يضم الجيش الأوكراني في صفوفه أكثر من ربع مليون جندي. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا يخوض هذا الجيش حربا شرسة ضد القوات الروسية الغازية. تعرّف على هذا الجيش وعلى تسليحه وقوته من جوانب متعددة من خلال ملفنا هذا.

أعيد تأسيس الجيش الأوكراني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويتألف هذا الجيش من تشكيلات برية وبحرية وجوية يتم تسليحها من قبل ألمانيا والدول الغربية الأخرى. وعلى عكس سلاحي الجو والمدفعية، فإن القوات البرية مجهزة بأسلحة حديثة.