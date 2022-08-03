 الجيش الألماني يسحب 60 جنديا من قاعدة بمطار مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2022

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أخبار

الجيش الألماني يسحب 60 جنديا من قاعدة بمطار مالي

قال الجيش الألماني إنه سحب 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو، ما يجعل مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة. وأكدت قيادة عمليات الجيش الألماني أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست".

ضباط من الجيش الألماني في مالي

يتأثر الجيش الألماني بتعليمات الحكومة المالية بعدم السماح للجنود الأجانب بالبقاء في جزء من المطار بالعاصمة باماكو

سحب الجيش الألماني 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو عاصمة مالي، استجابة لطلب من الحكومة هناك. وأعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني اليوم الجمعة (5 أغسطس/آب 2022) أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست". وتجعل هذه الخطوة مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة.

مختارات

تستمر بعثة الأمم المتحدة في مالي لعام آخر، هذه المرة يرى خبراء أن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع انسحاب القوات الفرنسية. ألمانيا تريد ملء الفراغ لكن التحديات كبيرة، ليس أقلها خطرا الاحتكاك العسكري المحتمل مع قوات روسية.

وكانت قيادة عمليات الجيش الألماني أعلنت يوم الأربعاء أن السلطات المالية سحبت تصريح التحليق لطائرات النقل العسكرية الألمانية من طراز "إيه 400 إم". وأوضحت القيادة أنه من دون تصريح التحليق، لا يمكن ضمان سلسلة إنقاذ كاملة للقوات الألمانية المشاركة في مهمة "مينوسما" الأممية، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب سحب التصريح.

وبحسب البيانات، يتأثر الجيش الألماني أيضاً بتعليمات الحكومة المالية بعدم السماح للجنود الأجانب بالبقاء في جزء من المطار بالعاصمة باماكو، حيث توجد أيضاً قاعدة للأمم المتحدة.

 وأوضحت قيادة عمليات الجيش أنه يتعين على جميع الجنود - بمن فيهم 60 جندياً من الجيش الألماني - مغادرة القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية" في غضون 72 ساعة.

وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012،وتعتبر غير مستقرة سياسياً إلى حد كبير. ومنذ الانقلاب الأخير في أيار/مايو 2021، قادت البلاد حكومة انتقالية عسكرية، على علاقات وثيقة مع روسيا.

الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

الأمم المتحدة توثق انتهاكات واسعة

من ناحية أخرى لفت تقرير أعدّه خبراء بتكليف من الأمم المتحدة واطّلعت عليه وكالة فرانس برس اليوم إلى أن الجيش المالي و"جنودًا من البيض" لهم علاقة بمقتل 33 مدنياً، هم 29 موريتانياً وأربعة ماليين، في مطلع آذار/مارس في منطقة في مالي قريبة من الحدود الموريتانية.

وعُثر على جثث المدنيين في منطقة سيغو حيث قام "جنود من البيض" تابعون بحسب دبلوماسي في نيويورك لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، مع جنود ماليين، في 5 آذار/مارس، بتوقيف وتقييد وضرب وخطف 33 رجلاً، بحسب تقرير مجموعة خبراء من الأمم المتحدة أُرسل في نهاية تموز/يوليو إلى مجلس الأمن. وجاء في ختام التقرير أن "الرجال كانوا قد ضُربوا ثم أُحرقوا". وأثار اختفاء هؤلاء المدنيين في 5 آذار/مارس ضجّة في مالي وموريتانيا.

وكانت نواكشوط قد اتّهمت الجيش المالي بارتكاب "أفعال جرمية متكررة" بحقّ مواطنين موريتانيين في هذه المنطقة الحدودية، فيما قالت باماكو إن لا دلائل على تورّط جيشها. وفتحت الدولتان تحقيقًا مشتركًا لم تكن قد نُشرت نتائجه بعد في مطلع آب/أغسطس.

يذكر أن الجيش المالي قد نفّذ، منذ بداية العام، عدة عمليات عسكرية "لتعقب" الجماعات الجهادية في منطقتي سيغو وموبتي بوسط مالي. وقد اتهمت منظمات غير حكومية جنوده بارتكاب انتهاكات في مناسبات عديدة.

ع.ح./ه.د. (أ ف ب ، د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


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