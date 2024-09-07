"الجنائية" تسقط قضيتها ضد هنية و"إيران لاتزال تريد الثأر له"

قال رئيس المخابرات البريطانية إن إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وقع بطهران وتنسب مسؤوليته لإسرائيل. فيما أسقطت المحكمة الجنائية الدولية قضيتها ضد هنية بعد مقتله.

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي6) ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو / تموز 2024 والذي تحمل إيران مسؤوليته لإسرائيل.

وعندما سُئل ريتشارد مور -خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز- اليوم السبت (السابع من سبتمبر / أيلول 2024) عن إنْ كانت إيران سترد قال: "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون" القيام به في هذا الصدد.

الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد هنية بعد مقتله

من جانب آخر أسقطت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة 06 / 09 / 2024 قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في 31 يوليو / تموز 2024 في العملية التي نُسبَت إلى إسرائيل.

ويشار إلى أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية -إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في حماس- ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

لكن المحكمة قالت في بيان إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس / آب 2024 "بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية". وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية". ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

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ويسعى كريم خان أيضا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحقيحيى السنوار الذي عينته حماس محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف. وكانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 يوليو / تموز 2024.

واتهم خان كلا مننتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها "تجويع مدنيين" و"توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين". ووجه اتهامات لقادة حماس الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةفي غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2024.

من جهتها قضت محكمة العدل الدولية في يوليو / تموز الماضي 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني". كما تحقق محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال عملياتها في غزة.

ع.م / ع.ش (رويترز ، أ ف ب)