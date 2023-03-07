يضم الجيش الأوكراني في صفوفه أكثر من ربع مليون جندي. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا يخوض هذا الجيش حربا شرسة ضد القوات الروسية الغازية. تعرّف على هذا الجيش وعلى تسليحه وقوته من جوانب متعددة من خلال ملفنا هذا.
أعيد تأسيس الجيش الأوكراني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويتألف هذا الجيش من تشكيلات برية وبحرية وجوية يتم تسليحها من قبل ألمانيا والدول الغربية الأخرى. وعلى عكس سلاحي الجو والمدفعية، فإن القوات البرية مجهزة بأسلحة حديثة.
رفضت خارجية تونس اتهامات بوجود سياسة عنصرية ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة وقالت إن "تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية". وفي تبعات جديدة لخطاب سعيّد، أعربت واشنطن عن قلقها، فيما أوقف البنك الدولي مؤقتا محادثاته مع تونس.
تعاني البلدان الأقل نموا من معضلات اقتصادية ضخمة، خلال مؤتمر الدوحة حمّل عدد من هذه البلدان على الدول الغنية لعدم الوفاء بتعهداتها، فيما انتقد البعض الآخر منها "الرؤية الضيّقة" للدول الغنية إزاء الدول المتلقية للمساعدات.