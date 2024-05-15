ضربات جوية بين روسيا وأوكرانيا وانسحاب من خاركيف

في تصعيد ميداني جديد للمعارك في أوكرانيا أعلنت موسكو إسقاطها صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على القرم. في حين أعلنت كييف انسحاب قواتها من مناطق بالقرب من خاركيف، حيث تشن روسيا هجوماً منذ أيام.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء (15 آيار/ مايو 2024) إن قواتها الجوية أسقطت عشرة صواريخ "أتاكمز طويلة المدى" أطلقها الجيش الأوكراني الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم.

ولم تذكر الوزارة في بيانها على تطبيق تيليغرام ما إذا كانت هناك أي أضرار نتيجة الهجوم لكن ميخائيل رازفوجاييف الحاكم المعين من قبل روسيا لإدارة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم قال إن حطام أحد الصواريخ سقط على منطقة سكنية. وأضاف أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الهجوملم يسفر عن وقوع إصابات. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل عشر سنوات في خطوة ندد بها حلفاء كييف الغربيون.

وقالت روسيا في الآونة الأخيرة، دون تقديم أدلة، إن أوكرانيا بدأت في استخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز) التي زودتها بها الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير تسع طائرات مسيرة هجومية والعديد من الأسلحة الجوية الأخرى التي أطلقتها أوكرانيا على منطقة بيلجورود.

وأضافت أنه تم أيضا إسقاط خمس طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كورسك الروسية وثلاث فوق منطقة بريانسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك الأنباء. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا وروسيا إنهما لا تستهدفان المدنيين في الحرب التي نشبت عندما غزت روسيا أوكرانيافي فبراير شباط 2022 وهو الغزو الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

بلدات شمال شرق أوكرانيا تحت القصف To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تراجع الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف

من جهته أعلن الجيش الأوكراني ليل الثلاثاء الأربعاء أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف حيث تشن روسيا هجوما جديدا منذ العاشر من أيار/مايو.

وشنّت موسكو هجوما بريا كبيرا مفاجئا على المنطقة الأسبوع الماضي في إطار سعيها للتقدم على خطوط الجبهة في وقت تعاني كييف للحصول على العتاد والعديد.

وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر. والمعركة مستمرة".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الوضع "ما زال صعبا" لكنها أشارت إلى أن قواتها "لا تسمح للمحتلين الروس بالحصول على موطئ قدم". وأرسلت كييف تعزيزات إلى المنطقة لمنع روسيا من التوغل أكثر في دفاعاتها.

كماأعلن الجيش الأوكراني ليل الثلاثاء الأربعاء أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف حيث تشن روسيا هجوما جديدا منذ العاشر من أيار/مايو.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر. والمعركة مستمرة".

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات أوكرانياعلى بيلجورود الروسية التي تقع قبالة منطقة خاركيف الأوكرانية حيث تقول القوات الروسية إنها تحقق مكاسب. كما تؤكد موسكو على أن الهجمات الأوكرانية على تلك المنطقة تزداد شراسة.

ع.أ.ج/هـ د (ا ف ب، رويترز، د ب ا)