الجيش الإسرائيلي يعلن فتح "طريق آمن" لسكان مدينة غزة للمغادرة

أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية اليوم السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر 2023) سكان غزة بأنه سوف يكون هناك ممر آمن من الهجوم إذا سلكوا طريقين محددين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بين الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً اليوم السبت .

وقال المتحدث افيخاي ادرعي في تغريدة على منصة "X"، "إذا كنتم حريصون على سلامتكم وسلامة أحبائكم، توجهوا إلى الجنوب حسب التعليمات". وأضاف "تأكدوا أن قادة حماس حريصون على تأمين أنفسهم وأنهم يحتمون من الهجمات في المنطقة".

ووضع المتحدث رسما يوضح الممر المقصود.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة من سكان مدينة غزة مغادرة المدينة خلال 24 ساعة، وهو الطلب الذي قوبل بانتقادات دولية وأممية ، فيما رفضته حركة حماس.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الجمعة إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أن قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إفادة مصورة في وقت مبكر اليوم السبت "شهدنا تحركا

ضخما لمدنيين فلسطينيين صوب الجنوب"، في إشارة إلى جنوب قطاع غزة.



مقتل قائد كبير في حماس

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مراد أبو مراد قائد الوحدة الجوية في حركة حماس خلال هجوم جوي في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أبو مراد قام بدور كبير في توجيه الإرهابيين خلال المذبحة"، التي وقعت يوم السبت الماضي والتي تضمنت دخول مهاجمين إسرائيل من الجو على متن طائرات شراعية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي هجمات منفصلة واسعة النطاق ليلة أمس الجمعة، قال الجيش إنه وجه ضربات للعشرات من مواقع قوات النخبة التابعة لحماس التي قادت التسلل إلى داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وإحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان

وفي شمال إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من "الإرهابيين" صباح السبت خلال إحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان. وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن "جنوداً في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوس إرهابية كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. استهدفت طائرة مسيرة الوحدة وقتلت عدداً من الإرهابيين".

ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية مكثفة منذ يوم السبت الماضي في إطار عملية "السيوف الحديدية" بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" وشن هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل.

يشار إلى أن حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)