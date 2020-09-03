 الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2021

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الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وفيما رحب الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل واصفة إياه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتي بنسودا أعلنت فتح تحقيق رسمي.

المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتي بنسودا أعلنت فتح تحقيق رسمي.

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021) إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع. وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما رحبت بها السلطة الفلسطينية.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام". وأضافت "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف".

مختارات

تقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بطلب "إحالة" للمحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح "تحقيق فوري" في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين. من جهتها شككت إسرائيل في السند القانوني للطلب الفلسطيني.

أدان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية من المدعية العامة للمحكمة إعادة النظر في قرارها طي ملف التحقيق في عملية سيطرة قوات جيش الدفاع على السفينة التركية مرمرة قبل خمس سنوات .

وتابعت قائلة "سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو/ حزيران المقبل إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وفي قطاع غزة". وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها. ورحبت السلطة الفلسطينية بتحقيق الادعاء العام للمحكمة.

فيما اعتبرت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية بأنه "معاد للسامية". وأضاف نتنياهو على تويتر "في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمُعادي للسامية هناك رد واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا".

بدوره قال، وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية". ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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فلسطينيون يوثقون جرائم حرب إسرائيل

 

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مع إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. رفضت إسرائيل هذا التوجه، حيث أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن المحكمة "لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق".

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