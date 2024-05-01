  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
مجتمعألمانيا

الجنسية الألمانية: ثلاث وجهات نظر

١١ مايو ٢٠٢٤

تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية بمرور 75عامًا على تأسيسها. ماذا يعني جواز السفر الألماني اليوم بالنسبة إلى الأشخاص من أصول مختلفة؟

https://p.dw.com/p/4fhjo

بتوقيعها في الثالث والعشرين من مايو/أيار 1949 على القانون الأساسي رسخت جمهورية ألمانيا الاتحادية بداية جديدة لها بعد الحرب العالمية الثانية على أساس القيم الليبرالية والديمقراطية. وفي الوقت نفسه ظهرت دولة ألمانية ثانية، وهي جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية. ومنذ إعادة التوحيد في عام 1990 أصبحت ألمانيا عضوا طبيعيًّا في المجتمع الدولي، وصارت - بالنسبة إلى العديد من الأشخاص الهاربين من مناطق الأزمات - وجهةَ لجوء أيضًا. وتُعدّ الهجرة المتزايدة سببًا من أسباب نمو ألمانيا، على الرغم من أن عدد السكان الذين يموتون أكثر من عدد السكان الذين يولدون سنويًّا. وفي يونيو/حزيران المقبل سيدخل القانون الذي ينظم منح الجنسية حيِّز التنفيذ. فكيف يبدو هذا القانون الجديد؟ وما معنى أن تكون اليوم مواطنًا ألمانيًا؟ مراسل DW لوفداي رايْت بحث عن جواب لهذا السؤال، والتقى بثلاثة أشخاص تربطهم علاقات مختلفة بألمانيا.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

الانتقال إلى برنامج مراسلون