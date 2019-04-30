الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة ويحذر من العنف

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء (الأول من أيار/ مايو 2019) إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة" للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في "العنف"، غداة تصريح يؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو هي "الحل الأمثل" وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل.

ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.

من جهته، دعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى "إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد (...) وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم"، كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وتظاهر آلاف العمال في هذا اليوم في ساحة الأول من مايو (أيار) حيث مقر الاتحاد العام للعمال. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي. وردّد المتظاهرون شعارات ضد "النظام" مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)