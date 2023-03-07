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الجيش الأوكراني

يضم الجيش الأوكراني في صفوفه أكثر من ربع مليون جندي. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا يخوض هذا الجيش حربا شرسة ضد القوات الروسية الغازية. تعرّف على هذا الجيش وعلى تسليحه وقوته من جوانب متعددة من خلال ملفنا هذا.

أعيد تأسيس الجيش الأوكراني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويتألف هذا الجيش من تشكيلات برية وبحرية وجوية يتم تسليحها من قبل ألمانيا والدول الغربية الأخرى. وعلى عكس سلاحي الجو والمدفعية، فإن القوات البرية مجهزة بأسلحة حديثة.

السلطات الألمانية توقع بشبكة قراصنة الانترنت دبل سبايدر

السلطات الألمانية توقع بشبكة قراصنة الانترنت "دبل سبايدر" 07.03.2023

تمكنت السلطات الألمانية من الوصول إلى العقول المدبرة التي يشتبه في وقوفها وراء الشبكة الدولية لمجرمي الإنترنت "دبل سبايدر"، والذين يتهمون بالتورط في هجمات قرصنة مذهلة في جميع أنحاء العالم.
تقرير: ملايين الأطفال بالاتحاد الأوروبي معرضون للفقر

تقرير: ملايين الأطفال بالاتحاد الأوروبي معرضون للفقر 07.03.2023

ذكر تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الألمانية أن حوالي عشرين مليون طفل في دول الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر. كما كشف التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين منهم هم من الفئات الأكثر تضرراً.
الجيش الأوكراني ينفي انسحابه من باخموت

الجيش الأوكراني ينفي انسحابه من باخموت 07.03.2023

نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،

الرئيس الصيني يندّد بحملة غربية تقودها واشنطن لتطويق بلاده

الرئيس الصيني يندّد بحملة غربية تقودها واشنطن "لتطويق" بلاده 07.03.2023

اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ سياسة "احتواء وتطويق وقمع شامل" ضد بلاده، الأمر الذي "جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام رسمية.

البنك الدولي يعلق محادثاته مع تونس وواشنطن تحثها على حماية حقوق اللاجئين

البنك الدولي يعلق محادثاته مع تونس وواشنطن تحثها على حماية حقوق اللاجئين 06.03.2023

رفضت خارجية تونس اتهامات بوجود سياسة عنصرية ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة وقالت إن "تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية". وفي تبعات جديدة لخطاب سعيّد، أعربت واشنطن عن قلقها، فيما أوقف البنك الدولي مؤقتا محادثاته مع تونس.
هل يمكنه إزاحة أدروغان؟ - المعارضة تختار كيليتشدار أوغلو مرشحا للرئاسة

هل يمكنه إزاحة أدروغان؟ - المعارضة تختار كيليتشدار أوغلو مرشحا للرئاسة 06.03.2023

بعد اتفاق المعارضة التركية، أمسى كمال كيليتشدار أوغلو، قائد ثاني أكبر الأحزاب بتركيا، المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار، والتي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية.

أمنستي: الحكومة والمعارضة تعرقلان وصول المساعدات إلى مناطق في حلب

أمنستي: الحكومة والمعارضة تعرقلان وصول المساعدات إلى مناطق في حلب 06.03.2023

تعد حلب السورية رمزا للدمار والانقسام في البلاد، كما أنها أكثر المحافظات تضررا من زلزال فبراير/ شباط. وتتهم منظمة أمنستي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بمنع دخول أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى أكثر المناطق تضررا بحلب.
شبهة تضارب مصالح ـ الدوحة دفعت تكاليف رحلات مسؤول أوروبي كبير

شبهة تضارب مصالح ـ الدوحة دفعت تكاليف رحلات مسؤول أوروبي كبير 06.03.2023

قضية فساد جديدة؟ بعد الكشف عن سفر مسؤول أوروبي إلى قطر عدة مرات على نفقة الدوحة، بينما كانت إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والإمارة الخليجية، مسؤولة في الاتحاد تطلب توضيحات، والمفوضية الأوروبية ترد.
موريتانيا: مقتل حارسين في إطلاق نار بعد فرار جهاديين من سجن

موريتانيا: مقتل حارسين في إطلاق نار بعد فرار جهاديين من سجن 06.03.2023

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إنها تلاحق أربعة عناصر متطرفة نجحت في الفرار من السجن المركزي في العاصمة عبر عملية أدت إلى مقتل عنصري أمن، قالت الوزارة إن اثنين منهم محكومان بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة.
قياديان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يزوران كييف

قياديان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يزوران كييف 06.03.2023

وصل قياديان بارزان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى كييف للقاء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين أوكرانيين. ويواجه الحزب الألماني صعوبات بسبب موقفه من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، موقف أصبح أكثر مرونة مع استمرار الحرب.
إسرائيل ـ طاقم بديل بعد امتناع طياري العال نقل نتنياهو لإيطاليا

إسرائيل ـ طاقم بديل بعد امتناع طياري العال نقل نتنياهو لإيطاليا 06.03.2023

رفض طيارو وأطقم ضيافة شركة طيران العال الإسرائيلية الطيران نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا. لكن الشركة أعلنت أخيراً العثور على طاقم بديل للقيام بالرحلة.
مؤسس فاغنر يحذر القيادة الروسية من جديد من نقص الذخيرة

مؤسس "فاغنر" يحذر القيادة الروسية من جديد من نقص الذخيرة 06.03.2023

حذرت مجموعة فاغنر الروسية من الانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لانهيار الجبهة الروسية بالكامل بسبب نقض الذخيرة. جاء ذلك فيما وصل وزير الدفاع الروسي إلى مدينة ماريوبول بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

لا نطلب صدقات ـ البلدان الفقيرة تنتقد الرؤية الضيقة للدول الغنية

"لا نطلب صدقات" ـ البلدان الفقيرة تنتقد "الرؤية الضيقة" للدول الغنية 05.03.2023

تعاني البلدان الأقل نموا من معضلات اقتصادية ضخمة، خلال مؤتمر الدوحة حمّل عدد من هذه البلدان على الدول الغنية لعدم الوفاء بتعهداتها، فيما انتقد البعض الآخر منها "الرؤية الضيّقة" للدول الغنية إزاء الدول المتلقية للمساعدات.
بينهم عائشة الشاطر.. أحكام بالسجن بحق نشطاء في التنسيقية المصرية

بينهم عائشة الشاطر.. أحكام بالسجن بحق نشطاء في "التنسيقية المصرية" 05.03.2023

محكمة أمن الدولة العليا بمصر تقضي بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر وثلاثة آخرين من نشطاء "التنسيقية المصرية" بالسجن ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الإرهاب". ومسؤولة أممية تصف المحاكمة "بالجائرة".
إيران ـ حالات تسمم جديدة لطالبات مدارس والغموض يكتنف الأسباب

إيران ـ حالات تسمم جديدة لطالبات مدارس والغموض يكتنف الأسباب 05.03.2023

تتواصل حالات التسمم الغامضة في مدارس الفتيات بمدن إيرانية عدة، والسلطات توجه الاتهام إلى "جهات تريد إثارة الشغب"، بحسب مسؤول إيراني. فيما يطالب آباء التلميذات بإيضاحات من قبل السلطات وسط تزايد الغضب.
البابا فرنسيس يدعو لوقف المتاجرين بالبشر بعد غرق سبعين مهاجرا

البابا فرنسيس يدعو لوقف المتاجرين بالبشر بعد غرق سبعين مهاجرا 05.03.2023

بعد غرق أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا، بابا الفاتيكان يدعو إلى منع المتاجرين بالبشر، فيما يتم التحقيق في سرعة استجابة خدمات الطوارئ إثر اتهامات لها بالتقاعس. ودول أوروبية متوسطية تحث على تعزيز مكافحة تهريب البشر.
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