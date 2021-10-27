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الجيش التركي

يُعد الجيش التركي ثاني أقوى جيوش الناتو بعد الجيش الأمريكي. يعتبر هذا الجيش نفسه حامي العلمانية منذ إلغاء الخلافة العثمانية في عشرينات القرن الماضي. وقد أعاد باني تركيا الحديثة كمال اتاتورك تشكيله ليتناسب مع هذا الدور.

يتألف الجيش التركي من القوات البرية وسلاح الطيران والبحرية ومشاة البحرية وسلاح الجو. كما تضاف لها قوات الدرك وخفر السواحل في وقت الحرب. انضمت تركيا الى حلف الناتو في 18 شباط 1952 فشرعت بتحديث قواتها المسلحة. عرف الجيش التركي على مدى عقود بأنه حامي العلمانية، وقد قام بعدة انقلابات وتولى السلطة لكنه لم يعطل الدستور.

02.03.2020*****A Turkish military convoy is seen parked near the town of Batabu on the highway linking Idlib to the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey, on March 2, 2020. - The Syrian government pledged to repel Turkish forces attacking its Russia-backed troops in northwestern Syria as tensions spike between Damascus and Ankara. Since December, Syrian regime forces have led a deadly military offensive against the last major opposition stronghold of Idlib, where Turkey supports some rebel groups. Damascus said it shot down three Turkish drones in the region the day before, while two Syrian warplanes were downed though the pilots escaped unharmed. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

تركيا تمدد التفويض لعمليات جيشها عبر الحدود وترسل تعزيزات إلى إدلب 27.10.2021

مجددا، تمدد أنقرة التفويض الممنوح لجيشها للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ضدّ كل جماعة تعتبرها "إرهابية". ومنذ 2013 يتمّ التجديد لهذا التفويض لمدة عام واحد، وهذه المرة اشتدت لهجة المعارضة.

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) greets US President Joe Biden (R) at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35" 17.10.2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".
RIZE, TURKEY - FEBRUARY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech at the provincial congress of his ruling Justice and Development (AK) Party in Rize, Turkey on February 15, 2021. Emin Sansar / Anadolu Agency

مقتل 13 رهينة تركياً بشمال العراق يشعل الخلاف السياسي في تركيا 20.02.2021

عثر الجيش التركي على 13 جثة لمواطنين أتراك مخطوفين بشمال العراق، هذا الحادث عمق الخلافات بين المعارضة والحكومة. القسم التركي بـ DW يقدم إجابات على أهم الأسئلة حول هذه الواقعة.
21.08.2020, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, spricht bei einer Pressekonferenz, während neben ihm auf einem Bildschirm das Bohrschiff Fatih gezeigt wird. Das Land ist bei ihrer Suche nach Rohstoffen im Schwarzen Meer auf Erdgasvorkommen gestoßen. «Die Türkei hat die größte Erdgasentdeckung ihrer Geschichte im Schwarzen Meer gemacht», sagte Erdogan. Das Bohrschiff Fatih habe ein Vorkommen mit 320 Milliarden Kubikmetern entdeckt. Foto: Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

إلى متى يمكن لتركيا استعراض قوتها العسكرية في الخارج؟ 31.12.2020

يتواجد الجيش التركي حالياً في 12 دولة على الأقل وفي أماكن أخرى، تحرس البحرية التركية عمليات التنقيب عن النفط والغاز المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط، فما سبب حرص أردوغان على خوض مغامرات عسكرية متعددة؟
ANKARA, TURKEY - AUGUST 01 : Defendant Akin Ozturk (2nd L) and other defendants arrive for their trial accompanied with gendarmerie commandos of Sincan Penal Institution at Ankara 4th Heavy Penal Court in Ankara, Turkey on August 01, 2017. Members of Fetullah Terrorist Organization (FETO) 486 defendants are taken to court due to using Akinci Air Base which they used as their headquarters, during the night of July 15, 2016 defeated coup attempt. Mustafa KamacÄ± / Anadolu Agency |

تركيا.. السجن المؤبد "المشدد" لمتهمين بالمحاولة الانقلابية 30.12.2020

في محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون.
MUGLA, TURKEY - MAY 13: The SH70 Sea Hawk Helicopter prepares to land on the TCG Gelibolu Frigate during the TurkeyÄôs largest military exercise Sea Wolf (Denizkurdu) 2019 in Mugla, Turkey on May 13, 2019. The exercise, supervised by the Turkish navy, will run through May 25 in the eastern Mediterranean, Aegean and Black Sea with 131 warships, 57 warplanes and 33 helicopters, the Turkish General Staff said in a statement. Suleyman Elcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"عاصفة البحر المتوسط"... تدريبات عسكرية تركية قبالة قبرص 05.09.2020

تبدأ أنقرة تدريبات عسكرية قبالة ساحل شمال قبرص الواقع تحت سيطرتها، في خطوة قد تصب مزيداً من الزيت على نار التوتر في شرق المتوسط، خاصة أن الدولتين تتنازعان النفوذ في جزيرة قبرص منذ عقود.
KAYSERI, TURKEY - MARCH 03: Technicians conduct light and heavy maintenance of next generation transport aircraft A400M named as Koca Yusuf in Turkish, which increase the tactical and transport capabilities of the Turkish Armed Forces, at Kayseri 2nd Air Maintenance Factory Directorate in Kayseri Turkey on March 03, 2020. Turkey is manufacturing partner of next-generation transport aircraft A400M together with Airbus. Aside Airbus, version update named retrofit is performed only in Kayseri. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقرير: تركيا نقلت موادا حربية إلى ليبيا على متن طائرات إيرباص 25.08.2020

نقل الجيش التركي موادا حربية على متن طائرات من طراز إيرباص إلى ليبيا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أوروبية، فيما يطالب سياسيون ألمان بكشف ملابسات التفاصيل الواردة في هذه التقارير.
(191009) -- ANKARA, Oct. 9, 2019 () -- Photo released by Turkish Defense Ministry shows Turkish army launches a military operation into northern Syria on the Turkey-Syria border, on Oct. 9, 2019. Turkish Armed Forces on late Wednesday began a land operation into northern Syria against the Syrian Kurdish People's Protection Units (YPG). () |

تقرير: رغم الحظر ـ أسلحة ألمانية لتركيا حتى بعد توغلها في سوريا 03.08.2020

وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بملايين اليوروهات إلى تركيا، العضو في حلف الناتو حتى بعد التوغل التركي بسوريا، ويذكر أن حظرا جزئيا لبيع الأسلحة لأنقرة يسري منذ تسعة أشهر كإجراء عقابي.
epa04220122 (FILE) Armored personnel carriers (APC) of the Egyptian Army patrol on a road close to El Gorah in northeastern Sinai, Egypt, 21 May 2013. According to media reports on 23 May 2014, Shadi al-Menei, an Islamist leader of the Ansar Beit al-Maqdis militant group was shot dead in the Sinai Peninsula. The militant group was linked to al-Qaeda-inspired groups and alleged to be responsible of terrorist attacks killing more than 200 Egyptian soldiers since July 2013 after Egyptian President Mohammed Morsi was ousted. EPA/STR

ماذا بعد تفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل في ليبيا؟ 22.07.2020

صوت البرلمان المصري مؤخرا على عملية عسكرية محتملة في ليبيا. وبناء على طلب السيسي، صوت النواب بالإجماع لصالح إرسال قوات إلى الجبهة الغربية لمكافحة "العناصر الإرهابية الأجنبية"، ما يفسح المجال أمام عمل عسكري محتمل.

Libysche Rebellen laufen, während ein loyalistischer Kampfflugzeug überfliegt, während sie sich auf die Schlacht in Ajdabiya am 2. März 2011 vorbereiten, als Pro Moamer Kadhafi-Soldaten und Söldner, die mit Panzern und schwerer Artillerie bewaffnet sind, die nahe gelegene Stadt Brega stürmten, 200 Kilometer südwestlich der östlichen Hauptstadt Benghazi, was zu schweren Zusammenstößen führte.

صحيفة ألمانية: تركيا تدفع لكل "مرتزق" في ليبيا 2000 دولار شهرياً 10.07.2020

كشفت صحيفة ألمانية أن تركيا تدفع لكل "مرتزق" يقاتل لحسابها في ليبيا 2000 دولار شهرياً، مشيرة إلى أن ليبيا أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا.
28.02.2020 Smoke rises after an air strike in Saraqeb in Idlib province, Syria February 28, 2020. REUTERS/Umit Bektas

إدلب.. ماس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وترامب يعلن مساعدته لتركيا 28.02.2020

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف فوري لإطلاق النار في إدلب بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش التركي هناك، فيما جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية.
28.02.2020 Migrants walk to the Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Pazarkule, Turkey, February 28, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

إدلب.. برلين "قلقة" وأنقرة تبت في "فتح الحدود أمام اللاجئين" 28.02.2020

أدانت برلين الهجوم على "قوات تركية"، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع رباعي مع باريس وموسكو وأنقرة. جاء ذلك في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. فيما أكدت أنقرة عدم وجود "تغيير في سياسة اللاجئين والهجرة"
28.02.2020 HATAY, TURKEY - FEBRUARY 28: Turkish National Defense Minister Hulusi Akar inspects the operation by ground and air support units against Assad regime targets in Idlib from a center in TurkeyÄôs Hatay province, bordering Syria on February 28, 2020. Turkish Army Forces Commander Gen. Umit Dundar and Turkish Air Force Commander General Hasan Kucukakyuz accompanied Akar at zero point of the borderline with Syria. Arif Akdogan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سوريا... ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي وأنقرة تتوعد 28.02.2020

ليلة دموية جديدة شهدتها محافظة إدلب في شمال غرب سوريا؛ إذ أوقعت غارات جوية نسبتها أنقرة لدمشق 33 قتيلاً في صفوف الجيش التركي. وفي ردود الفعل خرجت أصوات منددة وأخرى تدعو إلى ضبط النفس وثالثة تعبر عن قلقها.
28.02.2020 Smoke rises after an air strike in Saraqeb in Idlib province, Syria February 28, 2020. REUTERS/Umit Bektas

إدلب.. واشنطن تطالب سوريا وروسيا بإنهاء هجومهما "الشنيع" 28.02.2020

قُتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ولم يتأخر رد الجيش التركي مستهدفا مواقع للنظام السوري، فيما أكدت واشنطن أنها تقف إلى جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
HATAY, TURKEY - FEBRUARY 11: A convoy of Turkish Armed Forces' including commandos and howitzers arrive in Hatay province of Turkey to being deployed to to observation points in Syria's Idlib, on February 11, 2020. Cem Genco / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تركيا تستهدف مواقع للنظام السوري وارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك 27.02.2020

قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام السوري ردا على مقتل عشرات الجنود الأتراك في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
Feb. 13, 2018*** 13.02.2018, Türkei, Ankara: Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, spricht vor Parteimitgliedern. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan warnte die US-Truppen in Manbidsch davor, einem möglichen türkischen Angriff auf die Kurdenmiliz YPG in der nordsyrischen Stadt im Wege zu stehen. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

أردوغان يهدد: لقّنا النظام السوري درساً ولن نسمح له بالتقدم 04.02.2020

صرح الرئيس التركي أنه لا توجد ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة. يأتي ذلك غداة معارك غير مسبوقة بين الجيش التركي والقوات السورية، مؤكداً إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب.
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