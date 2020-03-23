الجيش الألماني: لا صحة لأنباء عن فقدان شحنة كمامات في كينيا

نفت وزارة الدفاع الألمانية تقارير عن فقدان الجيش الألماني لستة ملايين كمامة تمّ طلبها لألمانيا. وقال متحدث باسم الجيش اليوم الأربعاء (25 آذار/مارس 2020) في المؤتمر الصحفي الاتحادي: "الجيش الألماني لم يفقد أي كمامات من مخزونه". وأشار المتحدث إلى الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن اختفاء شحنة تحوي 6 ملايين كمامة لألمانيا في أحد المطارات بكينيا، موضحاً أنه تم طلب هذه الكمامات بالتعاون مع هيئة المشتريات التابعة للجيش.

وذكر المتحدث أنه يُجرى حالياً تعقب طريق الشحنة، وقال: "بما أن التسليم لم يتم، فلن يتم التسديد أيضاً".

ولم يدل متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية عن إجمالي عدد الكمامات المطلوبة حالياً، موضحا أن السوق يشهد تسابقًا حاداً على الكمامات. وذكر المتحدث أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وحدهما تم تسلم نحو مليون كمامة من فئة حماية "FFP2"، مشيراً إلى أن توزيع هذه الكمامات من اختصاص الولايات أو الاتحادات الطبية.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة الألمانية أن الوضع الحالي لا يسمح بتخفيف أي من الإجراءات الشاملة المتخذة لمواجهة الأزمة.وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "نحن لا نزال في بداية الوباء"، مضيفاً أنه حتى لو كان هناك تسطح بسيط في منحى الانتشار، فإن أعداد الإصابات الجديدة لا تزال مرتفعة، ولا يوجد داعٍ لتخفيف الحذر، رافضًا الحديث الآن عن "استراتيجية للخروج" (أي تخفيف الإجراءات).

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت إلى أن كافة قطاعات الدولة معنية الآن في المقام الأول بإبطاء انتشار الفيروس وتخفيف تداعيات الأزمة على النظام الصحي والاقتصاد والمواطنين.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات أقرت مطلع هذا الأسبوع تقييداً موسعاً على الاتصال الاجتماعي، كما أطلقت خطط انقاذ بالمليارات.

خ.س/و.ب(د ب أ)