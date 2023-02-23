الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى في قرار اليوم الخميس (23 فبراير / شباط 2023) إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، حيث صوت 141 عضوا من أعضائها وعددهم 193 عضوا لصالح إدانة الغزو الروسي.

وبرغم أن القرار غير ملزم، إلا أن التصويت في أكبر هيئة بالأمم المتحدة ينظر إليه باعتباره اختبارا عالميا للرأي بشأن الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها بينما يدخل الصراع عامه الثاني.

وباستثناء عدد من الدول التي امتنعت عن التصويت، صوتت ضد القرار ست دول فقط، هي بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا ومالي ونيكاراغوا وسوريا، إلى جانب روسيا. ويتضمن القرار مطلب السلام وانسحاب موسكو، ويعيد التأكيد على عدد من المواقف التي تبنتها الجمعية العامة من قبل، مثل وحدة أراضي أوكرانيا.

وتتناقض النتيجة القوية مع الاتهامات بأن هناك شعورا بالإرهاق من الحرب وتداعي الدعم لكييف في بعض أنحاء العالم، خاصة تلك التي تعتمد على الوقود الروسي.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز)