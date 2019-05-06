 الجنائية الدولية تلغي إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير | أخبار | DW | 06.05.2019

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أخبار

الجنائية الدولية تلغي إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير

بسبب عدم القبض على عمر البشير عام 2017، قامت دائرة تمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار بأن الأردن لم يتعاون ويجب أن يحال لمجلس الأمن. غير أن دائرة الاستئناف نقضت قرار الإحالة، رغم تأكيدها على عدم تعاون الأردن.

Jordanien Gipfel der Arabischen Liga in Amman (Imago Images/ZumaPress/Egyptian President Office)

البشير في لقاء مع السيسي على هامش القمة العربية في الأردن مارس/آذار 2017

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين (6 مايو/ أيار 2019) إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وفي دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي.

مختارات

دعت "هيومن رايتس ووتش" الأردن إلى منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها أو توقيفه في حالة دخوله لحضور اجتماع القمة العربية، معتبرة أن "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية" سيقوض جهود عمان في تعزيز سيادة القانون. (26.03.2017)

وجهت المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لجنوب إفريقيا لسماحها للرئيس السوداني عمر البشير بالمغادرة رغم وجود أمر قضائي. من جانبها قالت الخارجية الأمريكية إنها "محبطة" لعدم اتخاذ أي إجراء ضد البشير الذي وصل إلى الخرطوم. (15.06.2015)

وأيدت الدائرة اليوم، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على الرئيس السودان السابق عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، أثناء وجوده على أراضيها للمشاركة في قمة الجامعة العربية التي عُقِدت في 29 مارس/ آذار 2017.

كما قررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقضت دائرة الاستئناف أن المادة التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها في نظام روما الأساسي، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي. وخلصت إلى أنه لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية.

ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ)

  • Omar al-Baschir im Sudan

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.

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    المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.

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    أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.

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    وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

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  • UN Hauptquartier New York Gebäude

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.

  • Niederlande UN-Gerichtshof Luis Moreno-Ocampo zu Sudan Darfur

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    في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.

  • Darfur Flüchtlingslager Abu Shouk

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    تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إعداد: إيمان ملوك


 

مختارات

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة. (15.06.2015)  

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