الجيش الأمريكي ينشر في إسرائيل منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ

قال وزير الدفاع الأمريكي إن جيش بلاده نشر في إسرائيل منظومته المتقدمة المضادة للصواريخ. وقال الرئيس الأمريكي إن نشر منظومة ثاد إلى جانب جنود أمريكيين يهدف للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل التي تدرس الرد على الهجوم الإيراني.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين (21 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر منظومته المتقدمة المضادة للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنها "في مواقعها" حاليا.

وتُعد منظومة ثاد -أو منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية- مكونا رئيسيا في أنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات للجيش الأمريكي، ومن المتوقع أن تُمثل إضافة إلى دفاعات إسرائيل المضادة للصواريخ والقوية بالفعل.

وقال أوستن في حديثه إلى الصحفيين قبل وصوله إلى أوكرانيا إن "منظومة ثاد في موقعها"، ورفض توضيح إنْ كانت منظومة الدفاع الصاروخي جاهزة للعمل، لكنه قال: "لدينا القدرة على تشغيلها بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".

وقال الرئيس جو بايدن إن نشر منظومة ثاد -إلى جانب نحو 100 جندي أمريكي- يهدف إلى المساعدة في الدفاع عن إسرائيل في وقت تدرس فيه الرد على الهجوم الذي شنته إيران عليها وشمل إطلاق أكثر من 180 صاروخا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2024.

نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في إسرائيل.. ما انعكاساته؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأوضح مسؤولون أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على أن يكون ردها مدروسا بحيث لا يؤدي إلى اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وعبر بايدن علنا عن معارضته لهجوم إسرائيل على مواقع نووية إيرانية ومخاوفه بشأن توجيه ضربة إلى البنية التحتية للطاقة.

وردا على أسئلة صحفيين قال بايدن الأسبوع الماضي إن لديه علما بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أضاف أنه هناك فرصة لإنهاء الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وقال أوستن للصحفيين "من الصعب أن نقول بالضبط كيف ستبدو تلك الضربة (الإسرائيلية)". وأضاف: "سنستمر في فعل كل ما في وسعنا... لخفض التوتر. ونأمل أن يبدأ الطرفان في خفض التصعيد. لذا، سنرى ما سيحدث".

ع.م / ف.ي (رويترز)