 الجوع يهدد آلاف اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية | أخبار | DW | 12.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجوع يهدد آلاف اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية

حذرت الأمم المتحدة من أن حياة آلاف اللاجئين السوريين في خطر، وذلك بعد أن شددت قوات النظام السوري حصار مخيم الركبان الواقع على الحدود الأردنية، ما جعل إيصال الغذاء لهم غير ممكن.

Grenze Jordanien & Syrien | Rukban Flüchtlingslager 2017 (picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh)

قال عمال إغاثة ونازحون يوم الخميس (11 تشرين الأول/أكتوبر) إن السبل تقطعت بآلاف السوريين على الحدود الأردنية مع سوريا ويوشك ما لديهم من غذاء على النفاد بعد أن قطع الجيش السوري الطرق المؤدية إلى المخيم الذي يقيمون فيه وأوقف الأردن تسليم المساعدات.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس من أنه بدون "إجراء حاسم" تتخذه أطراف الصراع للسماح بدخول المساعدات وتسهيل ذلك، فإن حياة آلاف الأطفال في المخيم ستكون مهددة.

وشدد الجيش السوري حصاره للمخيم في الركبان قرب الحدود الأردنية الشمالية الشرقية مع سوريا والعراق مما منع المهربين والتجار من توصيل الغذاء لنحو 50 ألفاً يقيمون فيه أغلبهم من النساء والأطفال. وقال أبو عبدالله مسؤول المكتب المدني الذي يدير مخيم الركبان: "منذ أكثر من أسبوع قام النظام بقطع جميع طرق الإمداد باتجاه مخيم الركبان، الآن لا يوجد إلا بعض الكميات القليلة من الغذاء يأتي بها المهربون".

وأضاف بأن "المخيم بالون قد ينفجر بأي لحظة بسبب الجوع والمرض وقلة الغذاء وقلة المساعدات، وإذا استمر الوضع على هذه الحال ستكون هناك مجاعة حقيقية".

وفر عشرات الآلاف على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى المخيم من مناطق في سوريا يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" استهدفتها ضربات جوية شنتها روسيا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويقع مخيم الركبان قرب قاعدة للقوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقية السورية، داخل ما يطلق عليه منطقة "عدم اشتباك" حددتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بهدف حماية قاعدة التنف من هجمات القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

وتقول دمشق إن القوات الأمريكية تحتل أراضٍ سورية وتقدم ملاذاً آمنا في المنطقة لمعارضين تعتبرهم "إرهابيين".

ومنع الأردن منذ بداية العام تسليم أي شحنات مساعدات عبر حدوده ويقول إنه لن يكون مسؤولاً عن توصيل المساعدات الآن بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على الأراضي المحيطة بالمخيم.

م.ع.ح/ع.ج (رويترز)-  مهاجر نيوز

  • Slowenien Flüchtlinge (Getty Images/J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في عامي 2015 و2016 حاول ملايين الأشخاص الوصول إلى غربي أوروبا من اليونان أو من تركيا عبر طريق البلقان سيرا على الأقدام عبر مقدونيا وصريبا ومن ثم المجر. وتم إيقاف تدفق اللاجئين بعد إغلاق "طريق البلقان" رسميا وإغلاق العديد من الدول حدودها. وحاليا يأتي معظم اللاجئين عبر البحرالأبيض المتوسط الخطير من ليبيا نحو أوروبا.

  • Flüchtling Kinderleiche Türkei Bodrum Syrien Kos EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/DHA)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    هزت هذه الصورة العالم بأكمله. على أحد الشواطئ التركية تم العثور على جثة الطفل أيلان الكردي ذي الـ3 سنوات. وكان ذلك في أيلول/ سبتمبر 2015. انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت رمزا لأزمة اللاجئين السوريين. وكان من غير الممكن لأوروبا إغفال الأمر أكثر من ذلك.

  • Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik (Getty Images/J. J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    بعد أن علم اللاجئون أن طريق الهروب إلى أوروبا لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة. حاول آلاف اللاجئين الصعود إلى القطارات والحافلات المزدحمة في كرواتيا. ب بعد فترة وجيزة أغلقت كرواتيا أبوابها وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبالمقابل تم إنشاء حاويات لاحتجاز اللاجئين طيلة فترة تسير إجراءات اللجوء.

  • Ungarn Journalistin tritt fliehenden Migranten bei Roszke (Reuters/M. Djurica)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    ضجة إعلامية واسعة أثارتها المصورة المجرية، حين ركلت لاجئا سوريا، عندما كان يحاول تجاوز حواجز الشرطة في منطقة روتسيغع بالقرب من الحدود المجرية حاملا معه طفله الصغير. وكان ذلك في سبتمبر/أيلول 2015. حتى في ألمانيا شهدت مراكز استقبال اللاجئين هجمات عدة من قبل أشخاص معادين للأجانب.

  • World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Second Prize, Singles: Migrant Crossing (Reuters/AP/World Press Photo Foundation/V. Ghirda)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    إغلاق طريق البلقان رسميا عام 2016 أدى إلى تصاعد أعمال الشغب على المراكز الحدودية، ما أدى إلى صدامات حادة بين اللاجئين ورجال الشرطة. فقد حاول كثيرون عبور الحدود اليونانية المقدونية بعد فترة وجيزة من إغلاقها.

  • Omran Daqneesh Aleppo verletzter Junge (picture-alliance/dpa/Aleppo Media Center)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    طفل مصاب تغطي وجهه الغبار والدم. صدمت صورة الطفل عمران من مدينة حلب الرأي العام. وفي عام 2016 كانت رمزا للحرب الأهلية البشعة والأوضاع البائسة التي يعيشها السكان المدنيون. بعد عام انتشرت عبر شبكة الانترنيت، صور جديدة للطفل تظهر عليها ملامح البهجة.

  • Griechenland Flüchtlinge auf dem Weg nach Mazedonien (Reuters/Y. Behrakis)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    لاجئ سوري يحمل طفلته تحت المطر على الحدود اليونانية المقدونية في إيدوميني، وكان يأمل لعائلته العيش في أمان في أوروبا. بعد تطبيق اتفاقية دبلن، ينبغي تقديم اللجوء في البلد الاوروبي الأول الذي يصل إليه اللاجئ. لذا يتم مؤخرا إعادة الكثير من اللاجئين، علما ان إيطاليا واليونان تتحملان أعباء كثيرة.

  • Deutschland München Ankunft von Asylsuchenden Poster Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    مازالت ألمانيا هي البلد الأوروبي الأول للاجئين. على الرغم من أنه وبسبب تدفق اللاجئين الكبير، أصبحت السياسة المتعلقة بااللاجئين وطلبات اللجوء أكثر تشددا. في أوروبا كانت ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين. إذ وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا عام 2015 إلى 1.1 مليون. لتصبح المستشارة أنغيلا ميركل أيقونة بالنسبة لكثير من اللاجئين.

  • Calais Räumung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في شمال فرنسا تمت إزالة مخيم كاليه سيء السمعة. وأثناء إخلائه تعرض المخيم للحريق وكان ذلك في (أكتوبر/ تشرين الأول 2016). وتم توزيع ما يقرب 6500 لاجئ على مراكز استقبال أخرى. بعد ستة أشهر أظهر تقرير أصدرته منظمات إغاثية أن الكثير من اللاجئين القاصرين يعيشون بلا مأوى في المنطقة المجاورة لكاليه.

  • Mittelmeer Rettung von Flüchtlingen (picture alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    تواصل سفن الإنقاذ المدنية والحكومية عملياتها باستمرار. وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الذين فروا من الحرب والفقر في بلادهم، فإن حلمهم بمستقبل أفضل في أوروبا، يجعلهم يخاطرون بأرواحهم. إذ كثيرا ما تغرق السفن المطاطية المكتظة بالمهاجرين في البحر. ففي عام 2017 غرق 1800 شخص. بينما كان عددهم في أيلول/ سبتمبر 2016 أكثر من 5000.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    عشرات آلاف اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ينتظرون في مخيمات ليبية ومراكز احتجاز العبور إلى أوروبا. يسيطر مهربو البشر على الوضع هنك ويتحكمون باللاجئين، علما أن اوضاع المخيمات كارثية حسب تحذيرات الأمم المتحدة، لكن هذا لا يؤثر على حلم المهاجرين بمستقبل أفضل في أوروبا. المصدر: مهاجر نيوز - 2017


مختارات

ميركل تراهن على الأردن كمرساة للاستقرار في منطقة متأزمة

في ذروة الأزمة التي تواجهها داخليا في ألمانيا بسبب اللاجئين، تتجه ميركل إلى الأردن ولبنان، البلدان اللذان استقبلا ضعف ما استقبلته أوروبا من اللاجئين، بحثا عن جهات داعمة لسياستها بهذا الشأن. (21.06.2018)  

أزمة اللاجئين ـ خيط رفيع يربط استقرار الأردن بمصالح برلين

استهلت المستشارة أنغيلا ميركل زيارتها، التي تستمر يومين للأردن ولبنان، بحلقة نقاش مع نحو مائة طالب في الجامعة الألمانية الأردنية. بيد أن موضوع اللاجئين يتصدر اهتمامات المستشارة وبات يربط بين أجندتها الداخلية والخارجية. (21.06.2018)  

الأردن يطالب بعودة اللاجئين السوريين كأولوية قصوى

ما أن اتضحت صورة الأوضاع في جنوب غرب سوريا، حيث سيطرت قوات نظام الأسد على معبر نصيب الحدودي، حتى طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعودة عشرات آلاف النازحين لجنوب سوريا كأولوية قصوى، حسب تعبيره. (06.07.2018)  

صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

انتشرت في عامي 2015 و2016 صور مأوساوية عن رحلات الهروب إلى أوروبا. هذه الصور هزت الرأي العام العالمي. لم يحدث من قبل أن تم توثيق هذه المعاناة كما هو الحال اليوم. (20.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: عن ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.. ودغدغة الأمل العربي 03.10.2018

في مقالها* لـ DW عربية تتحدث الكاتبة الصحفية رشا حلوة عن ارتساماتها في يوم ذكرى الوحدة الألمانية..ولكن ايضا عن ارتسامات لاجئين سوريين قدموا إلى برلين هربا من الحرب.

Bildergalerie Moria Flüchtlingscamp

أطباء بلا حدود: مخيم موريا اليوناني يشهد محاولات انتحار لأطفال لاجئين 05.09.2018

مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية بقي دائما في دائرة الضوء اعلاميا وذلك طوال أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا، بيد أن الظروف الكارثية في المخيم شهدت تطورات جديدة كما يفيد  المنسق المشارك بمنظمة بلا حدود.

Türkei Grenze Syrien Idlib Provinz Armee

تركيا تعزز قواتها في إدلب السورية بعد فشل دعوات لوقف إطلاق النار 12.09.2018

أرسلت تركيا جنودا ومركبات مدرعة إلى مواقع المراقبة في منطقة إدلب قرب الحدود السورية التركية، وذكر مسؤولون أتراك أن بلادهم سترد على أي هجوم سوري. فيما ذكرت تركيا أنها لا تستطيع أن تستقبل المزيد من اللاجئين السوريين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  