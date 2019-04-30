 الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة ويحذر من العنف | أخبار | DW | 01.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة ويحذر من العنف

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن "الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف" معتبرا انتخابات الرابع يوليو هي "الحل الامثل" للازمة، جاء ذلك مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة الداعية على تغيير النظام.

Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء (الأول من أيار/ مايو 2019) إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة" للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في "العنف"، غداة تصريح يؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو هي "الحل الأمثل" وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل.

مختارات

ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.

من جهته، دعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى "إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد (...) وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم"، كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وتظاهر آلاف العمال في هذا اليوم في ساحة الأول من مايو (أيار) حيث مقر الاتحاد العام للعمال. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي. وردّد المتظاهرون شعارات ضد "النظام" مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:08

تيفو.. فكرة مبتكرة للإبقاء على حماس الحراك الجزائري

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تيفو.. فكرة مبتكرة للإبقاء على حماس الحراك الجزائري  

مواضيع ذات صلة

القضاء الجزائري يستجوب رئيس الحكومة المقال أويحيى في قضايا فساد 30.04.2019

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن وزارة الدفاع بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية" على حد وصفه. وغادر رئيس الوزراء الجزائري المقال أحمد أويحيى محكمة بالعاصمة الجزائرية بعد الاستماع اليه لعدة ساعات بشأن ملفات تبديد أموال عامة والانتفاع من امتيازات غير مشروعة.

Algerien Ahmed Gaid Salah

قايد صالح: الانتخابات الرئاسية هي الحل الأمثل في الجزائر 30.04.2019

في خطوة قد تثير غضب المتظاهرين، قال قائد الجيش الجزائري إن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز/ يوليو هي "الحل الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية في البلاد. كما كشف أن بحوزة وزارة الدفاع "ملفات فساد ثقيلة".

Algerien, Annaba: Erneute Proteste gegen die Regierung

مسيرة جديدة بالجزائر لتأكيد مطلب تغيير "بقايا نظام بوتفليقة" 26.04.2019

تظاهر عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى رفضاً لقيادة رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة المستقيل. وتمسك المتظاهرون بمطالبهم الأساسية وأهمها رحيل رموز النظام وإقامة مؤسسات انتقالية لتسيير المرحلة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  