الجيش الألماني يرفض طلباً للسفير الأوكراني خاص بالسلاح

رفض مسؤول عسكري ألماني رفيع، فكرة تسليم أسلحة الجيش الألماني لأوكرانيا، وقال نائب المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، ماركوس لاوبنتال، اليوم الأربعاء (20 نيسان/ أبريل 2022) في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (ZDF) إن هذا سيؤثر على الجاهزية العملية في إطار التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحوالي 13 ألف جندي ألماني وفي العام المقبل لـ 16 ألف جندي.

وأضاف: "لن نكون قادرين على الرد على حالات محتملة، وهذا من شأنه أن يضعف بشكل كبير القدرة الدفاعية". وأوضح لاوبنتال أن جزءا كبيرا من مركبات المشاة القتالية (ماردر) على سبيل المثال يستخدم أيضا في توفير قطع غيار.

وقال في إشارة إلى القصور في العتاد الناتج عن تدابير تقشف سابقة في الجيش الألماني: "هذا يعني أننا نستخدم الأسطول، إذا جاز التعبير، حتى نتمكن من تشغيل الجزء الذي نستخدمه حقا في التزاماتنا تجاه الناتو وفي الجناح الشرقي للناتو في الوقت الحالي". وأشار لاوبنتال إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يتطلب استخداما صالحا للحرب لهذه الأنظمة القتالية المعقدة تدريبا شاملا، موضحا أنه ليس أي شخص يعرف استخدام أي مركبة مشاة قتالية يمكنه أيضا تشغيل هذه المركبات.

وعندما سُئل عن إمكانية التدريب السريع، قال: "يمكنك الإسراع في التدريب، لكنها مسألة تحتاج إلى أسابيع في كل الأحوال. كما يجب أن تكون هذه المعدات مُجهزة ومتوفر لها قطع غيار".

أوكرانيا تطلب أسلحة الجيش الألماني!

وكان السفير الأوكراني في ألمانيا أندري ميلنيك قد انتقد إعلان المستشار أولاف شولتس تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه غير كاف. وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تصريحات شولتس قوبلت في العاصمة الأوكرانية كييف "بخيبة أمل كبيرة ومرارة".

وذكر ميلنيك أنه بالرغم من أن أوكرانيا ترحب باستعداد ألمانيا لتقديم أموال إضافية لتوريد الأسلحة، لا يزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة أكثر من الإجابات. وقال ميلنيك: "فرضية عدم قدرة الجيش الألماني على تسليم أي شيء إلى أوكرانيا غير مفهومة"، مشيرا إلى أن الجيش الألماني يمتلك أكثر من 400 ناقلة جند مصفحة من طراز "ماردر"، ويستخدم حوالي 100 منها في التدريب، وبالتالي يمكن تسليمها على الفور إلى أوكرانيا.

ووفقا لمعلوماته أشار ميلنيك إلى أن الجيش الألماني يمتلك أيضا حوالي 800 عربة نقل مصفحة من طراز "فوكس"، معظمها غير مستخدم وبالتالي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا، وقال: "تسليم مدافع هاوتزر 2000 سيكون مهما للغاية أيضا"، مشيرا إلى أن الجيش الألماني يمتلك في مخازنه 120 قطعة من هذه المدافع بعيدة المدى.

ع.ج/ خ.س (د ب أ)