الجيش الإسرائيلي يعلن "القضاء" على حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على حسن نصر الله زعيم حزب الله وأحد مؤسسيه، وذلك في الغارة التي استهدفت أمس المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يؤكد حزب الله أو ينف مقتل أمينه العام وأحد مؤسسيه.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (28 سبتمبر/ ايلول 2024) أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، "حسن نصرالله قتل".

وأكد ناطق آخر باسم الجيش، الكابتن دافيد أبراهام، لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله.

وأعلن ذلك أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت مقر القيادة المركزي للجماعة.





وقال أدرعي "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي وأحد مؤسسيه". وأضاف: "كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأشار ادرعي إلى أن "طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية أغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".

وتابع: "لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ولفت المتحدث إلى أنه "خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله الإرهابي كان حسن نصرالله مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم".

ومضى المتحدث قائلا :"لقد كان نصرالله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي أتخده حزب الله وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضا".

ولم يؤكد حزب الله بعد أو ينف مقتل أمينه العام. وكان مصدر مقرب من قد قال أمس إن"الاتصال فقد" بنصرالله منذ مساء الجمعة.

من جانبه توعد رئيس الأركان الإسرائيلي بـ"الوصول" إلى كل من يهدد إسرائيل بعد إعلان مقتل نصرالله.

أ ف ب / د ب أ، رويترز)