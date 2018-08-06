 ″الجهاديون الصغار″ ـ هل تصلح الدولة ما أفسدته الأسر المتطرفة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.08.2018

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سياسة واقتصاد

"الجهاديون الصغار" ـ هل تصلح الدولة ما أفسدته الأسر المتطرفة؟

تحذر جهات دولية من مخاطر الأطفال المترعرعين داخل الأسر المتطرفة. الأمر لا يتعلق هنا ببلد معين، فتونس، مثلا واحدة من البلدان العربية التي تجد نفسها اليوم أمام تحدي مكافحة إرهاب الأطفال. فكيف تحميهم؟

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أطفال الإرهاب.. قلق متنام ٍ.. وخطط للمواجهة

تحذر هيئات ألمانية وفرنسية من الأطفال الذين يترعرعون وسط عائلات إسلامية متطرفة. عدد هذه العائلات الذي يقدر بالمئات، يدق ناقوس الخطر بالبلدان الأوروبية والعربية، حيث بوادر انزلاق القصر والبالغين من الشباب إلى التيار الإسلامي المتطرف يكون على نحو أسرع وأسبق وأكثر احتمالية.

وإذا كان التحليل الجديد للهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يعتبر أن هؤلاء الأطفال يشكلون "إمكانية خطورة لا يستهان بها"، فالخطر لا يشمل منطقة معينة دون أخرى، وإنما هو ممتد حتى بعض الدول العربية كالمغرب ومصر وكذلك تونس التي تعتبر "مصدِرا" أساسيا للجهاديين في السنوات الأخيرة.

الحديث عن مخاطر هؤلاء الأطفال، يقود أيضا نحو الحديث عن مخاطر الذين سافروا إلى مناطق النزاع في سوريا أو العراق، وكيفية العمل على إعادة إصلاحهم وتأهيلهم لبداية جديدة داخل مجتمعاتهم، وقبله البحث عن الأسباب التي قادت هؤلاء "الأبرياء" لدخول غمار التجنيد ضمن خلايا إرهابية.

مختارات

يتوقع جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني مواجهة تحديات جديدة في مكافحة الإرهاب الإسلاموي، ويشمل ذلك تركيز الاهتمام على أطفال وشباب. وتتمثل إحدى التحديات الأخرى في مواجهة مخاطر المجال الإلكتروني. (19.10.2017)

آفة دولية

الجماعات المتطرفة تشكل عنصر تهديد لبراءة الأطفال في العالم بأسره، إذ تعمل على خلق أجيال مستقبلية من الإرهابيين، تزرع فيهم الأفكار المتطرفة. رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، مختار بن ناصر، في حديثه لـ DW عربية توقف عند هذه النقطة بالضبط ووصف آفة إرهاب الأطفال بـ"الدولية"، التي أجبرت الدول العربية على إعادة حساباتها من أجلي التصدي للآفة. لكن من هم الأطفال المستهدفون من طرف الجماعات الإرهابية؟

مجلة "فورين إفريز" الأمريكية، صنفت في وقت سابق الأطفال الذين يستخدمهم "داعش"، وقالت إنهم ينقسمون  إلى خمس فئات: أبناء الإرهابيين أنفسهم سواء كانوا أجانب أو مهاجرين، زيادة عن الذين ولدوا داخل بيئات حاضنة لـ"داعش"، فضلا عن المتخلى عنهم والقابعين في دور أيتام سيطرت عليها "داعش"، ثم المأخوذين قسرا من أسرهم، بالإضافة للذين انضموا طواعية إلى التنظيم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ضم الأطفال إلى الصفوف الجهادية والجماعات المتطرفة لا يقتصر على "داعش"، وإنما تُشير بعض المعطيات إلى "تنظيم القاعدة" المتورط في استمالة أطفال قصر أيضا.

Afghanistan 2015 IS-Kämpfer mit Kindern (picture-alliance/dpa/G. Habibi)

تدريب أطفال تابعين لـ "داعش" في أفغانستان على إطلاق النار

 أسباب كثيرة والنتيجة "إرهاب"

الحديث عن تجربة تونس في مجال التصدي لخطر الإرهاب الناشئ، يستلزم منا أيضا التطرق لمجموعة من المعطيات التي جعلت أطفال البلد حلقة من سلسلة أفراد كثر ضمن التنظيمات الإرهابية  بالعالم. تورط الأطفال في هذه التنظيمات، حسب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، مختار بن ناصر، هو "تورط مرتبط بانسياق الأسر التي ينتمي إليها هؤلاء أكثر من رغبتهم الشخصية".

 وبالرغم من غياب أرقام تُشير إلى أعداد المنتمين للصفوف الإرهابية من الأطفال، إلا أن هنالك مؤشرات تُفيد بوجود2929 تونسي في بؤر القتال، جزء مهم منهم نساء لديهن أطفال، وفق ما ذكر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التونسية.

أسباب كثيرة تجعل من هؤلاء عرضة لإغراءات الجماعات الإرهابية. وبالاستناد إلى حديث بن ناصر،  فإن تشرد الأطفال والأزمات الأسرية كالطلاق أو موت الآباء، فضلا عن غياب الاهتمام والعناية الضرورية بالأطفال، مرورا بالفهم الخاطئ للدين وتقديم مغريات يساهم بشكل وثيق في بروز "إرهابيين صغار".

ولا يمكن الحديث عن عوامل بناء "إرهابيين صغار" دون لفت النظر إلى الإنترنت الذي تحول لأداة في يد المتطرفين، الذين يستغلون انزواء الأطفال وتفردهم بشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية لاختراق عوالمهم وضمهم للصفوف القتالية.

 

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برنامج لتأهيل أطفال الإيزيدية المحررين من تنظيم "داعش"

وقاية خير من إصلاح!

أمام خطورة انضمام هؤلاء الأطفال لصناعة الارهاب وجدت الدول العربية نفسها مجبرة على وضع خطط فعالة مسبقة لمواجهة هذا المد ومنع الفئات المجتمعية وخصوصا الأطفال من الانتماء لهذه الجماعات الإرهابية. بن ناصر، قال: "إن الدول العربية أعادت بناء استراتيجياتها لمحاربة الإرهاب"، كما تحدث عن اللجان التي اعتمدتها بعض الدول العربية لمحاربة الإرهاب. المتحدث نفسه، وضح الاجراءات التي تعمل عليها اللجنة الوطنية لمكافحة إرهاب الأطفال والتي تنبني على مبدأ الوقاية من خلال التربية والتعليم بالإضافة إلى تحسيس الأطفال بخطورة الأمر.

وبجانب المؤسسات التعليمية والأسرية توجد "جمعيات المجتمع المدني التي تعمل مع الكشافة التونسية، وتستهدف بأنشطتها توعية وتحسيس النساء بحجم وخطورة الآفة باعتبارهن النواة الأولى للمجتمع"، كما يؤكد بن ناصر.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب على دور تظافر المجهودات لمحاربة غسيل أدمغة الشباب والأطفال، وتطرق للحديث عن منصة الخطاب البديل التي تعد واحدة من  البرامج التي تؤيدها الحكومة التونسية لمحاربة الإرهاب والترويج للفكر المتشدد التي يستهدف الأطفال والشباب التونسيين.

ماذا عن العائدين؟

قد تكون التدابير الوقائية مهمة لحماية الأطفال في سن صغير من الانسياق وراء التنظيمات الإرهابية ومغرياتها، لكن انضمام الأطفال إلى الجماعات الجهادية، أوعودة هؤلاء إلى بلدانهم تجعل تونس، مثلا، أمام تحدي صعب، وهو "إصلاح ما أفسده الإرهاب". وإلى ذلك يشير بن ناصر بقوله: "هؤلاء الاطفال لا ذنب لهم في هذه الاعمال الارهابية، والدولة اليوم ملزمة بأن تحفظهم من المتاهات وتعدهم للاندماج الاجتماعي".

ويعتبر الجانب النفسي من أهم ما يجب العمل عليه لدى هؤلاء الأطفال، إذ يتم التركيز على "دمجهم داخل مجتمعات قد تنبذهم وتجعلهم ينفرون منها" يوضح بن ناصر. ويشترك في هذه العملية جهات مختلفة منها علماء النفس والاجتماع بهدف إعادة، كما يقول المصرح ذاته.

ويشكل التعاون بين المؤسسات الدولية والدول العربية، بنية مهمة داخل الاستراتيجيات التي تسعى لمكافحة الإرهاب لدى الأطفال. في هذا السياق، تحدث بن ناصر عن المؤسسات والجمعيات الألمانية التي تساهم في حماية الأطفال من الاستمالة الإرهابية، وذكر مجموعة من الجهات المعنية بذلك ك مؤسسة "فريديريش إيبرت" الألمانية.

ما الحل؟

أمام ازدياد خطورة إرهاب الأطفال أو "تلاميذ الإرهاب"، كما ينعتهم البعض، تتجه الحكومة في تونس إلى جانب المجتمع المدني للحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء في قبضة الإرهاب. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يرى أن إعادة النظر في النظام التربوي والتعليمي الذي يخلق جيل غير مرتبط بوطنه ولا يستميت للدفاع عنه، من بين البدائل التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأطفال. كما يؤكد على أن  اهتمام الأسر بأطفالها وتربيتهم على القيم والفهم الصحيح للدين وسيلة ناجعة لمكافحة التطرف وانسياق الأطفال وراء التنظيمات والجماعات الإرهابية.

مريم مرغيش

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

باتت الطفولة في بعض مناطق بلاد الرافدين تعيش في عراء. فسكان المخيمات يهربون من المناطق المحيطة بالموصل وصلاح الدين والحويجة التي لازل تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر عليها . ألبوم صور عن طفولة ضائعة بسبب إرهاب داعش. (02.04.2017)  

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برنامج لتأهيل أطفال الإيزيدية المحررين من تنظيم "داعش"  

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