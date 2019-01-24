الجيش الألماني يبدأ تدريبات على طائرات مسيرة في إسرائيل

يبدأ الجيش الألماني تدريباته على طائرة "هيرون تي بي" الإسرائيلية المسيرة يوم الاثنين المقبل، ويأمل في أن تسهم هذه الطائرة في توفير حماية أفضل لجنوده أثناء العمليات الخارجية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية إن الطائرة بمدى ارتفاعها الذي يتجاوز 12 ألف متر وبزمن عملها المضاعف في منطقة الهدف، بغض النظر عن الظروف المحيطة، ستعزز القدرة الاستطلاعية للقوات الجوية بشكل ملحوظ.

يذكر أن ألمانيا تخلت مبدئيا عن تسليح هذه الطائرة وذلك بعد جدل سياسي، ولذا فقد تم توصيف الطائرة بأنها "مسيرة قابلة للتسليح". ولم يتم تسليح الطائرة بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2017. ويبدأ التدريب بالطائرة على المهام الاستطلاعية والاستكشاف في قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية. ومن المقرر أن تستأجر ألمانيا خمس طائرات من هذا الطراز من إسرائيل اعتبارا من عام 2020.

من جانبه، يطالب حزب اليسار في ألمانيا بوقف المشروع في إسرائيل على خلفية عدم توافر حقوق زيارة لنواب البرلمان الألماني. وقالت اندريا هونكو، النائبة في البرلمان وعضو الحزب المعارض: "بالنسبة لنا، هذا أمر غير مقبول". وأشارت هونكو إلى أن تقييد الزيارات البرلمانية للجنود الألمان في تركيا أدى إلى سحب قوات الجيش الألماني من قاعدة "انجرليك"، وأعربت عن إصرارها على عرض الإجراءات التي تم التفاوض عليها بخصوص تواجد القوات الألمانية في إسرائيل، على البرلمان للموافقة.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)