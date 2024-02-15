الجيش الإسرائيلي يستهدف قياديا بارزا بحزب الله .. والحزب يرد

أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة القيادي في حزب الله اللبناني، علي الدبس، واثنين آخرين من مساعديه في لبنان، فيما قال حزب الله اللبنانية إنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" باتجاه شمال إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس (15 فبراير/ شباط 2024)، تصفية قيادي بارز ونائبه وعنصر آخر بحزب الله داخل الأراضي اللبنانية ليلة أمس الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "خلال ليلة أمس الأربعاء، تمت تصفية القائد المركزي لقوة الرضوان علي محمد الدبس، مع نائبه حسن إبراهيم عيسى وعنصر آخر"، بحسب قناة "آي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أن "الدبس كان أحد العقول المدبرة للهجوم على مفرق مجدو في آذار/مارس من عام 2023. وقد قاد وخطط ونفذ العديد من الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل، ولا سيما خلال الحرب." وتابع"تم تنفيذ عملية الاغتيال من خلال هجوم شنته طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي على منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في النبطية".

وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان على أنه "في الساعات الأخيرة، قصفت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، منشأة عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة ليدا. كما تم الهجوم على هيكل عسكري آخر للتنظيم في منطقة مارون الراس". وكان الجيش الإٍسرائيلي قد أعلن في الشهر الماضي عن قتل على حسين برجي، وهو قائد بارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان.

من ناحيته، قال حزب الله اللبناني إنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على كريات شمونة في شمال إسرائيل اليوم الخميس ردا على مقتل عشرة مدنيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس الاربعاء. وحثت جماعة حزب الله االأمم المتحدة على وقف ما وصفته بأنه "تصعيد خطير" للصراع الذي يدور تزامنا مع حرب غزة وأذكى مخاوف من مواجهة أوسع نطاقا بين إسرائيل والجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال قيادي كبير في الجماعة لرويترز إن إسرائيل "ستدفع ثمن" هجمات أمس الأربعاء التي وصفها بأنها "جرائم". وقال مسعفون والشرطة الإسرائيلية إن بضعة صواريخ سقطت على كريات شمونة، مما تسبب في وقوع أضرار. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى ومصابين.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ش/ ف.ي/هـ.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)