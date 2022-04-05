 الجيش الأحمر - الجزء الثاني: الحرب الباردة | تقارير جديدة | DW | 06.04.2022

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تقارير جديدة

الجيش الأحمر - الجزء الثاني: الحرب الباردة

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، انتهى مجد الجيش الأحمر على المدى القريب. لكن الرئيس السوفيتي خروتشوف حسّن سمعة الجيش خلال الحرب الباردة مجددا، وتغيرت وظيفته لتصبح ذات طابع قمعي.

Dokumentation | Die Rote Armee - Teil 1

بعد الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الأحمر موجهًا بشكل أساسي ضد الانتفاضات الشعبية في المناطق الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوفيتي. بينما أصبح اليوم رمزًا للتطلعات القومية والحنين إلى الماضي. 

Dokumentation | Die Rote Armee - Teil 2

بعد الانتصار على الفاشية عاد تسعة ملايين جندي سوفيتي إلى وطنهم في صيف عام 1945. تم اتهام أسرى الحرب الذين نجوا من المعسكرات الألمانية بالخيانة وأرسلوا إلى معسكرات الجولاج سيئة السمعة. واضطر آخرون إلى التسول بعد أن قطعت عنهم معاشاتهم التقاعدية ومُنعوا من دخول المدن الكبرى.  بعد هزيمة ألمانيا النازية قرر ستالين الحد من نفوذ قادة الجيش الأحمر فقصر مهمة الجيش   خلال الحرب الباردة  على الحفاظ على النظام العام والأمن. 

Dokumentation | Die Rote Armee - Teil 2 | Schukow und Chruschtschow



ولكن بعد وفاة ستالين في عام 1953 أصبح نيكيتا خروتشوف رئيسا جديدا للاتحاد السوفيتي فقام بعدة إصلاحات وإعدامات لمنافسيه كما أعاد تنظيم الجيش الأحمر وتحديثه. لكن وظيفة الجيش ظلت قمعية بحتة. 
 

Dokumentation | Die Rote Armee - Teil 2 | Budapest


إذ قامت وحداته المدعومة بالدبابات بسحق الانتفاضات الدموية في بولندا وبودابست عام 1956 وفي براغ عام 1968. ولكن في فترة السبعينيات، تدهورت الظروف المعيشية لجنود الجيش الأحمر بشكل كبير وقرر بريجنيف إرسال قواته إلى أفغانستان، مهمة سرعان ما تحولت إلى كابوس حقيقي فاضطر.
 

Dokumentation | Die Rote Armee - Teil 2 | Gorbatschow



 غورباتشوف الذي حاول القيام بعدة إصلاحات داخلية إلى سحب القوات السوفيتية من هناك في عام 1989. وبعد عامين تفكك الاتحاد السوفيتي باستقالة الرئيس ميخائيل غورباتشوف في 25 ديسمبر 1991.


مواعيد البث

الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 – 22:15 UTC
الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 01:15 UTC
الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC
الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 05:15 UTC
الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 09:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 06:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 10:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 15:15 UTC
السبت 30أبريل/نيسان 2022 – 23:15 UTC
الأحد 01 مايو/أيار 2022 – 13:15 UTC
الأحد 01مايو/أيار 2022 – 19:15 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2022 – 16:15 UTC

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