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الجيش الألماني

التسمية الدقيقة للجيش الألماني تعني "قوات الدفاع الاتحادية/ بونديسفير"، وهي تنطبق على طبيعة مهامه بعد إعادة تأسيسه عام 1955، إذ بات كل تدخل مسلح بحاجة إلى تفويض من البرلمان الألماني.

تأسس الجيش الألماني في مايو/ أيار 1955بعد سماح الحلفاء لألمانيا بتسليح نفسها مجددا. في أبريل/ نيسان 1993 منحت الحكومة الاتحادية تفويضاً للجيش الألماني للمشاركة في مهام قوات الناتو في يوغسلافيا السابقة، وكانت أول مهمة عسكرية دولية يشترك فيها جنود ألمان منذ الحرب العالمية الثانية. لكن خلال السنوات الأخيرة تعددت المهام التي تشارك فيها قوات ألمانيا في مناطق مختلفة من العالم ومن ضمنها العراق وسوريا ولبنان. ويقدر عدد قوات الجيش الألماني بحوالي 185 ألف فرد دون الاحتياط.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

25.03.2018, Afghanistan, Masar-I-Scharif: 25.03.2018, Afghanistan, Masar-i-Scharif: Soldaten der Bundeswehr bewachen einen Konvoi im Feldlager Camp Marmal. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- القبض على جنديين سابقين حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن 20.10.2021

السلطات الألمانية تلقي القبض على جنديين سابقيين في الجيش الألماني لمحاولتهما تشكيل قوة من المرتزقة للتدخل في اليمن، تضم أكثر من مئة رجل، أغلبهم من عناصر سابقة في الجيش أو الشرطة تم وعدهم بدخل شهري يصل إلى 40 ألف يورو.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

20 عاما في أفغانستان.. شتاينماير يشيد بمهمة الجيش الألماني 13.10.2021

اجتمع القادة الألمان في برلين لتكريم تضحيات جنود الجيش الألماني، الذين كانوا جزءًا من مهمة أفغانستان التي استمرت 20 عاما. الرئيس الألماني حذر من استخلاص استنتاجات خاطئة من أحداث أفغانستان مشيدا بمهمة جيش بلاده هناك.
ARCHIV GAO, MALI - MARCH 07: Children follow soldiers of the Bundeswehr, the German Armed Forces, after leaving a weekly cattle market on the outskirts of Gao on March 7, 2017 in Gao, Mali. The soldiers of the Bundeswehr try to gather information on prices of meat and movement around the city, as well as possible suspects among farmers, as each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

الجيش الألماني يضطر لنقل مياه شرب من ألمانيا لجنوده في مالي 08.10.2021

يضطر الجيش الألماني لتزويد ما يقرب من 950 فرداً من جنوده المشاركين في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في مالي بمياه شرب من ألمانيا، فما السبب؟
Neonazi-Demonstration in Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقرير: كشف متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع الألمانية 22.09.2021

كشف جهاز مكافحة التجسس العسكري، وهو أحد أفرع المخابرات الألمانية، عن وجود متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع، وفقا لمجلة شبيغل، التي ذكرت أنه كانت لديه القدرة للوصول إلى معلومات هامة وحساسة تتعلق بمهمات الجيش الألماني.
Unterstützung des KSK mit dem Helikopter Airbus H145M LUH SOF: Das Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr bei einer Vorführung am Tag der Bundeswehr beim Ausbildungszentrum Spezielle Operationen AusbZSpzlOp in Pfullendorf. Am Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf werden unter anderem Spezialkräfte der Bundeswehr ausgebildet. Anlässlich des Tag der Bundeswehr am 15. Juni 2019 hat der Standort für die Öffentlichkeit seine Tore geöffnet. Unter anderem zeigte das Kommando Spezialkräfte eine Geiselbefreiung mit Unterstützung von zwei Helikoptern Airbus H145M SOF. Die III. Inspektion des Ausbildungszentrum Spezielle Operationen zeigte mit EGB-Kräften Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung das Eindringen in ein

ألمانيا ـ تحقيق في حالتي تطرف يميني في القوات الخاصة 19.09.2021

تحقق المخابرات العسكرية الألمانية في واقعتي اشتباه بالتطرف اليميني تعودان لعدة أعوام بوحدة النخبة بقيادة القوات الخاصة. وكان البرلمان الألماني "بوندستاغ" قد أقر تشديد المراجعات الأمنية في الجيش بعد اكتشاف حالات تطرف.
Women and children wait for a document check after disembarking from the last plane arriving with Afghan refugees via Tashkent at the airport in Frankfurt, Germany, August 27, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ألمانيا تستقبل الآلاف من أفغانستان وشتاينماير يكرم قائد مهمة الإجلاء 17.09.2021

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان وصل حوالي 5400 شخصا إلى ألمانيا، وفيما تتواصل الجهود لإخراج المواطنين الألمان والموظفين المحليين والذين يستحقون الحماية، نفت برلين إعادة فتح سفارتها في كابول قريبا.

EU Training Mission Mali EUTM. Koulikoro, 07.10.2019. Koulikoro Mali *** EU Training Mission Mali EUTM Koulikoro, 07 10 2019 Koulikoro Mali PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxWiegold/photothek.dex

ألمانيا قلقة من تقارب عسكريي مالي مع شركة مرتزقة روسية 15.09.2021

على غرار فرنسا، أعربت ألمانيا عن قلق من تقارب محتمل بين القيادة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي وبين شركة المرتزقة الروسية "فاغنر". ومن المهام المتوقعة للشركة تدريب الجنود وتوفير الحماية للمسؤولين الماليين.
Men wait for a document check after disembarking from the last plane arriving with Afghan refugees via Tashkent at the airport in Frankfurt, Germany, August 27, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ألمانيا ـ تسلل أصحاب سوابق ومطلوبين عبر الجسر الجوي من كابول 03.09.2021

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، أقامت ألمانيا جسرا جويا لإجلاء ألمان ومتعاونين ونشطاء حقوقيين. لكن الجسر نقل أيضا وزيرا وكذلك شخصيات معروفة لأجهزة الأمن بسبب سوابق جنائية أو مطلوبين أمنيا، بينهم من سبق ترحيله من ألمانيا.
07.04.2017 German soldiers stand near a helicopter at the MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) base in Gao on April 7, 2017. Germany said on April 7, 2017, the US air strike on a Syrian airbase was understandable following a suspected chemical attack on a rebel-held town but urged a political solution to the conflict. The fact that the United States has now reacted with a strike against military sites of the Assad regime, from which this cruel war crime was perpetrated, is understandable, said Foreign Minister Sigmar Gabriel. His French counterpart Jean-Marc Ayrault, with Gabriel on a trip to Mali, said he hoped the strikes would show Syria's allies Russia and Iran that they should withdraw their support for Assad. / AFP PHOTO / Sebastien RIEUSSEC (Photo credit should read SEBASTIEN RIEUSSEC/AFP/Getty Images)

استطلاع..نسبة كبيرة من الألمان تطالب بسحب القوات من مالي 03.09.2021

رغم أن القوات المسلحة الألمانية تضطلع بمهام تدريبية وأخرى لحفظ السلام في مالي التي لا تزال تعاني خطر الجماعات المسلحة، إلّا أن استطلاعا للرأي أظهر أن نسبة كبيرة من الألمان مع سحب القوات من هذا البلد.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 09.10.2016 in Bamako in Mali von Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keita mit militärischen Ehren am Flughafen begrüsst. Merkel befindet sich auf einer dreitägigen Afrikareise und besucht auch noch Niger und Äthiopien. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

سياسة ألمانيا إزاء غرب أفريقيا- التزامات كبيرة وحضور اقتصادي ضعيف 28.08.2021

لم تحظ منطقة بالاهتمام في عهد ميركل، كما منطقة غرب أفريقيا، حيث هناك جنود ألمان يشاركون في مهام تدريبية. وكان الاقتصاد وقضية الهجرة على رأس أولويات الحكومة، لكن حضور ألمانيا لا يتناسب مع دورها، كما يرى البعض البعض.
Brigadegeneral Ansgar Meyer (l), der letzte Befehlshaber der Bundeswehr in Afghanistan, rollt vor dem Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe die Truppenfahne ein. Die letzten Soldaten des deutschen Afghanistan-Einsatzes sind auf dem niedersächsischen Fliegerhorst ankommen. Am Vorabend war der Einsatz nach fast 20 Jahren beendet worden. Die Soldaten waren mit vier Militärmaschinen aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif im Norden von Afghanistan ausgeflogen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تجلي جميع جنودها ودبلوماسييها من أفغانستان 26.08.2021

أقلعت اليوم الخميس آخر طائرات الجيش الألماني لإجلاء الرعايا الألمان والموظفين المحليين من أفغانستان. وبذلك يكون جميع الجنود والدبلوماسيون الألمان قد غادروا أفغانستان، حسب تأكيدات وزيرة الدفاع والمستشارة ميركل.
A handout photo obtained via the Bundeswehr on August 21, 2021 shows evacuees from Afghanistan leaving an Airbus A400 transport aircraft of the German Air Force Luftwaffe in Tashkent, Uzbekistan. Picture taken August 21, 2021. Marc Tessensohn/Bundeswehr/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. PARTS OF THE IMAGE HAVE BEEN PIXELATED AT SOURCE.

برلين: طالبان توافق على السماح لأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس 25.08.2021

قال دبلوماسي ألماني رفيع إن بلاده تلقت ضمانات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد انتهاء الموعد المحدد، فيما أكدت وزيرة الدفاع ما وعدت به ميركل بأن ألمانيا ستبقى وفية مع من خدموا معها.
In this image provided by the U.S. Marine Corps, families walk towards their flight during ongoing evacuations at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP)

بأثر رجعي.. البرلمان الألماني يوافق على مهمة الجيش في كابول 25.08.2021

وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على مهمة الإجلاء التي يقوم بها الجيش في العاصمة الأفغانية كابول، والتي كانت قد بدأت بالفعل. فكما ينص الدستور يتعين أن تحصل كل مهمة مسلحة للجيش الألماني على موافقة البرلمان.
German Chancellor Angela Merkel delivers her speech during a special session of the German parliament Bundestag on Afghanistan in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 25, 2021. (Photo/Markus Schreiber)

ميركل تؤيد الحوار مع طالبان لكن بـ "اتفاقات مشروطة" 25.08.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 18: Soldiers help a women, fell due to high temperature at the Kabul International Airport as thousands of Afghans rush to flee the Afghan capital of Kabul, on August 18, 2021. Aykut Karadag / Anadolu Agency

اشتباك بالأسلحة شمل قوات ألمانية وأمريكية عند مطار كابول 23.08.2021

قتيل في اشتباكات بين قوات أمن أفغانية وجنود ألمان وأمريكيين ضد مهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية لمطار كابول. وبايدن لا يستبعد بقاء قواته لما بعد نهاية الشهر الجاري، فيما تعزز تركيا حدودها خوفا من موجة اللاجئين.
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