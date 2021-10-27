يُعد الجيش التركي ثاني أقوى جيوش الناتو بعد الجيش الأمريكي. يعتبر هذا الجيش نفسه حامي العلمانية منذ إلغاء الخلافة العثمانية في عشرينات القرن الماضي. وقد أعاد باني تركيا الحديثة كمال اتاتورك تشكيله ليتناسب مع هذا الدور.

يتألف الجيش التركي من القوات البرية وسلاح الطيران والبحرية ومشاة البحرية وسلاح الجو. كما تضاف لها قوات الدرك وخفر السواحل في وقت الحرب. انضمت تركيا الى حلف الناتو في 18 شباط 1952 فشرعت بتحديث قواتها المسلحة. عرف الجيش التركي على مدى عقود بأنه حامي العلمانية، وقد قام بعدة انقلابات وتولى السلطة لكنه لم يعطل الدستور.