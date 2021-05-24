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الجيش الإسرائيلي

الاسم الرسمي هو جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يعد من الجيوش الأقوى والأحدث تسليحاً في العالم. وتزيد ميزانيته السنوية على 15 مليار دولار سنويا. أما أهدافه فتشمل الدفاع عن دولة إسرائيل وضمان سلامتها وسيادتها.

تأسس الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار 1948 مع تأسيس دولة إسرائيل ليضم الكتائب والوحدات العسكرية اليهودية التي كانت تنشط في فلسطين أيام الانتداب البريطاني لها. ويزيد تعداد قواته حاليا على 700 ألف جندي وجندية. ويعتمد هذا الجيش على التطوع والاحتياط إضافة إلى التجنيد الإلزامي الذي يشمل النساء والرجال بعد سن الثامنة عشرة.

Israeli security forces are seen in a street in Lod near Tel Aviv, on May 12, 2021, after rockets were launched towards Israel from the Gaza Strip controlled by the Palestinian militant group Hamas. - Palestinian militant group Hamas said on May 12 it had fired more than 200 rockets into Israel in retaliation for strikes on a tower block in Gaza. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

عودة التوتر... طعن في القدس واعتقالات في الضفة وإسرائيل 24.05.2021

بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية والوسط العربي داخل إسرائيل، بحسب مصادر متطابقة، فيما أصيب إسرائيليان بينهما جندي في عملية طعن قرب حي الشيخ جراح قتل فيها المهاجم الفلسطيني.
Israeli troops secure the area where a body of a soldier with stab wounds was found near Gush Etzion settlement in the West Bank, Thursday, Aug, 8, 2019. (AP Photo/Mahmoud Illean) |

مقتل فلسطيني بالضفة عقب "محاولة طعن" جنديين إسرائيليين 26.01.2021

وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس، ولم تعرف على الفور هويته بعد أن "احتجز الجيش الإسرائيلي جثته". والجيش الإسرائيلي يقول إن القتيل حاول طعن اثنين من جنوده في الضفة الغربية.
(190831) -- JERUSALEM, Aug. 31, 2019 () -- Israeli soldiers are seen near the Israel-Lebanon border on Aug. 31, 2019. Israeli army chief of Staff Aviv Kohavi toured Israel's tense northern border on Friday, a day after the army canceled leave for combat soldiers in the area and the military's commander in the north Amir Baram warned that Israel would offer a harsh response to any Hezbollah attack. (Gil Eliyahu/JINI/Handout via ) |

تصعيد على الحدود مع إسرائيل والحريري يطلب تدخل واشنطن وباريس 01.09.2019

طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد إسرائيل بإطلاق النار. فهل الأمور مفتوحة على مزيد من التصعيد؟
Israeli troops secure the area where a body of a soldier with stab wounds was found near Gush Etzion settlement in the West Bank, Thursday, Aug, 8, 2019. (AP Photo/Mahmoud Illean) |

الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة جندي تعرّض للطعن في الضفة الغربية 08.08.2019

ندد بنيامين نتانياهو بمقتل جندي إسرائيلي، كان طالباً بمدرسة دينية وعثر عليه مطعوناً حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض فيما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.
TOPSHOT - A picture taken from the Gaza Strip on May 4, 2019 shows smoke billowing following an airstrike by Israel in response to rockets fired by Palestinian militants. - A barrage of around 50 rockets was fired at Israel from the Gaza Strip on Saturday and dozens were intercepted by air defences, the Israeli army said. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

غزة: إعلان حصيلة جديدة للقتلى وحماس تؤكد استعدادها للتهدئة 05.05.2019

أكدت حركة حماس استعدادها للتهدئة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد التصعيد الخطير بين الجانبين، والذي أدى إلى مقتل نحو ثلاثين فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وتدمير مبان ومنازل في غزة.
Bildunterschrift:An Israeli Apache attack helicopter shoots a missile over the Gaza Strip as seen from Israel's border with Gaza, on July 18, 2014. The death toll in Gaza hit 265 today as Israel pressed a ground offensive on the 11th day of an assault aimed at stamping out rocket fire, medics said. AFP PHOTO /MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images)

إسرائيل تقصف موقعين لحماس ردا على "بالونات ناسفة" 04.03.2019

استهدفت إسرائيل موقعين لحماس في غزة "رداً على إطلاق بالونات محملة بعبوة ناسفة". وفي الضفة قتل فلسطينيين وجرح ثالث قال الجيش الإسرائيلي إنهم دهسوا بسيارتهما جنوداً إسرائيليين، لكن الجانب الفلسطيني نفى الرواية الإسرائيلية.
(181225) -- DAMASCUS, Dec. 25, 2018 (Xinhua) -- An air defense missile is seen in the sky over Damascus, Syria, on Dec. 25, 2018. The Syrian air defenses were triggered on Tuesday evening by what appeared to be a missile attack around the capital Damascus, state TV reported. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الجيش السوري يقول إنه "تصدَّى" لصواريخ "معادية" 26.12.2018

أطلقت اسرائيل صواريخ على مواقع بالقرب من دمشق، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية. وبينما قال الجيش الاسرائيلي إنه تصدى لصاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا، ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي أن هدف الضربة كان هدفا مختلفا تماما.
Michael Oren, Israeli Deputy Minister for Public Diplomacy Copyright: DW/M. Gak

مسؤول إسرائيلي لـDW: لم يكن لدينا خيار سوى استخدام الرصاص الحي 23.05.2018

في حوار مع برنامج "في دائرة الخطر" الذي تبثه DW دافع نائب وزير الدبلوماسية الشعبية الإسرائيلي عن استخدام جيش بلاده الرصاص الحي ضد الفلسطينيين على الشريط الحدودي مع غزة: "لم يكن لدينا خيار غير استخدام الرصاص الحي".
Tear gas canisters are fired by Israeli forces at Palestinian demonstrators during a protest demanding the right to return to their homeland, at the Israel-Gaza border, east of Gaza City, May 4, 2018. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

الحكومة الألمانية تؤيد إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف في غزة 15.05.2018

فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن أي فلسطيني يتظاهر في غزة يمكن أن يتعرض "للقتل" برصاص الجيش الاسرائيلي سواء كان يشكل تهديدا أو لا، أعلنت الحكومة الألمانية تأييدها لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف.
ARCHIV - 21.02.2017, Israel, Tel Aviv: Der israelische Soldat Elor Azaria wird von seiner Mutter umarmt, während der Verkündung des Strafmaßes, in einem Militärgericht in Tel Aviv. Der wegen Totschlags an einem Palästinenser verurteilter israelischer Soldat ist am 08.05.2018 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Elor Asaria sei freigekommen, um an der Hochzeit seines Bruders teilnehmen zu können, berichteten israelische Medien. Ursprünglich sollte seine neunmonatige Haft erst am 10.05. enden. Foto: Jim Hollander/EPA POOL/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

افراج مبكر عن جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني جريح 08.05.2018

أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء اطلاق سراح جندي كان أدين بقتل فلسطيني جريح، بعد انهائه مدة العقوبة التي خفضت الى مدة تسعة أشهر.
Left-wing activists take part in a protest in solidarity with Palestinians living in Gaza, next to the Gaza-Israel border, near Kibbutz Nahal Oz, Israel March 31, 2018. REUTERS/Ammar Awad

حكومة نتنياهو تواجه انتقادات في الداخل والخارج بسبب أحداث غزة 02.04.2018

ارتفعت حصيلة القتلى في أحداث غزة، وإسرائيل ترفض دعوات دولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين. ومئات من أنصار السلام يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على نهج الجيش الاسرائيلي.
December 12, 2017 - Gaza City, The Gaza Strip, Palestine - Palestinian mourners carry the body of a Palestinian Islamic Jihad militant during his funeral following a reported Israeli strike in Beit Lahia in the northern Gaza Strip on December 12, 2017 |

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع 11.01.2018

لقي فلسطينيان اثنان مصرعهما وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية.
24.06.2017 Israeli soldiers patrol near the border with Syria after projectiles fired from the war-torn country hit the Israeli occupied Golan Heights on June 24, 2017. An Israeli aircraft carried out a strike on Syria after 10 projectiles hit the occupied Golan Heights, an army spokesman said. The Israeli Air Force also targeted two tanks of the Syrian regime in the northern part of the Golan, the spokesman said, adding the projectiles did not cause any casualties. / AFP PHOTO / JALAA MAREY (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP/Getty Images)

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بطارية سورية مضادة للطائرات 16.10.2017

قالت إسرائيل إن مقاتلاتها أغارت على ما صنفتها بطارية سورية مضادة للطائرات أطلقت النار على طائرة إسرائيلية، وذلك بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي وصف الواقعة بـ"الاستفزاز السوري".

Israeli soldiers are seen next to a Patriot rocket interceptor battery deployed in the northern Israeli city of Haifa, Wednesday, Aug. 28, 2013. Israel ordered a special call-up of reserve troops Wednesday as nervous citizens lined up at gas-mask distribution centers, preparing for possible hostilities with Syria. (AP Photo/Tsafrir Abayov) |

إسرائيل تعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله فوق الجولان 19.09.2017

أعلنت إسرائيل اعتراض طائرة بدون طيار إيرانية الصنع تابعة لحزب الله خلال محاولتها التحليق فوق الجولان. حزب الله لم يعلق على هذه الأنباء، في ما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بخرق منطقة الحدود في الجولان.
An Israeli helicopter flies over an army tank churning up dust traveling on a road in the stategic Golan Heights during a brigade-size exercise on 14 August 2008. The Israeli army uses the Golan Heights, captured from Syria in the 1967 Six Day War, extensively for armoured military exercises. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++

الجيش الإسرائيلي يقتل مسلحين على صلة بداعش في الجولان 27.11.2016

قتل الجيش الاسرائيلي أربعة مسلحين على صلة بتنظيم"الدولة الاسلامية"، بعدما أطلقوا النار على جنوده في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان الأحد، بحسب ما أعلن متحدث عسكري.
The Syrian area of Quneitra is seen in the background as an out-of-commission Israeli tank parks on a hill, near the ceasefire line between Israel and Syria, in the Israeli-occupied Golan Heights, August 21, 2015. An Israeli air strike on the Syrian Golan Heights killed at least four Palestinian militants responsible for Thursday's rocket fire on an Israeli village, an Israeli defense official said on Friday. REUTERS/Baz Ratner

إسرائيل تطلق صاروخين باتجاه طائرة سورية بدون طيار 17.07.2016

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه أطلق صاروخي باتريوت باتجاه طائرة بدون طيار دخلت من سوريا وحلقت فوق مرتفعات الجولان الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ولم تصب الطائرة بأي ضرر عائدة من حيث جاءت، وفق المصدر ذاته.
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