التسمية الدقيقة للجيش الألماني تعني "قوات الدفاع الاتحادية/ بونديسفير"، وهي تنطبق على طبيعة مهامه بعد إعادة تأسيسه عام 1955، إذ بات كل تدخل مسلح بحاجة إلى تفويض من البرلمان الألماني.

تأسس الجيش الألماني في مايو/ أيار 1955بعد سماح الحلفاء لألمانيا بتسليح نفسها مجددا. في أبريل/ نيسان 1993 منحت الحكومة الاتحادية تفويضاً للجيش الألماني للمشاركة في مهام قوات الناتو في يوغسلافيا السابقة، وكانت أول مهمة عسكرية دولية يشترك فيها جنود ألمان منذ الحرب العالمية الثانية. لكن خلال السنوات الأخيرة تعددت المهام التي تشارك فيها قوات ألمانيا في مناطق مختلفة من العالم ومن ضمنها العراق وسوريا ولبنان. ويقدر عدد قوات الجيش الألماني بحوالي 185 ألف فرد دون الاحتياط.