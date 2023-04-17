 الجيش الأميركي يعلن استهداف قيادي في تنظيم "داعش" في شمال سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2023

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أخبار

الجيش الأميركي يعلن استهداف قيادي في تنظيم "داعش" في شمال سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركي إن قواتها "شنّت غارة بمروحية في شمال سوريا فجر اليوم استهدفت قيادياً بارزاً" في التنظيم. ورجحت أن تكون الغارة أدت إلى مقتل المسؤول عنن التخطيط لهجمات للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا

مروحية أمريكية لقتال قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (أرشيف 11/11/2019

القيادة العسكرية الأمريكية قالت إنها شنّت غارة بمروحية في شمال سوريا استهدفت قيادياً بارزاً" في التنظيم (أرشيف)

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" الاثنين ( 17 أبريل/ نيسان 2023) عن استهدافها قيادياً بارزاً في تنظيم "الدولة الإسلامية" بغارة شنّتها في شمال سوريا. 

مختارات

وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن القوات الأميركية "شنّت غارة بمروحية في شمال سوريا فجر اليوم (..) استهدفت قيادياً بارزاً" في التنظيم.

وأوضح أن القيادي المستهدف كان "مسؤولاً عن التخطيط لهجمات إرهابية  لتنظيم الدولة الإسلامية  في الشرق الأوسط وأوروبا". ورجحت "أن تكون الغارة أدت إلى مقتل الشخص المستهدف" فيما "قتل "مسلحان آخران" من دون أن تكشف عن هوية أي واحد منهم. ولم تسفر الغارة عن مقتل أو إصابة أي جندي أميركي أو مدنيين، وفق سنتكوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في ريف جرابلس الواقع ضمن نفوذ الفصائل السورية الموالية لأنقرة "مستهدفة قيادياً بارزاً" في التنظيم. ودارت اشتباكات عنيفة بعد عملية الإنزال وفق المرصد، تخللها قصف بصاروخين استهدفا المبنى الذي يسكنه القيادي.

وأشار المرصد إلى أن العملية انتهت "بمقتل عنصرين من فصيل صقور الشمال كانوا بالقرب من موقع الإنزال الجوي، وشخص ثالث مرافق للقيادي المستهدف". ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن القيادي المستهدف في العملية يُدعى أبو البراء، وينحدر من بلدة السفيرة الواقعة في ريف حلب شمال البلاد.

من جانبها، أعلن فصيل "صقور الشام" الموالي لأنقرة مقتل اثنين من عناصره "أثناء خروجهم من منازلهم لتفقد ما يحصل" عقب عملية الإنزال. وأضاف في تغريدة على تويتر أن "الرجل المستهدف هو عايد الهلال وهو نازح منذ ستة أشهر إلى المنطقة" نافياً أن يكون له أية صلة بالفصيل.


مسائية DW: قمة للتحالف الدولي في واشنطن.. ماذا بعد الحرب ضد "داعش"؟

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يلاحق قادة التنظيم

وفي الرابع من نيسان/أبريل، أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقتل قيادي بارز آخر في  التنظيم في ضربة شنتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على "دولة الخلافة" عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائها إلى التنظيم في سوريا.

وشنّ التنظيم خلال سيطرته على مساحات واسعة في سوريا والعراق، هجمات دامية في مدن أوروبية عدة أبرزها في باريس وبروكسل.

وقتل الأحد 43 شخصا في سوريا اثر ثلاثة هجمات منفصلة شنّ اثنين منها الأحد مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها وتتواجد في قواعد في محافظة دير الزور (شرق) والرقة (شمال).

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "الدولة الإسلامية"  أبو بكر البغدادي  في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحتها.

هـ.د/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Eurofighter mit Meteor-Raketen

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

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    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دافع بقوة أمام مجلس النواب عن ضرورة مشاركة بلاده في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا. فيما وصف وزيردفاعه مايكل فالون الغارات الجوية الاولى التي شنتها طائرات بلاده الحربية ضد مواقع التنظيم الارهابي بالـ"ناجحة".

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    تعتبر الولايات المتحدة من الدول السباقة للدعوة لمحاربة تنظيم "داعش"، وقد دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري الى نشر قوات برية "عربية وسورية" لمواجهة التنظيم الارهابي في سوريا.

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    تعتزم المانيا ارسال ما يصل الى 1200 جندي وست طائرات استطلاع من طراز تورنادو وفرقاطة وطائرات للاستطلاع الجوي للمشاركة في الحملة الدولية ضد "داعش".

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    بدأت فرنسا في ايلول/سبتمبر 2014 عمليات قصف ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق بعد انضمامها الى التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبعد سنة من مشاركتها في الغارات في سوريا، وكثفت ضرباتها بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

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    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتبر روسيا ان حملتها العسكرية الجوية في سوريا شرعية، في حين يعتبرها الغرب خارجة عن الشرعية الدولية، لأنها جاءت بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد لدعم العمليات البرية لقواته.

  • Türkei übergibt Leiche des Piloten an Russland

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    سمحت الحكومة التركية لفرنسا باستخدام مجال تركيا الجوي في اطار التحالف الدولي لضرب تنظيم "داعش". ودعت أنقرة منذ مدة طويلة الى ضرورة التدخل لوقف زحف "داعش" في الاراضي السورية.

  • Symbolbild Kampfflugzeuge von Saudi Arabien

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    المملكة العربية السعودية هي الأخرى شريك في الحملة العسكرية الدولية ضد "داعش". هنا مقاتلات سعودية في الجو.

  • Deutschland Jordanien König Abdullah bei Merkel

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    يشارك الاردن في ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كما يشارك في عمليات تحالف عربي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وفقد الاردن طيارا وهو معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم "داعش" حرقا مطلع العام الجاري

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    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    وتشارك الامارات العربية المتحدة هي الأخرى في التحالف الدولي ضد "داعش". طائرات الميراج 2000 والرافال الفرنسية العائدة لسلاحها الجوي والتي تتدخل في العراق وسوريا تنطلق من قواعدها بالامارات العربية المتحدة ومن قواعد في الاردن.

    الكاتب: ماركو لانغر/ م.أ. م