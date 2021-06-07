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الجنيه المصري

بعد تعويمه في خريف 2016 استطاع الجنيه المصري الحفاظ على سعر مستقر نسبيا إزاء الدولار الأمريكي حتى اندلاع أزمة كورونا. غير أن تبعات الأزمة أثرت على قوته بشكل سلبي بسبب تراجع عائدات مصر من العملات الصعبة.

يعود تاريخ الجنيه المصري إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما أصدر محمد علي باشا في عام 1834 فرمانا ينص على إصدار عملة مصرية. بعد ذلك تم صك أول جنيه مصري وطرح للتداول. خلال تاريخه ارتبط سعر الجنيه بالفضة والذهب قبل أن يتم ربطه بالدولار عام 1962. واعتبارا من عام 1989 تم تعويمه جزئيا. وفي عام 2016 تم تعويمه بشكل كلي.

A man counts Egyptian pounds at currency exchange shop in downtown Cairo on November 3, 2016. Egypt floated the country's pound as part of a raft of reforms, after a dollar crunch and exorbitant black market trade threatened to grind some imports to a halt. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

لأول مرة.. مصر تدخل سوق "التمويل الإسلامي" بصكوك بالمليارات 07.06.2021

بصدور قانون "الصكوك السيادية" تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار. وهي صكوك يتوافق إصدارها مع مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
Ägyptische Pfund | Verwendung weltweit

تقييد السحب من البنوك المصرية.. كرة يتقاذفها الشارع والحكومة 30.03.2020

بعد قيام المصريين بسحب نحو 30 مليار جنيه من بنوكهم خوفا من تبعات فيروس كورونا، قررت الحكومة المصرية تقييد حركة السحب من البنوك. وفي الوقت الذي دعمت فيه بعض الأصوات القرار، عبر كثيرون عن مخاوفهم منه لأسباب متعددة.
21.07.2016 July 21, 2016 - Egypt - The Egyptian pound dropped again against the dollar on the black market on 21 July 2016, extending its recent decline despite central bank efforts to close the gap between demand and supply in the dollar-starved economy. Egypt, which relies heavily on imports, is facing a shortage in foreign currency inflows after a 2011 uprising drove tourists and foreign investors away, causing the country s reserves to tumble to $16.56 billion from $36 billion. A black market for dollars has sucked up liquidity from the banking system while the central bank kept the pound artificially strong and rationed dollars through weekly auctions, putting a strain on foreign reserves. Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 July 21 2016 Egypt The Egyptian Pound dropped Again against The Dollars ON The Black Market ON 21 July 2016 extending its Recent decline despite Central Bank Efforts to Close The CAP between Demand and Supply in The Dollars Starved Economy Egypt Which relies heavily ON Imports IS Facing a shortage in Foreign Currency inflows After a 2011 Uprising Drove tourists and Foreign Investors Away causing The Country S Reserves to tumble to $ 16 56 Billion from $36 Billion a Black Market for Dollars has sucked up Liquidity from The Banking System while The Central Bank Kept The Pound artificially Strong and reckon Rationed Dollars Through Weekly Auctions Putting a Strain ON Foreign Reserves Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

تحليل: الجنيه المصري ينهض وجيوب المصريين تفرغ! 20.01.2020

بعد تعويم الجنيه المصري قبل ثلاث سنوات توقع الكثير من الخبراء انهياره أمام العملة الأمريكية. غير أن العملة المصرية تتحدى الدولار وتنهض مجددا لأسباب متعددة، ما هي أبرزها وما تبعات تحسن سعر الجنيه على الحياة اليومية؟
Bildnummer: 52043473 Datum: 02.05.2007 Copyright: imago/imagebroker Dirham - Geldscheine und Münzen der nordafrikanischen Währung, Objekte; 2007, Fez, Währungen, Geld, Banknote, Banknoten, Geldschein, Münze, Schein, Scheine, Dirhams, nordafrikanisch, nordafrikanische, nordafrikanisches, hundert, Hunderter, fünfzig, Fünfziger, zweihundert, Zweihunderter, zwanzig, Zwanziger; , quer, Kbdig, Gruppenbild, Marokko, , Reisen, Afrika

تحليل: تعويم الدرهم ليس في صالح المغاربة 21.07.2019

ليس بجديد أن يدعو النقد الدولي المغرب إلى تعويم الدرهم بحجج مثل تعزيز التنافسية. غير أن المغاربة وحكومتهم ضد ذلك ليس فقط بسبب ارتهان الزراعة لنعمة السماء. ولا يغير من موقفهم مدائح تُكال للتجربة المصرية في تعويم العملة
21.07.2016 July 21, 2016 - Egypt - The Egyptian pound dropped again against the dollar on the black market on 21 July 2016, extending its recent decline despite central bank efforts to close the gap between demand and supply in the dollar-starved economy. Egypt, which relies heavily on imports, is facing a shortage in foreign currency inflows after a 2011 uprising drove tourists and foreign investors away, causing the country s reserves to tumble to $16.56 billion from $36 billion. A black market for dollars has sucked up liquidity from the banking system while the central bank kept the pound artificially strong and rationed dollars through weekly auctions, putting a strain on foreign reserves. Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 July 21 2016 Egypt The Egyptian Pound dropped Again against The Dollars ON The Black Market ON 21 July 2016 extending its Recent decline despite Central Bank Efforts to Close The CAP between Demand and Supply in The Dollars Starved Economy Egypt Which relies heavily ON Imports IS Facing a shortage in Foreign Currency inflows After a 2011 Uprising Drove tourists and Foreign Investors Away causing The Country S Reserves to tumble to $ 16 56 Billion from $36 Billion a Black Market for Dollars has sucked up Liquidity from The Banking System while The Central Bank Kept The Pound artificially Strong and reckon Rationed Dollars Through Weekly Auctions Putting a Strain ON Foreign Reserves Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

تحليل: أين حصة المصريين من صعود الجنيه أمام الأخضر الأمريكي؟ 02.06.2019

رغم تحسن سعر الجنيه المصري أمام الأخضر الأمريكي، فإن أسعار السلع اليومية التي تنهك جيوب غالبية المصريين مستمرة بالارتفاع. لماذا لا تتراجع الأسعار أمام ارتفاع سعر العملة وزيادة الإنتاج المحلي في ظل مؤشرات اقتصادية جيدة؟
epa03584510 A general aerial view showing the slum residents of Ramlet Bulaq's in Cairo, Egypt, 14 February 2013. Ramlet Bulaq's residents live in run-down shacks and lack basic facilities, such as running water. They make for an extreme juxtaposition with the gleaming Nile City Towers, home to wealthy companies, a nightclub and the Fairmont Hotel, which has a swimming pool on its roof. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مصر- مكاسب الاقتصاد تلاحق ملاليم غالبية الناس 17.06.2018

لم تفلح مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة. ما هي أبرز عيوب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة بشكل لا يركز على مشاريع الشباب ومن أين تأتي ضرورة إعادة النظر فيها؟
Händler sortieren in Alexandria (Ägypten) Waren vor ihrem Geschäft, aufgenommen am 07.11.2016. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

منتجو الأغذية بمصر يحتجون على إلزامهم بوضع "سعر البيع للمستهلك" على منتجاتهم 12.10.2017

انتقد منتجو الأغذية في مصر قراراً أصدره وزير التموين المصري يقضي بإلزامهم بكتابة أسعار منتجاتهم الغذائية، وهو قرار نشر في الجريدة الرسمية ليصبح واجب التنفيذ.
CAIRO, EGYPT - JANUARY 24: A man sells oranges in the Magra El-Oyoun market on January 24, 2012 in Cairo, Egypt. The country is struggling with falling tourism figures and rising unemployment following last year's revolution, which ousted President Hosni Mubarak. The Egyptian parliament, chaired by Mahmoud el-Saqqahm, met yesterday and elected leading Muslim Brotherhood member Saad al-Katatnias as speaker. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

مصر- تحسّن سعر الجنيه لا يحسّن معيشة الناس! 25.02.2017

رغم تحسّن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار فإنّ أسعار السلع الاستهلاكية التي ترهق جيوب الناس ما تزال تحلق في العلى. لماذا لا تتراجع الأسعار التي ارتفعت سابقا بشكل جنوني وما هي الجهات التي تقطف ثمار التحسن حتى الآن؟

The Egyptian Exchange bell is seen at the stock exchange in Cairo April 1, 2013. Selling pressure from foreign investors dragged Egypt's bourse down to a near 16-week low on Sunday as the country's economic situation worsens, while Gulf markets were mixed. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: BUSINESS)

مصر- مخاطر وفرص الصعود التاريخي للبورصة 22.01.2017

بعد تعويم الجنيه المصري ارتفع مؤشر البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية. ما هي خلفية هذا الارتفاع وتبعاته المحتملة على الشركات المصرية؟ كيف يمكن توجيه أموال البورصة للمساهمة في الإنتاج السلعي بما يخدم السوق المصرية؟

Das ägyptische Pfund ist die Währung von Ägypten. Ein Pfund ist in 100 Piaster und 1000 Millièmes unterteilt. Der ISO-4217-Code ist EGP. Der arabische Name ist arabisch ‏جنيه‎ dschunaih, DMG ǧunayh, auf Ägyptisch-Arabisch ginēh ausgesprochen). Die gebräuchliche Abkürzung des ägyptischen Pfunds ist ج.م, in lateinischer Schrift: LE, nach dem französischen Namen livre égyptienne. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisches_Pfund

تعويم الجنية وارتفاع الأسعار.. أيام صعبة في انتظار المصريين 10.11.2016

انعكس قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه ورفع سعر الوقود على باقي السلع وخاصة الغذائية. فهل سيساهم ذلك كما تقول الحكومة في تأمين العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية وتحسين وضع المواطن؟
Das ägyptische Pfund ist die Währung von Ägypten. Ein Pfund ist in 100 Piaster und 1000 Millièmes unterteilt. Der ISO-4217-Code ist EGP. Der arabische Name ist arabisch ‏جنيه‎ dschunaih, DMG ǧunayh, auf Ägyptisch-Arabisch ginēh ausgesprochen). Die gebräuchliche Abkürzung des ägyptischen Pfunds ist ج.م, in lateinischer Schrift: LE, nach dem französischen Namen livre égyptienne. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisches_Pfund

ستوديو الحدث: تعويم الجنية وارتفاع الأسعار.. أيام صعبة في انتظار المصريين 08.11.2016

انعكس قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه ورفع سعر الوقود على باقي السلع وخاصة الغذائية. فهل سيساهم ذلك كما تقول الحكومة في تأمين العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية وتحسين وضع المواطن؟
26.10.2106 +++ In this photo provided by Egypt's state news agency MENA, Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, center on screen, flanked by Prime Minister Sherif Ismail, left on screen, and former Prime Minister Ibrahim Mehleb, right on screen, attend a conference on youth with participation by top Egyptian officials and political figures in Sharm El Sheik, Egypt, Wednesday, Oct. 26, 2016. During the-three-day conference, young men and women debated Egypt's current economic and political crises. (MENA via AP)

تحذيرات من ثورة جياع ـ مؤيدو السيسي ينفضون من حوله 05.11.2016

تشهد مصر أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة. ومن يتجول في المدينة الصناعية بـ 15 مايو سيرصد العشرات من المصانع المتوقفة والمغلقة. ومن نحو 300 مصنع توقف نحو 200 عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ILLUSTRATION - Eine ägyptische Ein-Pfund-Münze mit dem Motiv von Tutanchamun, aufgenommen am 15.08.2012 bei Geierswalde. Foto: Arno Burgi/lsn

تعويم الجنيه "فرصة للنهوض بمصر" أم "قنبلة موقوتة"؟ 04.11.2016

بين ليلة وضحاها، نام المصريون على أوضاع اقتصادية متردية واستيقظوا على إجراءات تقشفية ضاغطة. كانت لتلك القرارات آثار واضحة على الشارع المصري وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

epa04300142 An Egyptian worker at a gas station fills a car at a fuel station in Cairo, Egypt, 05 July 2014. The Egyptian government raised fuel prices on 05 July to rein in the runaway budget deficit, a non-populist move that would test the popularity of new President Abdel-Fattah al-Sissi. The increases, covering the prices of petrol, diesel and natural gas used for cars, hover between 40 per cent and 77 per cent, according to local media. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

ارتفاع سريع في أسعار المحروقات في مصر 04.11.2016

رفعت مصر من أسعار المحروقات إلى حوالي النصف بعد اتخاذها خطوات كتحرير سعر صرف الجنيه المصري. فيما قال رئيس الوزراء إسماعيل شريف "لم تكن لدينا رفاهية تأجيل" هذه القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
Vehicles drive by in front of Central Bank of Egypt Headquarters in Cairo December 30, 2012. Egypt's central bank introduced a new currency regime on Sunday to conserve its foreign reserves, which it said had reached a critical level, a move bankers and analysts say may represent a controlled shift towards a free float. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: BUSINESS POLITICS)

البنك المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه 03.11.2016

أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
Das ägyptische Pfund ist die Währung von Ägypten. Ein Pfund ist in 100 Piaster und 1000 Millièmes unterteilt. Der ISO-4217-Code ist EGP. Der arabische Name ist arabisch ‏جنيه‎ dschunaih, DMG ǧunayh, auf Ägyptisch-Arabisch ginēh ausgesprochen). Die gebräuchliche Abkürzung des ägyptischen Pfunds ist ج.م, in lateinischer Schrift: LE, nach dem französischen Namen livre égyptienne. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisches_Pfund

مصر- خيارات الحكومة المرّة لوقف تدهور العملة 21.08.2016

مع اتفاق مصر والنقد الدولي على قرض جديد يتنفس الجنيه الصعداء بعد تراجع قيمته لمستويات قياسية جديدة. غير أن حل المشكلة مرتبطة بقرارات مؤلمة وعد بها الرئيس السيسي. والسؤال: هل يقدم عليها الرئيس بالفعل رغم مخاطرها السياسية؟
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