"الجمعية الألمانية للتغذية" تعدل بعضا من نصائحها الغذائية

في ظل النصائح الغذائية المتضاربة التي نقرأ عنها أو نسمعها، بات من الصعب معرفة ما يجب تناوله. مؤخرا، قامت "الجمعية الألمانية للتغذية" بتعديل نصائحها التي تخص التغذية الصحية وألغت بعض النصائح القديمة.

منذ تأسيسها في عام 1956، تقدم "الجمعية الألمانية للتغذية" نصائح غذائية حول ما يجب تناوله. غير أن الجمعية قد قامت مؤخرا بإعادة صياغة بعض النصائح الغذائية التي توجهها للمواطنين حول الأطعمة الصحية.

التنوع في الغذاء:

النصيحة الأساسية هي التنوع في الغذاء والتاكيد على أهمية الأطعمة النباتية. إذ أن التنوع في الأطعمة من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض جراء نقص بعض العناصر الغذائية . وتشدد الجمعية على أهمية تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا.

الحبوب الكاملة:

وبالنسبة لمنتجات الحبوب، توصي الجمعية بحسب ما نُشر على موقعها الرسمي، بتناول المنتجات الغذائية المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض. وقد تم حذف نصيحة تناول الكربوهيدرات مثل الباستا والبطاطس من النصائح لأنها تجعل من هدف فقدان الوزن أمرا أكثر صعوبة وقد تتسبب بالإصابة بمرض السكري.

تناول المنتجات الحيوانية بحذر

من جهة أخرى، تنصح الجمعية بتناول المنتجات الحيوانية بحذر واعتدال مثل تناول الألبان يوميا والسمك مرة إلى مرتين في الأسبوع، والاعتدال بتناول اللحوم الأخرى.

الزيوت النباتية بدلاً من الأطعمة قليلة الدهون

تشجع الجمعية على استخدام الدهون النباتية في الطهي. فهي توفر أحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة للجسم وفيتامين E. ولكن يجب تجنب "الدهون الخفية" في الأطعمة المصنعة إن أمكن.

وقد تم حذف النصيحة بتناول أقل قدر ممكن من الدهون واختيار الأطعمة منخفضة الكوليسترول من التوصيات العشر القديمة للجمعية، التي أثبتت أن الكولسترول المستهلك له تأثير ضئيل فقط على مستوى الكولسترول في الجسم وأن الدهون مهمة أيضا للجسم بسبب الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة.

وبحسب ما نشره موقع (شتيرن) الألماني، تشجع الجمعية أيضا على تقليل استهلاك السكر والملح في الطعام لأقصى حد لما يسببه من مشاكل صحية، وشرب 1.5 لتر على الأقل من الماء يومياً. كما تؤكد على أهمية الأكل ببطء والاستمتاع بالوجبة الأمر الذي يحفز الشعور الشبع. وكذلك شددت على ضرورة النشاط البدني اليومي من 30 إلى 60 دقيقة.

ر.ض/ ع.خ