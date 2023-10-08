 "الجمعية الألمانية للتغذية" تعدل بعضا من نصائحها الغذائية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.10.2023

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صحة

"الجمعية الألمانية للتغذية" تعدل بعضا من نصائحها الغذائية

مع التوصيات الغذائية المتناقضة، قد يكون من الصعب تحديد نظام غذائي أو أسلوب تغذية روتيني دائم. غير أن "الجمعية الألمانية للتغذية" حدثت نصائحها بشأن الغذاء الصحي، وحذفت بعض النصائح القديمة.

تنوع الطعام ينفع في زيادة كمية المواد الأساسية المطلوبة للجسم.

النصيحة الأساسية هي التنوع في الغذاء

مختارات

في ظل  النصائح الغذائية  المتضاربة التي نقرأ عنها أو نسمعها، بات من الصعب معرفة ما يجب تناوله. مؤخرا، قامت "الجمعية الألمانية للتغذية" بتعديل نصائحها التي تخص التغذية الصحية وألغت بعض النصائح القديمة.

منذ تأسيسها في عام 1956، تقدم "الجمعية الألمانية للتغذية" نصائح غذائية حول ما يجب تناوله. غير أن الجمعية قد قامت مؤخرا بإعادة صياغة بعض النصائح الغذائية التي توجهها للمواطنين حول الأطعمة الصحية.

التنوع في الغذاء:

النصيحة الأساسية هي التنوع في الغذاء والتاكيد على أهمية الأطعمة النباتية. إذ أن التنوع في الأطعمة من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض جراء نقص بعض  العناصر الغذائية . وتشدد الجمعية على أهمية تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا.

الحبوب الكاملة:

وبالنسبة لمنتجات الحبوب، توصي الجمعية بحسب ما نُشر على موقعها الرسمي، بتناول المنتجات الغذائية المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض.  وقد تم حذف نصيحة تناول الكربوهيدرات مثل الباستا والبطاطس من النصائح لأنها تجعل من هدف فقدان الوزن أمرا أكثر صعوبة وقد تتسبب بالإصابة بمرض السكري.

تناول المنتجات الحيوانية بحذر

من جهة أخرى، تنصح الجمعية بتناول المنتجات الحيوانية بحذر واعتدال مثل تناول الألبان يوميا والسمك مرة إلى مرتين في الأسبوع، والاعتدال بتناول اللحوم الأخرى. 

الزيوت النباتية بدلاً من الأطعمة قليلة الدهون

تشجع الجمعية على استخدام الدهون النباتية في الطهي. فهي توفر أحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة للجسم وفيتامين E. ولكن يجب تجنب "الدهون الخفية" في الأطعمة المصنعة إن أمكن.

وقد تم حذف النصيحة بتناول أقل قدر ممكن من الدهون واختيار الأطعمة منخفضة الكوليسترول من التوصيات العشر القديمة للجمعية، التي أثبتت أن الكولسترول المستهلك له تأثير ضئيل فقط على مستوى الكولسترول في الجسم وأن الدهون مهمة أيضا للجسم بسبب الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة.

وبحسب ما نشره موقع (شتيرن) الألماني، تشجع الجمعية أيضا على تقليل استهلاك السكر والملح في الطعام لأقصى حد لما يسببه من مشاكل صحية، وشرب 1.5 لتر على الأقل من الماء يومياً. كما تؤكد على أهمية الأكل ببطء والاستمتاع بالوجبة الأمر الذي يحفز الشعور الشبع. وكذلك شددت على ضرورة النشاط البدني اليومي من 30 إلى 60 دقيقة.

ر.ض/ ع.خ

 

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    يُفضل تنويع الأطعمة والمواد الغذائية، ولا توجد هناك أي أغذية "مفضلة" أو "ممنوعة". كل شيء مسموح ولكن بحدود.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    الأطعمة النشوية، كالخبز والمعكرونة والبطاطا والأرز، خاصة تلك المصنعة من الحنطة الكاملة، قليلة الدهون ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة، علاوة على الألياف.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    يستحسن تناول 5 وجبات من الخضروات والفواكه يومياً لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. ويفضل تناولها طازجة أو مطبوخة لفترة قصيرة بين الوجبات الرئيسية.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    يفضل تناول الحليب ومشتقاته يومياً. أما اللحوم والسمك أو البيض، فيستحسن تناولها مرة على الأقل أسبوعياً، بمعدل 300 إلى 600 غرام أسبوعياً.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون، على الرغم من مذاقها اللذيذ . وكقاعدة، ينبغي الحفاظ على كمية من الدهون تقدر بـ70 إلى 90 غراماً يومياً فقط.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    يدخل السكر في عدد من المواد الغذائية والمشروبات المصنعة. لذلك يُنصح بالابتعاد عن السكر والملح ما أمكن وتقليل استهلاكهما. ويفضل الملح المضاف إليه عنصر اليود.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    شرب الماء مهم جداً ويُنصح شرب لتر ونصف يومياً مع الإقلال من شرب الكحول، أي بمعدل نصف لتر من الجعة أو ربع لتر من النبيذ، ونصف هذه الكمية للنساء.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    تعوّد على طبخ الطعام على نار هادئة ولفترة قصيرة إن أمكن ذلك، مع قليل من الماء والزيت، لأن ذلك يعني الإبقاء على المذاق الطبيعي والحفاظ على المواد المفيدة.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    تناول الطعام ببطء واستمتع بما تأكل. كما أن العين تأكل قبل الفم أحياناً. إضافة إلى ذلك، فإن التأني في تناول الطعام يؤدي إلى تحفيز الشعور بالشبع.

  • عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    إلى جانب النصائح المتعلقة بالطعام، فإن ممارسة الرياضة بانتظام والحركة المستمرة تساعدك في الوصول إلى وزنك المثالي وتطوير اللياقة البدنية.

    الكاتب: ي.أ


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