 الجيش الأمريكي يعترف بضحايا في القصف الإيراني لقواعده بالعراق | أخبار | DW | 17.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش الأمريكي يعترف بضحايا في القصف الإيراني لقواعده بالعراق

أقر الجيش الأمريكي بوقوع ضحايا في صفوف جنوده على إثر القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية، وذلك على الرغم من نفي واشنطن في حينه وعلى أعلى المستويات وقوع أي أضرار بشرية.

قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

أصيب 11 جندياً أمريكياً على الأقل في الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أمريكيون، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الخميس (16 يناير/كانون الثاني).

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان: "في حين أنه لم يقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 كانون الثاني/يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم".

مختارات

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور محادثات في العراق حول سبل مواصلة مهمة مكافحة تنظيم "داعش"، فيما أكدت الخارجية الألمانية أن بغداد تؤيد بقاء القوات الألمانية لغرض التدريب رغم قرار البرلمان العراقي. (15.01.2020)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنّ الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر الجاري. (16.01.2020)

وقصفت إيران بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل شمالي العراق في ليلة الثامن من كانون ثان/يناير الجاري، وذلك في عمل انتقامي رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد قبل ذلك بخمسة أيام.

وعند وقوع الهجوم، كان معظم الجنود الأمريكيين الـ 1500 في القاعدة قد تحصنوا داخل ملاجئ بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.

ووفق تقارير سابقة للجيش الأمريكي فإن الضربة الإيرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة لكن دون وقوع إصابات.

وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً أعلن في الصباح بعد القصف الصاروخي أنه "لم يصب أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية".

ومع ذلك قال أوربان أنه "في الأيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد"، وأضاف "حالياً نقل 11 فرداً احترازاً إلى لاندشتول، وثلاثة إلى كامب عريفجان"، في إشارة إلى "مركز لاندستول الطبي الإقليمي" في ألمانيا و"معسكر عريفجان" في الكويت.

وقال أوربان "عند اعتبارهم لائقين للخدمة، من المتوقع أن يعود الجنود مرة أخرى إلى العراق بعد خضوعهم لفحوص طبية".

وبالإضافة إلى القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق، فقد طال القصف الإيراني أيضاً قاعدة في أربيل تضم جنوداً أمريكيين وأجانب آخرين يحاربون ضمن التحالف الدولي بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

 

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  