكبرى حيث حقق الجيش انتصارات في الفترة الأخيرة عقب سلسلة من الهزائم. ويبث التلفزيون والإذاعة الرسمية برامجهما حالياً من بورتسودان، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والتي يعمل منها المسؤولون المتحالفون مع الجيش منذ أن احتلت قوات الدعم السريع مساحات واسعة من العاصمة في وقت مبكر من الحرب.

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هل من هدنة في رمضان؟

وفي سياق متصل، قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني إنه لن تكون هناك هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم السريع المواقع المدنية. جاء ذلك في بيان صدر بعد إعلان الجيش تقدم قواته في أم درمان، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى هدنة في رمضان. وأشار العطا في البيان، الذي صدر على قناة الجيش الرسمية على تطبيق تيليغرام أنه لا يجب أن يكون لمحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، أو لأسرته أي دور سياسي أو عسكري في السودان في المستقبل.

وقالت قوات الدعم السريع إنها ترحب بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ويشهد السودان قتالاً عنيفاً بين الجيش السودان و قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل العام الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ أنه منذ اندلاع المعارك في السودان اضطر أكثر من 7.4 مليون شخص للنزوح أو اللجوء للخارج.

خ.س/ف.ي (رويترز ، د ب أ)