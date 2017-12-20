الجمعية العامة للأمم المتحدة

من الناحية النظرية ينبغي على الأمم المتحدة أن تكون منظمة واسعة النفوذ في حل النزاعات الدولية. غير أن الخلافات بين القوى العظمى جعلت منها منصة للحوار أكثر منها جهة قادرة على تعزيز السلام في معظم مناطق العالم.

تعد الجمعية العامة التي أنشئت عام 1945 الجهاز التمثيلي الرئيسي في الأمم المتحدة كونها تضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. وتشكل الجمعية المنتدى الدولي الأوسع لمناقشة مختلف القضايا بحضور ممثلي الدول الأعضاء. وعلى عكس مجلس الأمن فإن الجمعية العامة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها لا تتخذ قرارات ملزمة على الدول المعنية.