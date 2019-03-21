 الجيش الجزائري والسياسة.. أربعة أجوبة تشرح لك | سياسة واقتصاد | DW | 26.03.2019

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سياسة واقتصاد

الجيش الجزائري والسياسة.. أربعة أجوبة تشرح لك

يتجه الجيش الجزائري لدقّ آخر مسمار في نعش رئاسة بوتفليقة، بعد طلب رئيس الأركان تفعيل المادة 102 من الدستور. فكيف حازت المؤسسة العسرية الجزائرية كلّ هذه القوة؟

Algerien nach dem Geiseldrama (picture alliance/abaca)

بعدما رد على الاحتجاجات الواسعة بإلقاء عدة خطابات ابتعد فيها عن السياسية، محاولاً التركيز على دور الجيش في الحماية الأمنية للبلاد، اتخذ رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، هذه المرة طريقاً مغايراً، بطلبه في خطاب بثته قنوات جزائرية، تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، ما يعني أن الجيش الجزائري، يرغب في أن ينتهي عهد بوتفليقة بأسرع وقت ممكن.

ماذا تقول المادة؟

تذكر هذه المادة من الدستور الجزائري المعدل عام 2016، أنه إذا "استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وتتابع المادة ذاتها أن البرلمان يعلن بعد ذلك، بغرفتيه، ثبوت هذا المانع، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) رئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 يوماً. وإذا ما استمر المانع بعد انقضاء هذه المدة، يُعلَن عن شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهو ما يؤكده المجلس الدستوري في اجتماع لاحق.

وبعد اجتماع البرلمان، يتولى رئيس مجلس الأمة المنصب لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات الرئاسة، ولا يمكن لهذا الرئيس أن يترشح في الانتخابات، وفي حالة وجود مانع لرئيس مجلس الأمة، يتولى منصب الرئاسة المؤقت رئيس المجلس الدستوري.

Algerien | Abdelaziz Bouteflika (imago/photothek/T. Trutschel)

بوتفليقة.. هل اقتربت النهاية السياسية؟

ويوجد حالياً على رأس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث يستمر في منصبه منذ عام 2002 عندما عيّنه بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي. انتُخب بن صالح على رأس المجلس ست مرات، وهو من أسس حزب التجمع الديمقراطي، أحد الأحزاب الموالية للسلطة.

كيف تعامل الجيش مع الأزمة؟

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أورد محلّلون تحدثوا لـDW في تقارير سابقة أن مؤسسة الجيش، وعلى رأسها أحمد قايد صالح ترغب باستمرار بوتفليقة في منصبه، خاصة وأن قايد صالح كان من المدافعين عن ولاية رابعة لبوتفليقة عام 2014. وقد لمّح صالح إلى هذه الرغبة في خطاباته الأولى عند اندلاع الأزمة، إذ رد على الاحتجاجات نهاية فبراير: "هل يُعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب؟".

وأشهر قايد صالح ورقة العشرية السوداء بداية مارس/آذار الجاري عندما قال إن هناك أطرافاً "تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات الألم والجمر"، مشدداً على أن الشعب الجزائري يعرف كيف يكون "حصناً منيعاً لصدّ كل ما من شأنه تعريض الجزائر لأخطار غير محسوبة العواقب".

إلّا أنه يوم 11 مارس، تحدث قايد صالح بخطاب أقل حدة، ووجه رسائل مدح مطولة للشعب الجزائري من قبيل: "لا شك أن الجزائر محظوظة بشعبها ولا شك أيضاً أن الجيش الوطني الشعبي هو أيضا محظوظ بشعبه"، متحدثاً عن أن هناك نظرة مستقبلية واحدة تجمع بين الشعب والجيش. وفي يوم 18 مارس، بدأ صالح يتحدث عن حل الأزمة، بقوله "المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة"، مضيفاً أن الجيش سيكون "الحصن الحصين للشعب والوطن"، وهو ما قرأه مراقبون على قُرب تدخل حاسم من مؤسسة الجيش في الأزمة.

Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

أحمد قايد صالح

وبعد خطابات أخرى ركزت على مؤسسة الجيش، جاء آخر خطاب له ليطلب فيه تفعيل المادة 102 من الدستور. لكن المتتبع للشأن الجزائري، يُدرك أن قرار قايد صالح لم يكن في الغالب فردياً، إذ لا تتخذ المؤسسة العسكرية مثل هذه الخطوات إلّا بعد مشاورات داخلية، يساهم فيها جنرالات معروفون، وآخرون نادراً ما ظهروا في وسائل الإعلام الجزائرية.

كيف يتحدث الدستور عن الجيش؟

ورد ذكر مؤسسة الجيش مرتين في الدستور الجزائري، الأولى في ديباجة الدستور حيث نقرأ أن "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولة على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك". وتمدح الديباجة الجيش بالقول إن "الشعب الجزائري يعتز بجيشه ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد..".

كما تقول المادة 28: " تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي"، وتشير المادة ذاتها أن الجيش "يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".

وبالعودة إلى الدستور الجزائري ما قبل تعديل 2016، أي الصادر عام 1996، لم يكن فيه أيّ ذكر للجيش في الديباجة، إذ تم الاقتصار على المادة 25 التي لم يطلها أيّ تعديل في نسخة 2016 باستثناء تغيير رقمها.

كيف تغلغل الجيش في بنية الدولة؟

منذ انقلاب هواري بومدين على أحمد بن بلة عام 1965، والجيش يحكم مفاصل الحياة في البلاد، لدرجة أن هذه المؤسسة ألغت نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991 بعد فوز الإسلاميين فيها. بقي جلّ رؤساء الجزائر تحت سلطة الجيش، ومنهم من كانوا، قبل توّلي الرئاسة، في وزارة الدفاع كبومدين والشاذلي بن جديد واليامين زروال، وحتى بوتفليقة الذي ترشح للرئاسة بوصفه مرشحاً حراً عام 1999، لم يكن ليصل إلى هذه المنصب لولا ضوء أخضر من الجيش وفق ما تنقله عدة تقارير.

Algerien - Houari Boumediene und Bencherif und Chabani 1962 (Getty Images/AFP)

بومدين، أحد أكبر من أسسوا لسطوة الجيش في الجزائر

وظهرت سطوة الجيش أكثر في سنوات العشرية السوداء، إذا كان وراء تأسيس المجلس الأعلى للدولة الذي كان يدير دفة البلاد في العلن، فضلاً عن دخوله (أي الجيش) على خط المواجهات المسلحة الدامية ضد الجماعات الإسلامية.

ورغم قيام محيط بوتفليقة بعزل عدد من الجنرالات في مؤسستي الأمن والاستخبارات، إلّا أن مؤسسة الجيش لم تشهد تغييرات كبيرة، ولا يزال قايد صالح على رأسها منذ عام 2004. ومن معالم قوة هذه المؤسسة، استمرار الجزائر في توجيه جزء كبير من ميزانيتها للتسلح، إذ تشتري لوحدها حوالي نصف الأسلحة الموجهة إلى إفريقيا.

ويصل عدد القوات الجزائرية، الأساسية والاحتياطية، حسب توقعات غلوبال فاير باور، إلى 280 ألف شخص، ويعدّ هذا العامل حاسماً في شعبية الجيش داخل البلاد، إذ ينتمي إليه جزء كبير من شباب الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. وتستثمر مؤسسة الجيش هذه الشعبية وكذلك تاريخها "تقول إنها سليلة الثورة ضد الاستعمار" لأجل الاستمرار في ثقلها بالبلاد.

إ.ع/ م.س 

  • Abderrhamane Fares ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/INA/G. Breemat)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد الرحمن فارس

    قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

  • Ahmed Ben Bella (AP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    أحمد بن بلة

    يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

  • Houari Boumediene ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/AFP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    هواري بومدين

    شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

  • Algerien ehemaliger Präsident Chadli Bendjedid gestorben (Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    الشاذلي بن جديد

    انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".

  • Muhammad Boudiaf Präsident Algerien im Jahr 1992 (Abdelhak Senna/AFP/Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    محمد بوضياف

    أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.

  • Ali Kafi ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/Gamma-Rapho)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    علي كافي

    اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في يونيو 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.

  • Algerien ehemaliger Präsident Liamine Zeroual (Getty Images/Corbis/Sygma/P. Robert)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    اليمين زروال

    وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى "شرعية سياسية" على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر "العشرية السوداء".

  • Algerischer Präsident Abdelaziz Bouteflika (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد العزيز بوتفليقة

    انتُخب في أبريل/ نيسان 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.


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