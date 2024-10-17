الجيش الإسرائيلي: نتحقق من احتمالية مقتل يحيى السنوار

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عملية في قطاع غزة استهدفت ثلاثة مسلحين. في المقابل لم يصدر شيء من الحركة.

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عملية في قطاع غزة قال الجيش إنها استهدفت ثلاثة مسلحين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال عملية في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مسلحين. وأضاف أنّ الجيش وجهاز الشاباك يفحصان احتمال أن يكون يحيى السنوار بين هؤلاء الثلاثة. وشدد البيان أنه "في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية" القتلى.

في غضون ذلك قال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس الخميس إن الجيش يجري اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت عائدة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية "يجري الجيش الإسرائيلي اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت جثة السنوار".

ولم تعلق حماس على مصير السنوار الذي شغل مؤخرا منصب رئيس المكتب السياسي للحركة. وإذا تأكد موته، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي مع عزم إسرائيل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها في الأول من أكتوبر/ تشرين

الأول.

وتم تعيين السنوار، العقل المدبر الرئيسي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة، رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في أغسطس/ آب.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)