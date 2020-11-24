  الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على تيغراي وسط دعوات للمقاومة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2020

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أخبار

 الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على تيغراي وسط دعوات للمقاومة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن العمليات العسكرية في إقليم تيغراي الشمالي اكتملت وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه سيطرة القوات الاتحادية بشكل كامل على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم.

Tigray-Konflikt | Militär Äthiopien

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن القوات المسلحة الإثيوبية فرضت سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي. وأعلن آبي أحمد أن الحكومة المركزية تسيطر الآن بشكل كامل على المدينة، بما في ذلك المطار ومواقع مهمة أخرى. وأضاف أنه تم إطلاق سراح آلاف الجنود الذين أسرتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراى مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة من الهجوم قد انتهت الآن.

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تبنّت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا إطلاق صواريخ استهدفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة، في هجوم يعزز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في منطقة القرن الإفريقي، وفي ما يلي ابرز محطات الأزمة:

أكثر من 27 ألف إثيوبي فرّوا من تيغراي بعد العملية العسكرية التي أعلنها أبيي أحمد في الإقليم المنشق، وسط تعتيم إعلامي كبير يرفع المخاوف من وقوع عمليات قتل للمدنيين واسعة النطاق.

بالتزامن مع ضربات عسكرية تسببت في نزوح الآلاف، تتبادل الحكومة المركزية في إثيوبيا وقادة إقليم تيغراي الاتهامات. فهل يتسع نطاق الصراع ليشمل دولا أخرى في المنطقة؟ وما تداعيات استمراره على الجارة السودان ومصر؟

وكانت القوات الاتحادية الإثيوبية قد بدأت في وقت سابق من اليوم هجوما بالمدفعية على مدينة ميكيلي سعيا لإنهاء سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الإقليم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

من جهته أكد دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدء الهجوم الحكومي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو إصابة أهداف محددة، وفقا لما ذكره اثنان من مسؤولي الأمم المتحدة البارزين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وقالا إنه تم استخدام المدفعية في شمال المدينة.

وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا في رسالة نصية لرويترز إن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش في الإقليم.

وأضاف في رسالته "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".

وردا على سؤال من رويترز في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر في القتال، أجاب دبرصيون "بالتأكيد. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد أمر أمس الأول الخميس قواته بمهاجمة ميكيلي بعد انتهاء مهلة استسلام القوات الإقليمية. وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف مليون من سكان المدينة ربما يتعرضون للحصار وسط التراشق بالنيران بين القوات الاتحادية وقوات الأمن الإقليمية.

ع.أ.ج/ ص ش ( د ب ا، رويترز)

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رئيس الوزراء الاثيوبي يأمر بشن الهجوم النهائي على سلطات تيغراي

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