 الجيش الإسرائيلي: مقتل أبو عاقلة لم يكن عمدا ويصعب تحديد مصدر النيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2022

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الجيش الإسرائيلي: مقتل أبو عاقلة لم يكن عمدا ويصعب تحديد مصدر النيران

قال الجيش الإسرائيلي إنه خلص في تحقيق داخلي إلى أن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة " لم يكن عمداً بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد مصدر النيران التي أصابتها. ويتهم الفلسطينيّون الجيش الإسرائيلي بقتلها.

الصحفية شيرين أبو عاقلة لقيت حتفها في أيار/ مايو خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية (أرشيف)

الصحفية شيرين أبو عاقلة لقيت حتفها في أيار/ مايو خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية (أرشيف)

 

 

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة (18 يونيو/حزيران 2022) إلى أنه خلص في تحقيق داخلي إلى أنه "لم يتم إطلاق النار على  الصحفية شيرين أبو عاقلة  بشكل متعمد.. بأي شكل من الأشكال". وأضاف لم يتضح من أين جاءت الطلقة القاتلة "وإنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين الذين اطلقوا النار بالقرب منها بصورة عشوائية أو بنيران جندي من جيش الدفاع بشكل خاطئ".

مختارات

في اتصال هاتفي، وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن دعمه لعائلة الصحافية المقتولة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أهمية "الصحافة المستقلة"، ومنتقدا استخدام العنف أثناء تشييع جثمانها في القدس، وفق مصدر ديبلوماسي لم يُكشف عن هويته.

شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصدرت ردود فعل دولية أعربت عن غضبها من الصدامات التي وقعت خلال الجنازة.

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن صدمتها من أعمال العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي فتحت فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالمشاركة الدولية في التحقيق بمقتل أبو عاقلة.

وكانت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) الصحفية التي تعمل بقناة الجزيرة القطريّة، قد قتلت في أيار/ مايو خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية. وأثار مقتل أبو عاقلة  انتقادات وردود فعل كبيرة على الساحة الدولية. وألقى المدعي العام الفلسطيني باللوم على إسرائيل واتهم الجنود بتعمد قتل الصحفية.

ويؤكّد الفلسطينيّون أنّ الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحافيّة، مشدّدين على أنّ كلّ "المؤشّرات والدلائل والشهود يؤكّدون اغتيالها من جانب وحدات خاصّة إسرائيليّة".

انتهاء التحقيقات في الاعتداء على الجنازة 

من ناحية أخرى أعلنت الشرطة الإسرائيليّة الخميس أنّها أنهت تحقيقًا داخليًا في تدخّلها خلال تشييع جنازة أبو عاقلة، لكنّها لم تكشف نتائجه.

وأثارت مشاهد مهاجمة الشرطة الإسرائيليّة لموكب تشييعها تنديدًا واسعًا في العالم، إذ حاول عناصرها منع المشيّعين من رفع الأعلام الفلسطينيّة أو إطلاق شعارات وطنيّة. وكاد نعش أبو عاقلة يسقط أرضاً من أيدي المشيّعين بعد تعرّضهم للضرب بالهراوات من جانب عناصر الشرطة الإسرائيليّة الذين اعتقلوا بعضهم.

مشادة خلال تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة (13/5/2022)

قالت الشرطة في بيان إنّها أنهت التحقيق في موقف عناصرها في جنازة أبو عاقلة، من دون أن تكشف نتائجه

وقالت الشرطة في بيان الخميس إنّها أنهت التحقيق في موقف عناصرها في جنازة أبو عاقلة، من دون أن تكشف نتائجه. ونقل البيان عن قائد الشرطة كوبي شبتاي قوله إنّ "الشرطة أجرت بناءً على توجيهاتي تحقيقًا لتقييم عمل قوّات الشرطة على الأرض، من أجل استخلاص النتائج وتحسين السلوك العمليّاتي في هذا النوع من الأحداث".

من جهته، قال أنطون أبو عاقلة، شقيق شيرين، لوكالة فرانس برس "سمعنا عن تقرير الشرطة"، وأضاف: "لا يهمّنا ما تقوله إسرائيل. كلّ شيء كان واضحًا من الصور"، مشددًا على أنّ "أفراد الشرطة هم المعتدون على حاملي النعش ويحاولون التغطية على أفعالهم وأخطائهم". وتابع "لم يخرج أحد خارج المستشفى. هم الذين دخلوا إلى المستشفى واعتدوا على المشيّعين".

وقال أبو عاقلة "أيّ كلام تقوله الشرطة أو قوّات الاحتلال ليست له مصداقيّة. فقد غيّروا روايتهم عدّة مرّات منذ أوّل يوم لاغتيالها"، مؤكّدًا "هم وراء عمليّة اغتيالها".

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


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بيربوك "مصدومة" من العنف خلال جنازة أبو عاقلة وإسرائيل تحقق 14.05.2022

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن صدمتها من أعمال العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي فتحت فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالمشاركة الدولية في التحقيق بمقتل أبو عاقلة.

***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** Palestinian mourners carry the casket of slain Al-Jazeera journalist Shireen Abu Akle out of a hospital, before being transported to a church and then her resting place, in Jerusalem, on May 13, 2022. - Abu Akleh, who was shot dead on May 11, 2022 while covering a raid in the Israeli-occupied West Bank, was among Arab media's most prominent figures and widely hailed for her bravery and professionalism. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

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