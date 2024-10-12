الجيش الأمريكي يقصف معسكرات لداعش في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي شنّ ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم داعش في سوريا، مؤكدًا أنها "ستعطّل قدرة التنظيم" على التخطيط لهجمات ضد واشنطن وحلفائها، ومشيرًا إلى أنه "لا دلائل على سقوط قتلى وجرحى مدنيين".

ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان، السبت (12 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، أن قواتها نفذت ضربات جوية على معسكرات لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا أمس الجمعة.

وجاء في البيان الذي نشر على منصة إكس أن قوات أمريكية "شنت سلسلة من الغارات الجوية ضد معسكرات عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في وقت مبكر من صباح الجمعة". وأشار البيان إلى أن "الضربات ستعطّل قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على التخطيط لهجمات وتدبيرها وشنّها ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ومدنيين في المنطقة وخارجها".

وأضاف البيان: "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".

وينشر الجيش الأمريكي نحو 900 عنصر في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد "داعش". وتأسس التحالف في العام 2014 للمساعدة في التصدي للتنظيم المسلّح الذي استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

واستُهدفتقوات أمريكية تنشط في مكافحة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا عشرات المرات بالمسيرات والصواريخ، على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وتشنّ قوات أمريكية ضربات انتقامية ضد فصائل مسلّحة في العراق وسوريا. وفي أيلول/سبتمبر شنّت قوات أمريكية ضربتين منفصلتين في سوريا، أسفرتا عن مقتل 37 "إرهابيًا" بينهم عناصر في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.



م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب، رويترز)