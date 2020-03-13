الجيش الألماني يستعد للتدخل للمشاركة في محاربة كورونا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب- كارنباور أن الجيش يجري استعداداته

للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في حالة تعرض المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع تفشي الفيروس. وقالت الوزيرة "نستعد لأسوأ الاحتمالات إذا أصيب عدد كبير جدا من الناس، ولدينا الموارد البشرية للمساعدة".

ووصفت مكافحة فيروس "كوفيد-9" بأنه ماراثون، وقالت إنه يمكن الاستعانة بالجنود في حال استنفدت قدرات قوات الدفاع المدني. وأضافت "نستطيع أن نفعل، بل وسنفعل ما هو مطلوب منا".

وأضافت كرامب- كارنباور أن الجيش أجرى اتصالات بالفعل مع مئات من ضباط الاحتياط الطبيين بالقوات المسلحة وسيكون الجيش قادرا على حماية البنية الأساسية الحيوية وتوزيع المعدات الطبية والأدوية إذا لزم الأمر. وأضافت اليوم الخميس (19 آذار/ مارس 2020) أن 2336 جنديا احتياطيا في الجيش الألماني سجلوا أسماءهم للاستعانة بهم في مكافحة أزمة فيروس كورونا في حال الضرورة. وأوضحت أن إجمالي عدد جنود الاحتياط في الجيش الألماني يبلغ 75 ألف فرد، ونوهت إلى أن الوزارة يمكنها الوصول إليهم.

ويبلغ عدد الجنود النظاميين في الجيش الألماني أكثر من 180 ألف جندي. وتضم رابطة الاحتياطيين التابعة للجيش الألماني 115 ألف عضو، منهم 28 ألف قيد الاستدعاء، حيث يقومون بتدريبات منتظمة كجزء من الجيش. وذكر موقع "شبيغل اونلاين" نقلا عن وزيرة الدفاع، أن النظام الصحي في الجيش هو شريك للنظام الصحي في ألمانيا، ويعمل في الجيش نحو ثلاثة آلاف طبيب.

ع.خ/ ع.ج (ا ف ب، د ب ا)