الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية، أسفرت حسب مصادر فلسطينية عن مقتل 10 فلسطينيين. فيما أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" إن مقاتليها يتصدّون للجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إنّ "قوات الأمن بدأت عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم".

وأوضح الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (28 أغسطس/آب 2024) بشأن هذه العملية، أنه تم "تصفية جبريل غسان إسماعيل جبريل المتورط في النشاطات الإرهابية في منطقتَي طولكرم وقلقيلية والذي أفرج عنه من السجن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023"، في إطار اتفاق هدنة في غزة وصفقة تبادل لرهائن مع أسرى فلسطينيين.

من جانبه أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لوكالة فرانس برس بمقتل عشرة فلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية في "جنين وطوباس"، إضافة إلى "نحو 15 جريحا" شمالي الضفة الغربية المحتلة .

وتتركز العملية بالأساس في منطقة طولكرم، لكن القوات الإسرائيلية تجري أيضا عمليات في مدينة جنين ومخيم الفارعة، بالقرب من مدينة طوباس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

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وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح ، أنّ مقاتليها "يتصدّون في ميدان المعركة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة"، بعد "اقتحام" الجيش الإسرائيلي جنين وطوباس وطولكرم.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان إسرائيل أنها شنّت في الضفة الغربية غارة جوية أسفرت -وفقا للسلطة الفلسطينية- عن مقتل خمسة أشخاص.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 .

وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)