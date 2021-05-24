الاسم الرسمي هو جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يعد من الجيوش الأقوى والأحدث تسليحاً في العالم. وتزيد ميزانيته السنوية على 15 مليار دولار سنويا. أما أهدافه فتشمل الدفاع عن دولة إسرائيل وضمان سلامتها وسيادتها.

تأسس الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار 1948 مع تأسيس دولة إسرائيل ليضم الكتائب والوحدات العسكرية اليهودية التي كانت تنشط في فلسطين أيام الانتداب البريطاني لها. ويزيد تعداد قواته حاليا على 700 ألف جندي وجندية. ويعتمد هذا الجيش على التطوع والاحتياط إضافة إلى التجنيد الإلزامي الذي يشمل النساء والرجال بعد سن الثامنة عشرة.