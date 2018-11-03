 الجمهوريون والديموقراطيون يلقون بثقلهم في اليوم الأخير من حملة الإنتخابات التشريعية | أخبار | DW | 06.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجمهوريون والديموقراطيون يلقون بثقلهم في اليوم الأخير من حملة الإنتخابات التشريعية

في محاولة منه لمنع سيطرة الديمقراطيين، ختم ترامب جولته في ثلاث ولايات عشية انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلسي الشيوخ والنواب. فيما أعلنت مؤسسات أمنية أميركية عدم وجود إشارات لمحاولات تأثير خارجية على الانتخابات.

USA Trump Yellowstone International Airport (Reuters/C. Barria)

أكمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء جولة انتخابية في ثلاث ولايات في محاولة أخيرة لمنع الديموقراطيين من خرق سيطرته على الكونغرس، عشية انتخابات تجديد نصفي ستكون بمثابة استفتاء عليه بعد سنتين من فوزه المفاجئ برئاسة القوة الأولى في العالم.

واختتم ترامب مهرجاناته الانتخابية في كايب جيراردو في ميزوري، حيث تباهى بأن "الأجندة السياسية الجمهورية هي الحلم الأميركي". ومع ذلك بعد حملة انتخابية شابتها أعمال عنف لمتطرفين، وصف معارضو ترامب هذه الانتخابات بانها فرصة لكبح رئيس يتهمونه بإثارة العنصرية والانقسامات الاجتماعية بشكل متعمد في سبيل اجتذاب الناخبين.

وبعدما تمتعت إدارة ترامب أحيانا بسيطرة جمهورية كاملة على مجلسي الشيوخ والنواب، تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد الانتخابات النصفية مفاجآت تجبر ترامب لاحقا على مواجهة معارضة ذات أنياب.

وأمام الناخب الأميركي فرصة لتغيير مجلس النواب برمته وثلت أعضاء مجلس الشيوخ.

 ووفق معظم الاستطلاعات يملك الديموقراطيون فرصة حقيقية للفوز بالغالبية في مجلس النواب، لكن على الأرجح سيحتفظ الجمهوريون بالسيطرة في مجلس الشيوخ.

مختارات

جدد الرئيس البرازيلي المنتخب نيته في نقل سفارة بلاده إلى القدس كما سبق له وأن وعد في حملته الانتخابية. وفي حال نفذ جاير بولسونارو ذلك ستكون البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس بعد غواتيمالا والولايات المتحدة. (01.11.2018)

يحظى ساسة شعبويون بإقبال متزايد، إذ إن عدد المؤيدين لهم في العالم في ارتفاع ويفوزون في الاستحقاقات الانتخابية. فما هي الأشياء التي تجعل الشعبوية جذابة؟ وما مدى جديتها؟ هنا تعقب لآثار الشعبويين في خمسة بلدان مهمة. (28.10.2018)

ويعكس آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إس إس آر إس" لحساب شبكة "سي إن إن" معطيات تثير قلق ترامب والجمهوريين حيال تصويت النساء، إذ يشير إلى أن 62% من الناخبات يؤيدن الديموقراطيين مقابل 35% يؤيدن الجمهوريين، في حين تتوزع أصوات الرجال بشكل متوازن بين 49% للجمهوريين و48% للديموقراطيين.

من جانبها أعلنت وزارات ووكالات أمنية أميركية عشية الانتخابات النصفية أنها لا تملك مؤشرات على أي محاولات لتعطيل البنية التحتية للعملية الانتخابية، لكنها طلبت من الأمريكيين أن يكونوا يقظين إزاء المحاولات الروسية لنشر أخبار مضللة.

 وجاء هذا الإعلان بعد أيام على نشر نتائج دراسة جديدة تفيد بأن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بمعدل أكبر مما كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين تم اتهام روسيا بالتلاعب من خلال حملات دعائية واسعة لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال بيان مشترك لوزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير العدل جيف سشينز ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي "في هذا الوقت لا مؤشرات لدينا إلى تلاعب بالبنية التحتية للانتخابات في بلادنا بما يؤدي إلى إعاقة التصويت أو تغيير النتائج أو تعطيل القدرة على إحصاء الأصوات".

وأضاف البيان "لكن على الأميركيين أن يكونوا مدركين أن المتدخلين الأجانب وبالأخص روسيا، يستمرون بمحاولة التأثير في الشعور العام وتصورات الناخبين من خلال أفعال تهدف إلى زرع الفتنة"، دون أن يحدد اليان ما اذا كان التدخل الروسي سيكون لصالح الديموقراطيين أم الجمهوريين.

مشاهدة الفيديو 02:03
بث مباشر الآن
02:03 دقيقة

"افتح الأبواب يا ترامب" ـ آلاف المهاجرين يجوبون البراري نحو أمريكا!

وقال باحثون من معهد أكسفورد للإنترنت في دراسة نشرت الخميس إنه على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تتخذها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ما يسمى بالأخبار المضللة تنتشر على منصاتها قبل انتخابات التجديد النصفي بمعدل أعلى من عام 2016. وأضافت الدراسة "وجدنا أن نسبة الأخبار العشوائية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت في الولايات المتحدة منذ عام 2016، حيث يتشارك المستخدمون نسبًا أعلى من الأخبار المضللة مقارنةً بروابط لمحتوى احترافي بالإجمال". هذا وأعلن موقع تويتر السبت أنه حذف "سلسلة من الحسابات" حاولت مشاركة المعلومات مضللة، دون أن يذكر عدد هذه الحسابات.

 

ع.خ/ ح.ز (ا ف ب، د ب ا)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"افتح الأبواب يا ترامب" ـ آلاف المهاجرين يجوبون البراري نحو أمريكا!  

مواضيع ذات صلة

America First

انتخابات الكونغرس.. آمال أوروبية في لجم الرئيس ترامب 03.11.2018

لم يحدث من قبل، خارج الولايات المتحدة، مثل هذا الاهتمام الحالي الكبير بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إذ أن كثيراً من الأوروبيين يأملون في أن تأتي تلك الانتخابات بنتيجة تلجم مواقف الرئيس ترامب المتشددة.

Portraitfoto: Mohammed bin Salman

الكونغرس يطالب ترامب بوقف المحادثات النووية المدنية مع السعودية 01.11.2018

الكونغرس الأمريكي يطالب بتعليق المحادثات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع السعودية، فيما يؤكد أفراد من العائلة المالكة بالسعودية عودة أحمد بن عبد العزيز الى الرياض، الأمير الذي انتقد علنا الملك سلمان ووولي عهده.

M16-Gewehr

ترامب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين إذا رشقوا الجنود بالحجارة 02.11.2018

قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي صعد الرئيس ترامب من لجهته الحادة تجاه المهاجرين غير النظاميين وقال لجنوده إن عليهم اعتبار من يرشقهم بالحجارة من المهاجرين على الحدود المكسيكية كمن يحمل معه بندقية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  