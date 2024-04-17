الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 14 جنديا في هجوم تبناه حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 جنديا، ستة منهم بجروح خطيرة، في قصف في شمال البلاد، تبنّاه حزب الله اللبناني، الذي قال إنه استهدف منشأة عسكرية إسرائيلية "ردا" على مقتل ثلاثة من مقاتليه في قصف إسرائيلي أمس.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم "رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة تعبر الحدود من الأراضي اللبنانية في اتجاه قرية عرب العرامشة في شمال إسرائيل"، معلنا إصابة 14 جنديا. وأضاف "أصيب ستة جنود بجروح خطيرة، فيما أصيب اثنان بجروح متوسطة، ووصفت باقي الإصابات بالطفيفة".

وأفاد الجيش عن قصف وحداته مصادر النيران وشنّ طائراته الحربية ضربات على "مجمع عسكري" تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب قال إن مقاتلين تواجدوا فيه. وأفاد مركز الجليل الطبي الإسرائيلي في بيان عن "إجلاء 14 جريحاً من قرية عرب العرامشة.. بينهم اثنان إصابتهما خطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن مقذوفا أطلق من لبنان سقط على مجمع سكني في قرية عرب العرامشة البدوية، اليوم الأربعاء. وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي أن الجنود كانوا في مركز مجتمعي بالقرية، وفقا لفرانس برس.

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من جانبه قال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا "هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة" إسرائيلي مستحدث في قرية عرب العرامشة، وذلك "رداً على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية " يوم أمس.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بأنه تم استهداف مبنى يضم جنودا إسرائيليين، وبوقوع إصابات في صفوفهم، وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات بالمدفعية الثقيلة على بلدات جنوبي لبنان عقب هجوم حزب الله. وكان هناك تبادل لإطلاق النار قبل ذلك أيضا.

وكان حزب الله، الموالي لإيران ، قد نعى الثلاثاء ثلاثة من مقاتليه قضوا بضربات إسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات في بلدتي الشهابية وعين بعال.

وقالت إسرائيل إن القتلى هم قياديّان وعنصر في الوحدة الصاروخية لحزب الله.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة ، في أخطر اشتباكات منذ الحرب بين الطرفين في 2006.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ع.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)