 الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان مدينة غزة مغادرتها والأمم المتحدة تحذر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2023

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الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان مدينة غزة مغادرتها والأمم المتحدة تحذر

طالبت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة". يأتي ذلك مع دخول المواجهات يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

دبابة إسرائيلية متوقفة عند الحدود مع قطاع غزة (12.10.2023)

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حان وقت الحرب"

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023) جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، إلى التوجه إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما حشد الدبابات بالقرب من قطاع غزة قبل غزو بري متوقع.

مختارات

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل "بشكل كبير" في مدينة غزة في الأيام المقبلة ولن يتمكن المدنيون من العودة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك.

وقال الجيش في بيان "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعا بشرية". وأضاف "يختبئ مخربو حماس في مدينة غزة داخل أنفاق تحت المنازل وداخل المباني المأهولة بالمدنيين الأبرياء في غزة".

ورفضت حركة حماس التي تسيطر على غزة، الأوامر الإسرائيلية للسكان بالإخلاء، وقال مسؤول في الحركة إن التحذير "دعاية كاذبة" وحث السكان على عدم الانسياق خلفه.

وتأتي هذه التطورات قبيل وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الى إسرائيل، غداة زيارة دعم قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكدت واشنطن وقوفها الى جانب إسرائيل التي توعّد رئيس وزرائها بـ"سحق" حركة حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الخميس "حان وقت الحرب"، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف غزة ردا على أكثر هجمات المسلحين الفلسطينيين دموية في تاريخها. 

وأمس الخميس قال المتحدث العسكري الإسرائيلي ريتشارد هيخت إن الجيش" ينتظر قرار القيادة السياسية" بشأن هجوم بري محتمل. وأضاف" نحن نستعد لمناورة برية في حال تقرر الأمر". وأوضح أن الجيش "يستعد للمراحل المقبلة من الحرب".

الأمم المتحدة تحذر

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك أبلغ وكالة فرانس برس في وقت سابق أنّه "اليوم (12 تشرين الأول/أكتوبر) قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلّي"، تبلّغ مسؤولو الأمم المتّحدة في غزة من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي بأنّه يجب أن يتمّ نقل جميع سكّان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة".

وأضاف أنّ "هذا يُعادل حوالي 1,1 مليون شخص. الأمر ينطبق على جميع موظّفي الأمم المتحدة وجميع المقيمين في مرافق الأمم المتّحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات". وأوضح أنّ المنظمة طلبت من إسرائيل "إلغاء" هذا القرار لأنّ عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين. وأضافت الوكالة على منصة إكس "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

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ومن جانبه، اعتبر المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن موقف المنظمة "معيب"، متهما الأمم المتحدة بأنها "تغمض عينيها حيال حماس"، وذلك في رسالة الى وكالة فرانس برس.

ونفذت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هجوما إرهابيا ضد إسرائيل ومواطنيها، حيث تسلل مقاتلون من الحركة إلى مناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا وأسروا آخرين مئات الأشخاص معظمهم من المدنيين.

ومنذ منذ بدء الهجوم قتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش الإسرائيلي، فيما قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن حصيلة القتلى الإسرائيليين تجاوزت 1300 منذ يوم السبت.

وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح نحو 6268 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

يشار إلى أن  حركة حماس  هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/م.س. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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