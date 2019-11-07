 الجندي السابق بومبيو وتواجد القوات الأمريكية في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 08.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الجندي السابق بومبيو وتواجد القوات الأمريكية في ألمانيا

مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين تعد رحلة شخصية له أيضا، فبومبيو كان جنديا في ألمانيا. واليوم توجد شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك بوجودها العسكري في ألمانيا.

US-Truppen in Deutschland (picture-alliance/dpa/N. Armer)

ألمانيا بالنسبة إلى مايك بومبيو ليست بلدا  مجهولا. لكنها كانت مختلفة عندما أدى الجندي الأمريكي الشاب الخدمة العسكرية في نهاية الثمانينات. فألمانيا كانت حينها مقسمة إلى جمهورية المانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية المرتبطة بالاتحاد السوفياتي سابقا. وتخرج مايك بومبيو في 1986 كأحسن تلميذ من الأكاديمية العسكرية في فيست بوينت. ثم انتقل إلى ألمانيا المقسمة. وكان بومبيو يقوم بدوريات على جدار برلين. وغالبية الوقت كان قائد وحدة دبابات المتمركزة في Bindlacher Berg في منطقة فرانكن العليا. وتلك القاعدة كانت في موقع جيد من الناحية الاستراتيجية بحيث أن الموقع كان يبعد سبعين كيلومترا عن الحدود الداخلية الألمانية السابقة وفي الشمال كانت بفاريا على الحدود مع ولاية تورينغن وكذلك تشكوسلوفاكيا السابقة كانت في الجهة الشرقية من حلف الناتو التابعة لحلف وارسو.

وعقب الوحدة الألمانية تم تخفيض قوام الوحدات الأمريكية. وفي 1992 انسحبت القوات الأمريكية من Bindlacher Berg وجزء من البنايات تم هدمه وتحول الجزء الآخر إلى شقق سكنية. واليوم يذكر اسم الشارع بزمن انتشار الوحدات الأمريكية. ويعيش هناك حوالي 900 نسمة ويتبادل الجنود الأمريكيون السابقون عبر فيسبوك ذكريات وجودهم في تلك القاعدة.

Deutschland Berlin | US Außenminister Mike Pompeo auf Staatsbesuch mi Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

في مايو الماضي زار بومبيو ألمانيا وقابل المستشارة ميركل

نقطة ساخنة في الحرب الباردة

وكما هو الحال في Bindlacher Berg فإن الوضع يسير على هذا النحو في قواعد أمريكية أخرى: فالأمريكيون ينسحبون أو يخفضون وجودهم. مايك بومبيو توفرت له صورة مختلفة عن الوضع السياسي بصفته جندي سابق. في 1990 مع اقتراب نهاية الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنشر في غرب ألمانيا أكثر من 200.000 جندي. وضعف هذا العدد كان يقابلهم من الجنود السوفيات في الشرق حيث أن الوحدات السوفياتية كانت تُعتبر من أكبر الجيوش. لكن في الوقت الذي غادر فيه في 1994 آخر الجنود  مجال ألمانيا الديمقراطية السابقة بقيت وحدات الحلفاء الغربيين في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لكن مع تخفيض كبير لعددها.

Ramstein Air Base (Imago/StockTrek/T. Ziegenthaler)

القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين من هناك يتم توجيه التدخلات في آسيا وافريقيا

القوات العسكرية عامل اقتصادي

واليوم يتمركز نحو 35.000 جندي أمريكي فوق الأرض الألمانية، لاسيما في  راينالد بفالس وبفاريا وبادن فورتمبيرغ وهسن. والتزمت ألمانيا الموحدة بموجب اتفاقية اثنان زائد أربعة بعدم استخدام أسلحة نووية ووحدات أجنبية في المناطق الشرقية حيث تحول شرق ألمانيا إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية. والأمريكيون يشكلون أكبر وحدة قوات أجنبية في ألمانيا. والوحدة الثانية تعود للبريطانيين بـ 3000 جندي. وللمقارنة فإن قوات الجنود الألمان تصل اليوم إلى نحو 182.000 جندي. والمانيا هي أكبر موقع أجنبي بالنسبة إلى الوحدات الأمريكية في العالم. لكن الجيش الأمريكي في ألمانيا لا يشكل فقط عاملا عسكريا مهما، بل أيضا عاملا اقتصاديا إقليميا محوريا. فإلى جانب الجنود يعمل أيضا 17.000 موظف مدني و 12.000 ألماني لصالح القوات العسكرية. وبما أن القواعد الأمريكية توجد في الغالب في مناطق ريفية مثل القاعدة الجوية الكبيرة في رامشتاين بولاية راينالد بفالس، فإن السياسيين المحليين يظهرون سرورا بوجود الأمريكيين هناك.

ترامب يهدد بنقل الوحدات

ومنذ توليه منصب الرئاسة شكك الرئيس دونالد ترامب في وجود تلك الوحدات. والحلف الأطلسي اتفق على أن يخصص كل بلد على الأقل 2 في المائة من مردوده الاقتصادي للجيش، وبما أن ألمانيا بعيدة عن هذه النسبة، فإن ترامب هدد في يونيو بانسحاب جزئي للوحدات الأمريكية إلى بولندا التي وصلت اليوم إلى هدف 2 في المائة. وكان الحديث يدور حينها عن 1000 جندي قد يتم نقلهم إلى الشرق.

"العديد من الرؤساء طلبوا من أكبر اقتصاد في أوروبا الدفع من أجل  مهام الدفاع. وهذا مطلب ماطلت به  ألمانيا عبر سنوات عبر حكومات متعددة"، كما أعلن ريتشارد غرينيل، سفير ترامب في برلين. لكن الأمر بقي إلى حد ألان في حدود التهديدات، لأن الهدف الأهم للوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا تغير. فاليوم لا يوجد ضمن الأولويات العسكرية صد هجوم عدواني على ألمانيا، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتدخلات عسكرية في آسيا وافريقيا انطلاقا من القواعد الألمانية وتقوم بتوجيهها لاسيما عبر قاعدة رامشتاين. ويبدو أنه في المستقبل المنظور لا يمكن التخلي عن ألمانيا لهذا الغرض تحديدا. وفي كل الأحوال فإن الاستثمارات الأمريكية الإضافية في المواقع العسكرية في ألمانيا توحي بأن الأمريكيين متمسكون بوجود قوي في ألمانيا.

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Berlin | East Side Gallery (picture-alliance/imageBROKER/J. Woodhouse)

    سقوط جدار برلين في صور

    عندما تنتصر إرادة الشعب

    انتصرت إرادة الشعب الألماني في شرق ألمانيا على النظام الشيوعي وعلى حلفائه في الشرق وتمكن من اختراق الستار الحديدي وتوحيد الألمانيتين فيما بعد. في التاسع من نوفمبر تشرين ثاني 1989 كانت لحظة الانتصار.

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    سنظل نحفر في الجدار....

    انطلق الناس نحو الجدار حاملين معاولهم ولسان حالهم يقول : " سنظل نحفر حتى نفتح ثغرة للنور أو نموت على هذا الجدار"

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بالمطرقة على الستار الحديدي

    تحتفل ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بمرور ربع قرن على سقوط جدار برلين الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وسقوط المعسكر الشيوعي .

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    قطع من الجدار

    تلاميذ مدارس بعد أن نخروا في الجدار وأخذوا نصيبهم منه!

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    تضامن بين الغرب والشرق

    في ليلة التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المئات من سكان برلين الشرقية يحاولون تسلق الجدار وسكان برلين الغربية يمدون لهم أيادي المساعدة من فوق جدار برلين الذي قسم المدينة لنحو 30 عاما.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    الجدار في خبر كان

    .. وتعانقت الجماهير من شرق ألمانيا وغربها عند بوابة براندنبورغ، ليحتفل الجميع بنهاية حقبة التقسيم.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    الآلاف يشدون الرحال نحو الجدار

    آلاف الألمان تهافتوا في مساء التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين وتجمعوا أمام الجدار وفوقه.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    أجواء احتفالية تلقائية

    تجمع الألمان عند النقاط الحدودية التي كانت تفصل بين الشرق والغرب للاحتفال بسقوط جدار برلين وفتح الحدود بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بعد طول فراق...إستقبال بالأحضان والعناق

    في هذا اليوم أختلطت دموع الفرحة بسقوط الجدار مع دموع فرحة لقاء الأحبة والأصدقاء بعد فراق قسري أستمر نحو ثلاثة عقود

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    وبالجرافات أيضا

    حرس حدود ألمانيا الشرقية يراقبون كيف تنخر الجرافات في الجدار لفتح منافذ أوسع تستوعب الجماهير المندفعة.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    نحن الشعب

    شباب وشابات من شطري برلين يجلسون على الجدار الذي كان قبل ساعات محرما عليهم الاقتراب منه.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    تحية من القلب ياحارس الحدود السابقة

    شرطة حدود ألمانيا الشرقية يراقبون تداعيات الأحداث المتسارعة، والجماهير في غمرة الفرح تمد لهم اليد مصافحة.


 

مختارات

بومبيو يشارك ألمانيا احتفالاتها في ذكرى سقوط الجدار

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لألمانيا الخميس بتفقد نقطة الحدود السابقة بين شرق العاصمة الألمانية وغربها برفقة نظيره الألماني هايكو ماس وذلك في إطار احتفال برلين بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار. (07.11.2019)  

برلين تبدأ أسبوع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على سقوط الجدار

على مدار سبعة أيام وفي سبعة مواقع بالمدينة تحتفل برلين بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار الذي قسمها إلى شرقية وغربية وكان رمزا على انقسام ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيجري التذكير بالثورة السلمية التي أسقطت الجدار. (04.11.2019)  

فريتسي: فيلم ألماني يروي حكاية الثورة التي قادت إلى الوحدة

تحولت قصة الأطفال "فريتسي فار داباي/ فريتسي كانت هناك" للكاتبة هانا شوت إلى فيلم بدأ عرضه في دور السينما الألمانية. يتناول الفيلم الأحداث التي أدت إلى التحولات وسقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا. (27.10.2019)  

سقوط جدار برلين في صور

مرت ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، وهي ذكرى يحييها الألمان كمحطة تاريخية مفصلية في تاريخ بلادهم. سقوط الجدار كان يعني نهاية الحرب الباردة وأهم من ذلك بالنسبة للألمان إعادة توحيد بلدهم. (04.11.2019)  

مواضيع ذات صلة

بومبيو في ألمانيا تزامنا مح احتفالات 30 عاما على سقوط جدار برلين 07.11.2019

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره الألماني هايكو ماس في قرية جنوبي ألمانيا، كانت مقسمة إلى شطرين أثناء الحرب الباردة. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو غدا الجمعة المستشارة الألمانية ميركل، حيث من المتوقع أن يتناولا موضوعات خلافية، في مقدمتها المساهمة المالية الألمانية في حلف الناتو. لكن بومبيو بدأ زيارته اليوم بعيدا عن الخلافات السياسية.

Berlin US Außenminister Pompeo bei Maas

بومبيو يشارك ألمانيا احتفالاتها في ذكرى سقوط الجدار 07.11.2019

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لألمانيا الخميس بتفقد نقطة الحدود السابقة بين شرق العاصمة الألمانية وغربها برفقة نظيره الألماني هايكو ماس وذلك في إطار احتفال برلين بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار.

Berlin | DDR vor 70 Jahren gegründet - Archivbild vom 07.10.1989

جمهورية ألمانيا الديمقراطية.. تجربة دكتاتورية فاشلة 07.10.2019

بقيت ألمانيا مقسمة من عام 1945 حتى عام 1990، ورغم مرور ثلاثة عقود على توحيدها وانهيار النظام الشيوعي في شرقي البلاد، لا تزال آثار التقسيم ملموسة وواضحة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر لعقود أخرى.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  