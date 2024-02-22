الجيش الأمريكي يشن المزيد من الهجمات على أهداف حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن قصف سبعة صواريخ كروز متحركة ومنصة صواريخ بالستية تابعة للحوثيين. والجيش الإسرائيلي يقول إنه "اعترض هدفا كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر".

أعلن الجيش الأمريكي الخميس (22 شباط/فبراير 2024) أنه شن "ضربات دفاعاً عن النفس" الأربعاء استهدفت صواريخ ومنصات إطلاق للحوثيين في اليمن كانت تشكل خطراً على الملاحة التجارية والقوات البحرية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت الأربعاء قبيل الفجر بتوقيت صنعاء: "أربع ضربات دفاعاً عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن تابعة للحوثيين ومنصة صواريخ بالستية متحركة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاق صواريخ باتجاه البحر الأحمر"، وفق بيان نُشر على منصة اكس.

وأضاف البيان أن الجيش الأمريكي أسقط أيضا طائرة مسيّرة انقضاضية. وأشار إلى أن قوات سنتكوم "حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيّرة الآتية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تشكل تهديداً وشيكاً على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن مسيّرة أمريكية من طراز أم كيو-9 تحطمت قبالة سواحل اليمن بعدما أصيبت على ما يبدو بصاروخ أطلقه الحوثيون.

وفي وقت لاحق اليوم أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، بأن هجوماً صاروخياً استهدف سفينة تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها. وأوضحت "الوكالة، التي تديرها القوات البحرية الملكية، أن "سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف تستجيب" للحادثة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفاً في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على موقع "إكس" إن "الدفاعات الجوية اعترضت من خلال نظام السهم-حيتس هدفا واحدا تم إطلاقه وكان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر".

وتابع الجيش "الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديداً للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقاً للسياسة المتبعة".

وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن. بيد أن إٍسرائيل قالت إنها اعترضت تلك الهجمات قبل وصولها إلى أراضيها، ولم تذكر في غالب الأحيان مصدر إطلاق تلك الصواريخ والمسيرات.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب ضد سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن، ما أجبر غالبية شركات الشحن على تجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية.

خ.س/ع,ج,م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)