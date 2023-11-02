 الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته طوقت مدينة غزة وتتوغل داخلها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته طوقت مدينة غزة وتتوغل داخلها

بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي "تطويق" مدينة غزة، معقل حركة حماس. وفيما طالبت منظمة الصحة العالمية "على الأقل بهدنة إنسانية"، قال البيت الأبيض إنه يبحث مع إسرائيل فترات هدنة قصيرة.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 تظهر عمليات برية داخل قطاع غزة.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن التوغل الحالي في غزة "مرحلة هامة أخرى في الحرب"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجنود الإسرائيليين وارتال مدرعة، مدعومة بقوة جوية ومساندة بحرية، قد توغلوا في مدينة غزة اليوم الخميس (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2023). ووصف هاليفي هذا التقدم بأنه "مرحلة هامة أخرى في الحرب"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

مختارات

من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي حماس في النصف الشمالي من القطاع. وأضاف في بيان أصدره مكتبه: "نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة واجتزنا أطراف مدينة غزة. نحقق تقدماً". ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

بيد أن المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي دانييل هغاري قال إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية". وصرح المتحدث هغاري في إيجازه الصحفي المسائي اليوم الخميس "أن الجنود يهاجمون مواقع حماس المتقدمة ومقار قيادتها والبنية التحتية الخاصة بإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاقها ويقومون بالقضاء على الإرهابيين في قتال وجها لوجه"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وصباح اليوم الخميس، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية "واصلت اختراق الخطوط الدفاعية" لحماس.

وتقول كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إن مقاتليها يواصلون "الالتحام" بالجيش الإسرائيلي، ويتصدّون له.

وتشن إسرائيل عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة رداً على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية إرهابية تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل وقتل المائات واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

يذكر أن حركة  حماس  هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

"فترات هدنة مؤقتة"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الخميس إن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة وإن أياً من فترات الهدنة المؤقتة تلك لن توقف دفاع إسرائيل عن نفسها. وأضاف في مؤتمر صحفي: "ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن".

وقال كيربي: "نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع نظرائنا الإسرائيليين في محاولة لتقليص احتمالات موت المدنيين والعقاب الجماعي". وتقول إسرائيل إنها تستهدف بهجماتها مقاتلي حماس وليس المدنيين وتتهم الجماعة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بشأن وقف إطلاق نار إنساني قصير. وذكر مسؤول إسرائيلي أن من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة لمناقشة وقف لإطلاق النار، من بين قضايا أخرى.

من جهته قال، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري إن وقفا لإطلاق النار مع حماس "غير مطروح على الطاولة على الإطلاق".

منظمة الصحة تطالب "بهدنة إنسانية"

وقال مسؤول إسرائيلي اليوم الخميس إن إسرائيل تجري محادثات مع منظمات طبية بخصوص إنشاء مستشفيات ميدانية في الجزء الجنوبي من قطاع غزة الذي طلبت من المدنيين التوجه إليه للاحتماء في ظل قتالها حركة حماس في الشمال.

وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الفكرة في البداية تمثلت في تلبية الاحتياجات العامة للمصابين واحتمال نقلهم لاحقاً إلى أماكن لتقديم رعاية أكثر تخصصا.

وأضاف جورين لرويترز: "الآن، نتحدث عن مستشفيات ميدانية ستوفر الرعاية الطبية الأساسية اللازمة لصدمات الحرب". وأردف: "يمكن تجهيز المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية التخصصية نظرا لهياكلها السابقة الإنشاء، لكن هذا سيكون في مرحلة لاحقة. والسؤال حول أماكن وجود الأطقم المتخصصة مطروح أيضاً".

ووفي سياق متصل نددت منظمة الصحة العالمية بالعقبات الكثيرة التي تحد بشكل كبير من وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تشتد الحاجة إليها. وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي اليوم في جنيف "على الأقل بهدنة إنسانية"، مؤكداً أن الوضع "على الأرض في غزة لا يوصف".

واستنكر مسؤول الطوارئ في المنظمة مايك راين العقبات التي تحول دون توزيع المساعدات عند دخولها القطاع الفلسطيني. وقال راين إن "نقل الشاحنات عبر الحدود شيء، وإيصالها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها شيء آخر، ولم يتم تسهيل ذلك ودعمه، بل العكس".

ع.ح./ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


مواضيع ذات صلة

24.10.2023*****One of the freed hostages in a wheelchair disembarks from a military helicopter after landing on the roof of Ichilov Hospital. Two hostages held captive by the militant Palestinian movement Hamas have been released from the Gaza Strip.

مصادر: أمريكا تنصح إسرائيل بعدم اجتياح غزة لمصلحة الرهائن 24.10.2023

ذكرت مصادر مطلعة أن أمريكا ودول أوروبية تنصح إسرائيل بالامتناع عن شن هجوم بري على غزة وذلك من أجل إفساح المجال أمام جهود إطلاق سراح الرهائن المخطوفين لدى حماس التي أطلقت سراح رهينتين أخريين.

October 17, 2023, Gaza*** EDITORS NOTE: Graphic content / People gather around bodies of Palestinians killed in Israeli airstrikes on the Ahli Arab hospital in central Gaza after they were transported to Al-Shifa hopsital, on October 17, 2023. Israeli air strikes on a Gaza hospital compound on October 17 killed at least 200 people, the health ministry in the Hamas-run Palestinian territory said, while an Israeli military spokesman would not immediately confirm its forces bombed the hospital. (Photo by Dawood NEMER / AFP) (Photo by DAWOOD NEMER/AFP via Getty Images)

مئات الضحايا في قصف مستشفى في غزة وإسرائيل تنفي مسؤوليتها 17.10.2023

أفادت السلطات التابعة لحماس سقوط مئات القتلى والجرحى في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بمدينة غزة، فيما نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته وقال إن "حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الفاشل الذي أصاب المستشفى".

11.10.2023****A dove flies over the debris of houses destroyed in Israeli strikes, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 11, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

دول بمقدورها لعب دور "الوسيط" بين حماس وإسرائيل؟ 14.10.2023

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى ضرورة بذل جهود لتخفيف الصراع بين حماس وإسرائيل، فما هي دول الشرق الأوسط القادرة على لعب دور الوساطة ونقل الرسائل بين الطرفين؟