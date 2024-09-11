الجيش الإسرائيلي يقصف 30 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان

بعد قصف حزب الله لمواقع عسكرية شمال إسرائيل ردا على مقتل أحد قيادييه، كما ورد في أحد بياناته، استهدف الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2024) أن سلاح الجو قصف حوالي 30 هدفا لحزب الله، في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي، الغارات التي استهدفت منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لحزب الله، في مناطق الجبين والناقورة ودير سريان وزبقين في جنوب لبنان، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته أطلقت النار على منطقة الظهيرة في جنوب لبنان.

ويذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

قصف شمال إسرائيل بالصواريخ

في المقابل، أعلن حزب الله الثلاثاء قصف شمال اسرائيل بالصواريخ والمسيرات، رداً على مقتل قيادي في صفوفه بغارة اسرائيلية في شرق لبنان وفق مصدر مقرب من الحزب والجيش الاسرائيلي. وقال حزب الله في بيانين منفصلين إنه قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الشمال "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" و"بأسراب من المسيرات الانقضاضية"، ردا على "الاغتيال الذي نفذه العدو في البقاع الغربي".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان رصد نحو 45 "مقذوفاً عبرت من لبنان"، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها وأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وقال إن سلاح الجو استهدف لاحقا "منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله" في جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر مقرب من حزب الله في وقت سابق لفرانس برس بأن "محمد قاسم الذي استهدف بغارة اسرائيلية على دراجة نارية في البقاع هو قيادي ميداني في قوة الرضوان"، وهي قوة النخبة في حزب الله.

ومع تواصل تبادل القصف الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة "اثني عشر شخصا بجروح" غالبيتها "طفيفة" جراء غارة "اسرائيلية" استهدفت "مبنى في مدينة النبطية" الجنوبية، كما أصيب شخص آخر "بجروح طفيفة" في "غارة شنها العدو الاسرائيلي" على أطراف بلدة جويا في الجنوب.

وقتل مذاك 615 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 396 من حزب الله و138 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية ونعي حزب الله ومجموعات أخرى. وفي الجانب الاسرائيلي والجولان السوري المحتل، أعلنت السلطات مقتل 24 جندياً و26 مدنياً.

مقتل جنديين في غزة

على صعيد آخر، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة أخرون على إثر سقوط مروحية عسكرية في جنوب غزة. وذكر موقع 0404 الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن المروحية التابعة لسلاح الجو من طراز بومة سقطت ليلا في منطقة رفح، ضمن مهمة إخلاء مقاتلة أثناء هبوطها.

وأضاف أن سبب الحادث لايزال قيد التحقيق. ولم يطرأ أي تغيير على النشاط العملياتي للقوات الجوية. من جهة أخرى ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم أن أربعة من الجنود المصابين إصاباتهم خطيرة، بينما إصابات الثلاثة الآخرين متوسطة. وأضافت أن الحادث وقع بعد منتصف الليل، أثناء محاولة لإنقاذ جندي مصاب في الميدان يعمل لدى قوات من الوحدة رقم 669.

ع.ش/ح.ز/م.س (أ ف ب، د ب أ)